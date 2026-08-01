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Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Yasal düzenleme Meclis'e geliyor
Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Yasal düzenleme Meclis'e geliyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada kiralık sosyal konut projesinden esnaf kredilerine de... 01.08.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İl Danışma Meclisi" programına katılarak konuşma yaptı. Konuşmadan öne çıkan başlıklar şu şekilde:Kiralık sosyal konut projesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Erdoğan, Eylül ayında konutların kiralanmaya başlanacağını belirtti.Erdoğan, esnaf ve sanatkârlara kullandırılan Hazine destekli işletme kredisi limitinin 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltileceğini açıkladı.Erdoğan, iktidarın Türkiye'nin uluslararası alandaki konumunu güçlendirmek için çalıştığını, muhalefetin ise siyasi tartışmalarla meşgul olduğunu savundu.'Terörsüz Türkiye' süreci"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP ile sürece ilişkin yapıcı bir yaklaşım sergilendiğini belirterek, hazırlıkları tamamlanan yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelmesiyle sürecin hız kazanmasını temenni ettiklerini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/irak-turkiye-ham-petrol-boru-hattinin-kullanimina-iliskin-1-yillik-anlasma-imzalandi-1107710400.html
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i̇stanbul, ak parti, terörsüz türkiye, recep tayyip erdoğan

Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Yasal düzenleme Meclis'e geliyor

17:25 01.08.2026
© AA / Cemal YurttaşCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İl Danışma Meclisi" programına katılarak konuşma yaptı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İl Danışma Meclisi programına katılarak konuşma yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2026
© AA / Cemal Yurttaş
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada kiralık sosyal konut projesinden esnaf kredilerine de "Terörsüz Türkiye" sürecine dair birçok konuda önemli mesajlar verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İl Danışma Meclisi" programına katılarak konuşma yaptı. Konuşmadan öne çıkan başlıklar şu şekilde:
AK Parti'nin üye sayısına ilişkin bilgi veren Erdoğan, "Geçen ay açıklanan verilere göre, üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı. Son 6 ayda 166 bin 612 kardeşimizi saflarımıza dahil ettik" ifadelerini kullandı.
Kiralık sosyal konut projesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Erdoğan, Eylül ayında konutların kiralanmaya başlanacağını belirtti.
"İktidar olarak şu anda her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da yapıyoruz. Riskli yapıları hızla dönüştürüyor, İstanbul'u güvenli hale getiriyoruz."
"(Kiralık sosyal konut) Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Talep toplayıp, noter huzurunda kura usulüyle hak sahiplerini belirleyeceğiz."
Erdoğan, esnaf ve sanatkârlara kullandırılan Hazine destekli işletme kredisi limitinin 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltileceğini açıkladı.
Erdoğan, iktidarın Türkiye'nin uluslararası alandaki konumunu güçlendirmek için çalıştığını, muhalefetin ise siyasi tartışmalarla meşgul olduğunu savundu.

'Terörsüz Türkiye' süreci

"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP ile sürece ilişkin yapıcı bir yaklaşım sergilendiğini belirterek, hazırlıkları tamamlanan yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelmesiyle sürecin hız kazanmasını temenni ettiklerini söyledi.
"Süreci istismar etmek isteyenlerin olacağını, iftira, çarpıtma ile süreci engellemeye çalışanlar olacağını çok iyi biliyoruz. Onlara fırsat vermeyeceğiz."
"Gayemiz, terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik, birlik ve bütünlük içinde güçlendirilmiş huzur atmosferi içinde geleceğe hazırlamaktır."
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