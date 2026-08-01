https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/erdogandan-terorsuz-turkiye-aciklamasi-yasal-duzenleme-meclise-geliyor-1107713310.html

Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Yasal düzenleme Meclis'e geliyor

Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Yasal düzenleme Meclis'e geliyor

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada kiralık sosyal konut projesinden esnaf kredilerine de... 01.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-01T17:25+0300

2026-08-01T17:25+0300

2026-08-01T17:25+0300

türki̇ye

i̇stanbul

ak parti

terörsüz türkiye

recep tayyip erdoğan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/01/1107713127_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8917b5dbe8fd449bbbb851c4d4d90117.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İl Danışma Meclisi" programına katılarak konuşma yaptı. Konuşmadan öne çıkan başlıklar şu şekilde:Kiralık sosyal konut projesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Erdoğan, Eylül ayında konutların kiralanmaya başlanacağını belirtti.Erdoğan, esnaf ve sanatkârlara kullandırılan Hazine destekli işletme kredisi limitinin 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltileceğini açıkladı.Erdoğan, iktidarın Türkiye'nin uluslararası alandaki konumunu güçlendirmek için çalıştığını, muhalefetin ise siyasi tartışmalarla meşgul olduğunu savundu.'Terörsüz Türkiye' süreci"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP ile sürece ilişkin yapıcı bir yaklaşım sergilendiğini belirterek, hazırlıkları tamamlanan yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelmesiyle sürecin hız kazanmasını temenni ettiklerini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/irak-turkiye-ham-petrol-boru-hattinin-kullanimina-iliskin-1-yillik-anlasma-imzalandi-1107710400.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, ak parti, terörsüz türkiye, recep tayyip erdoğan