https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/eyyam-i-bahur-basliyor-turkiyeyi-kavurucu-sicaklar-bekliyor-1107704884.html

Eyyam-ı bahur başlıyor: Türkiye'yi kavurucu sıcaklar bekliyor

Eyyam-ı bahur başlıyor: Türkiye'yi kavurucu sıcaklar bekliyor

Sputnik Türkiye

Türkiye, ağustos ayının ilk günlerinde etkisini göstermesi beklenen eyyam-ı bahur sıcakları ile yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek. Uzmanlara... 01.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-01T11:53+0300

2026-08-01T11:53+0300

2026-08-01T11:53+0300

türki̇ye

hava durumu

eyyam-ı bahur

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros, ağustosun ilk günlerinde Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar beklendiğini açıkladı.Toros, halk arasında "eyyam-ı bahur" olarak bilinen dönemin meteorolojide resmi bir tanımı bulunmadığını ancak yılın en sıcak günlerini ifade etmek için kullanıldığını belirtti. Toros, bazı takvimlerde bu tarihlerin "31 Temmuz-7 Ağustos", bazılarında ise "1-8 Ağustos" olarak kayda geçtiğini, eyyam-ı bahurun en sıcak günler demek olduğunu kaydetti.Güneydoğu'da 40 dereceyi aşacak, İstanbul'da nem bunaltacakProf. Dr. Toros, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde temel riskin 40 derecenin üzerindeki hava sıcaklıkları olacağını söyledi.İstanbul ve Marmara'nın kıyı kesimlerinde ise yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın daha da yükseleceğini belirten Toros, kentte 3 Ağustos Pazartesi günü 30 derece, 4 Ağustos Salı günü ise 32 derece sıcaklık beklendiğini ifade etti.Uzmanlara göre sıcak hava dalgası, çarşamba gününden itibaren Türkiye'nin büyük bölümünde etkisini artıracak.Türkiye'de uzun vadeli sıcaklık artışı dikkat çekiyorProf. Dr. Hüseyin Toros, kısa süreli sıcak hava dalgalarının tek başına iklim değişikliğinin kanıtı olmadığını ancak uzun yıllara ait verilerin Türkiye'de belirgin bir ısınma eğilimi ortaya koyduğunu söyledi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'nin ortalama sıcaklığı 1970-1980 döneminde 12,7 dereceyken, 2014-2025 döneminde 14,4 dereceye yükseldi.Toros, 2024 yılının ise 15,3 derecelik ortalamayla Türkiye'nin kayıtlardaki en sıcak yılı olduğunu hatırlattı.Sıcak hava uyarısıUzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı bulunanlar ve yalnız yaşayan bireylerin sıcak havadan daha fazla etkilenebileceğine dikkat çekiyor.Prof. Dr. Toros, bilimsel çalışmalar doğrultusunda vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:Şehirlerde 'ısı adası' etkisiToros, beton ve asfalt yüzeylerin gün boyunca depoladığı ısıyı gece atmosfere geri vermesi nedeniyle büyük şehirlerin kırsal alanlara göre daha sıcak kaldığını belirterek, bunun "şehir ısı adası" etkisi olarak adlandırıldığını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/dunyanin-en-istilaci-100-canli-turu-arasinda-istanbuldaki-populasyonu-artiyor-1107704411.html

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