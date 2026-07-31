https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/bakanlik-duyurdu-istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-askiya-alindi-1107697500.html

Bakanlık duyurdu: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Bakanlık duyurdu: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaşayan bir yük gemisi nedeniyle gemi geçişleri geçici süreyle durduruldu. 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T19:42+0300

2026-07-31T19:42+0300

2026-07-31T19:42+0300

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'dan İskenderun'a ilerleyen 'Hacı Hüseyin' isimli yük gemisinin Kanlıca açıklarında makine arızası yaptığı belirtildi.Sao Tome and Principe bayraklı, 154 metre uzunluğundaki geminin arızanın ardından sürüklenerek karaya yaklaşması üzerine demir attığı aktarıldı. Yaklaşık 22 bin ton demir cevheri taşıyan gemiye müdahale için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.Bakanlık açıklamasında, güvenlik amacıyla İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 18.10 itibarıyla çift yönlü ve geçici olarak durdurulduğu kaydedildi. Ekiplerin gemideki çalışmaları sürerken, boğaz trafiğinin yeniden başlatılması için gerekli işlemler yürütülüyor.

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