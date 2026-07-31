https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/bakanlik-duyurdu-istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-askiya-alindi-1107697500.html
Bakanlık duyurdu: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Bakanlık duyurdu: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaşayan bir yük gemisi nedeniyle gemi geçişleri geçici süreyle durduruldu. 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T19:42+0300
2026-07-31T19:42+0300
2026-07-31T19:42+0300
türki̇ye
türkiye
i̇stanbul boğazı
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boğaz
boğaz köprüsü
boğaz trafiği
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'dan İskenderun'a ilerleyen 'Hacı Hüseyin' isimli yük gemisinin Kanlıca açıklarında makine arızası yaptığı belirtildi.Sao Tome and Principe bayraklı, 154 metre uzunluğundaki geminin arızanın ardından sürüklenerek karaya yaklaşması üzerine demir attığı aktarıldı. Yaklaşık 22 bin ton demir cevheri taşıyan gemiye müdahale için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.Bakanlık açıklamasında, güvenlik amacıyla İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 18.10 itibarıyla çift yönlü ve geçici olarak durdurulduğu kaydedildi. Ekiplerin gemideki çalışmaları sürerken, boğaz trafiğinin yeniden başlatılması için gerekli işlemler yürütülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/istanbul-bogazi-buyuk-tehlike-atlatti-yaliya-carpmaya-metreler-kala-durabildi-1105327148.html
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türkiye, i̇stanbul boğazı, gemi, gemi kazası, gemi arızası, gemi, boğaz, boğaz köprüsü, boğaz trafiği
Bakanlık duyurdu: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaşayan bir yük gemisi nedeniyle gemi geçişleri geçici süreyle durduruldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'dan İskenderun'a ilerleyen 'Hacı Hüseyin' isimli yük gemisinin Kanlıca açıklarında makine arızası yaptığı belirtildi.
Sao Tome and Principe bayraklı, 154 metre uzunluğundaki geminin arızanın ardından sürüklenerek karaya yaklaşması üzerine demir attığı aktarıldı. Yaklaşık 22 bin ton demir cevheri taşıyan gemiye müdahale için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Bakanlık açıklamasında, güvenlik amacıyla İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 18.10 itibarıyla çift yönlü ve geçici olarak durdurulduğu kaydedildi. Ekiplerin gemideki çalışmaları sürerken, boğaz trafiğinin yeniden başlatılması için gerekli işlemler yürütülüyor.