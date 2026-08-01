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Mersin'de 11 yaşındaki çocuğa şiddet olayında yeni gelişme: Zanlı tutuklandı
Mersin'de 11 yaşındaki çocuğa şiddet olayında yeni gelişme: Zanlı tutuklandı
Sputnik Türkiye
Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir markette 11 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli M.E., çıkarıldığı mahkemece "kasten... 01.08.2026, Sputnik Türkiye
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Mersin'in Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'nde bir markette 11 yaşındaki M.A.D.'ye şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından Mersin Adliyesi'ne sevk edildi.Şüpheli hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan işlem yapıldı.Mahkeme tutuklama kararı verdiSavcılık işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan M.E., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.'Beni görünce güldükleri için böyle bir şey yaptım'Zanlı M.E, savcılıktaki ifadesinde, çocukların kendisine gülmesi nedeniyle olayın yaşandığını belirterek, "Öldürme amacım yoktu. Çocuklar beni görünce güldükleri için böyle bir şey yaptım. Bana güldüklerini düşündüm. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" beyanında bulundu.Çocuğun tedavisi hastanede sürüyorŞiddete maruz kalan 11 yaşındaki M.A.D., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde tedavi görüyor.'Ona sonsuza kadar hapis cezası versinler'M.A.D., olayın arkadaşlarıyla marketten çıkarken başına geldiğini anlattı. Olayın bir kısmını hatırladığını ifade eden M.A.D., şöyle konuştu:"Marketten çıkıyorduk, arkadaşlarım 'deli adam geliyor' dedi. Oradaki ablalar 'kaçın' dedi. Onlar kaçtı ben kaçamadım, köşede kaldım. Sonra adam geldi, beni yakaladı. Gerisini hatırlamıyorum. Fırsat bildi, bizi orada tek başımıza yakaladı, darbetti. Cezalandırılmasını istiyorum."M.A.D, şu an kendini iyi hissettiğini belirterek, "Ona sonsuza kadar hapis cezası versinler" dedi.Soruşturma sosyal medyaya yansıyan görüntülerle başlatıldıMersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Mahallesi'ndeki markette yaşanan olayın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri üzerine soruşturma başlattı.Yürütülen çalışma kapsamında olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.E. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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mersin, market, darp
Mersin'de 11 yaşındaki çocuğa şiddet olayında yeni gelişme: Zanlı tutuklandı
13:57 01.08.2026 (güncellendi: 15:38 01.08.2026)
Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir markette 11 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli M.E., çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Zanlı ifadesinde, "Öldürme amacım yoktu. Çocuklar beni görünce güldükleri için böyle bir şey yaptım" dedi.
Mersin'in Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'nde bir markette 11 yaşındaki M.A.D.'ye şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından Mersin Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüpheli hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan işlem yapıldı.
Mahkeme tutuklama kararı verdi
Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan M.E., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'Beni görünce güldükleri için böyle bir şey yaptım'
Zanlı M.E, savcılıktaki ifadesinde, çocukların kendisine gülmesi nedeniyle olayın yaşandığını belirterek, "Öldürme amacım yoktu. Çocuklar beni görünce güldükleri için böyle bir şey yaptım. Bana güldüklerini düşündüm. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" beyanında bulundu.
Çocuğun tedavisi hastanede sürüyor
Şiddete maruz kalan 11 yaşındaki M.A.D., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde tedavi görüyor.
'Ona sonsuza kadar hapis cezası versinler'
M.A.D., olayın arkadaşlarıyla marketten çıkarken başına geldiğini anlattı. Olayın bir kısmını hatırladığını ifade eden M.A.D., şöyle konuştu:
"Marketten çıkıyorduk, arkadaşlarım 'deli adam geliyor' dedi. Oradaki ablalar 'kaçın' dedi. Onlar kaçtı ben kaçamadım, köşede kaldım. Sonra adam geldi, beni yakaladı. Gerisini hatırlamıyorum. Fırsat bildi, bizi orada tek başımıza yakaladı, darbetti. Cezalandırılmasını istiyorum."
M.A.D, şu an kendini iyi hissettiğini belirterek, "Ona sonsuza kadar hapis cezası versinler" dedi.
Soruşturma sosyal medyaya yansıyan görüntülerle başlatıldı
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Mahallesi'ndeki markette yaşanan olayın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri üzerine soruşturma başlattı.
Yürütülen çalışma kapsamında olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.E. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.