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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/ispanya-sebte-sinirinda-goc-krizi-fasa-donusler-69-bin-500e-yaklasti-can-kaybi-67-oldu-1107707822.html
İspanya-Sebte sınırında göç krizi: Fas'a dönüşler 69 bin 500'e yaklaştı, can kaybı 67 oldu
İspanya-Sebte sınırında göç krizi: Fas'a dönüşler 69 bin 500'e yaklaştı, can kaybı 67 oldu
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İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye yönelik kitlesel düzensiz göç girişiminin ardından yaklaşık 69 bin 500 kişinin Fas'a geri döndüğü açıklandı... 01.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-01T14:25+0300
2026-08-01T14:25+0300
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İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentinde yaşanan kitlesel yasa dışı göç krizinde yeni gelişmeler yaşanıyor. İspanyol yetkililer, son 30 saatte yaklaşık 69 bin 500 düzensiz göçmenin Fas'a geri döndüğünü, gece boyunca ise yeni bir toplu geçiş girişiminin kaydedilmediğini duyurdu.Ölü sayısı 67'ye yükseldiİspanya İçişleri Bakanlığı, Fas'tan Sebte'ye geçmeye çalışırken hayatını kaybeden yasa dışı göçmenlerin sayısının 67'ye yükseldiğini açıkladı. Yetkililer, ölümlerin büyük bölümünün denizde boğulma ve sınır hattındaki yoğunluk sırasında yaşanan izdiham nedeniyle meydana geldiğini belirtti.Tarajal sınırına yüzer bariyer kuruluyorİspanya hükümeti, yeni düzensiz göç girişimlerini önlemek amacıyla Tarajal Sınır Kapısı açıklarında yaklaşık 500 metre uzunluğunda yüzer güvenlik bariyerinin kurulumuna başladı.Su yüzeyinin üzerine ve altına uzanan bariyer sistemi ile Sahil Güvenlik ekiplerinin devriye faaliyetlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor. Bölgede asker ve polis devriyeleri de artırıldı.AB'de Sebte krizi büyüyorBatı basınında yer alan haberlerde, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderdiği mektupta bazı üye ülkelerin Madrid'e yönelik tutumunu eleştirdiği aktarıldı.Sanchez'in tüm AB üyesi ülkelerin içişleri bakanlarının katılacağı acil bir toplantı talep etti. Reuters'ın aktardığına göre 22 AB ülkesi de sınır güvenliği gündemiyle olağanüstü toplantı çağrısında bulundu.Öte yandan İtalya'nın, Schengen uygulamalarını İspanya için bir ay süreyle askıya alma kararı aldığı bildirildi. Madrid yönetimi ise Sebte'den ana karaya geçişlerde kimlik kontrollerinin sürdüğünü ve Schengen bölgesinin güvenliğinin korunduğunu savundu.Sebte'de neler yaşandı?30 Temmuz'da Fas'ın Fenidek kıyılarından yüzerek ve kara yoluyla Sebte'ye ulaşmaya çalışan on binlerce düzensiz göçmen sınırı zorladı. İspanya hükümeti bölgeye silahlı kuvvet sevk ederken, Fas ile iş birliği içinde geri dönüş sürecini hızlandırdı.Yetkililer, son iki gün içinde yaklaşık 69 bin 500 kişinin Fas'a döndüğünü belirtirken, sınır hattında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/ispanya-ceutaya-gecen-duzensiz-gocmenlerin-buyuk-bolumu-fasa-geri-gonderildi-1107700879.html
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avrupa, i̇spanya başbakanı pedro sanchez, fas, sebte
avrupa, i̇spanya başbakanı pedro sanchez, fas, sebte

İspanya-Sebte sınırında göç krizi: Fas'a dönüşler 69 bin 500'e yaklaştı, can kaybı 67 oldu

14:25 01.08.2026
© AA / Marcos Morenoİspanya-Sebte sınırında göç krizi: Fas'a dönüşler 69 bin 500'e yaklaştı, can kaybı 67 oldu
İspanya-Sebte sınırında göç krizi: Fas'a dönüşler 69 bin 500'e yaklaştı, can kaybı 67 oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2026
© AA / Marcos Moreno
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İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye yönelik kitlesel düzensiz göç girişiminin ardından yaklaşık 69 bin 500 kişinin Fas'a geri döndüğü açıklandı. Sınırda yaşamını yitirenlerin sayısı 67'ye yükselirken, İspanya yeni yüzer güvenlik bariyeri kurmaya başladı. Avrupa Birliği'nde ise kriz nedeniyle acil toplantı çağrıları yapıldı.
İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentinde yaşanan kitlesel yasa dışı göç krizinde yeni gelişmeler yaşanıyor. İspanyol yetkililer, son 30 saatte yaklaşık 69 bin 500 düzensiz göçmenin Fas'a geri döndüğünü, gece boyunca ise yeni bir toplu geçiş girişiminin kaydedilmediğini duyurdu.

Ölü sayısı 67'ye yükseldi

İspanya İçişleri Bakanlığı, Fas'tan Sebte'ye geçmeye çalışırken hayatını kaybeden yasa dışı göçmenlerin sayısının 67'ye yükseldiğini açıkladı. Yetkililer, ölümlerin büyük bölümünün denizde boğulma ve sınır hattındaki yoğunluk sırasında yaşanan izdiham nedeniyle meydana geldiğini belirtti.
© AA / Marcos Morenoİspanya-Sebte sınırında göç krizi: Fas'a dönüşler 69 bin 500'e yaklaştı, can kaybı 67 oldu
İspanya-Sebte sınırında göç krizi: Fas'a dönüşler 69 bin 500'e yaklaştı, can kaybı 67 oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2026
İspanya-Sebte sınırında göç krizi: Fas'a dönüşler 69 bin 500'e yaklaştı, can kaybı 67 oldu
© AA / Marcos Moreno

Tarajal sınırına yüzer bariyer kuruluyor

İspanya hükümeti, yeni düzensiz göç girişimlerini önlemek amacıyla Tarajal Sınır Kapısı açıklarında yaklaşık 500 metre uzunluğunda yüzer güvenlik bariyerinin kurulumuna başladı.
Su yüzeyinin üzerine ve altına uzanan bariyer sistemi ile Sahil Güvenlik ekiplerinin devriye faaliyetlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor. Bölgede asker ve polis devriyeleri de artırıldı.
© AA / Marcos Morenoİspanya-Sebte sınırında göç krizi: Fas'a dönüşler 69 bin 500'e yaklaştı, can kaybı 67 oldu
İspanya-Sebte sınırında göç krizi: Fas'a dönüşler 69 bin 500'e yaklaştı, can kaybı 67 oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2026
İspanya-Sebte sınırında göç krizi: Fas'a dönüşler 69 bin 500'e yaklaştı, can kaybı 67 oldu
© AA / Marcos Moreno

AB'de Sebte krizi büyüyor

Batı basınında yer alan haberlerde, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderdiği mektupta bazı üye ülkelerin Madrid'e yönelik tutumunu eleştirdiği aktarıldı.
Sanchez'in tüm AB üyesi ülkelerin içişleri bakanlarının katılacağı acil bir toplantı talep etti. Reuters'ın aktardığına göre 22 AB ülkesi de sınır güvenliği gündemiyle olağanüstü toplantı çağrısında bulundu.
Öte yandan İtalya'nın, Schengen uygulamalarını İspanya için bir ay süreyle askıya alma kararı aldığı bildirildi. Madrid yönetimi ise Sebte'den ana karaya geçişlerde kimlik kontrollerinin sürdüğünü ve Schengen bölgesinin güvenliğinin korunduğunu savundu.

Sebte'de neler yaşandı?

30 Temmuz'da Fas'ın Fenidek kıyılarından yüzerek ve kara yoluyla Sebte'ye ulaşmaya çalışan on binlerce düzensiz göçmen sınırı zorladı. İspanya hükümeti bölgeye silahlı kuvvet sevk ederken, Fas ile iş birliği içinde geri dönüş sürecini hızlandırdı.
Yetkililer, son iki gün içinde yaklaşık 69 bin 500 kişinin Fas'a döndüğünü belirtirken, sınır hattında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.
© AA / Marcos Morenoİspanya-Sebte sınırında göç krizi: Fas'a dönüşler 69 bin 500'e yaklaştı, can kaybı 67 oldu
İspanya-Sebte sınırında göç krizi: Fas'a dönüşler 69 bin 500'e yaklaştı, can kaybı 67 oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2026
İspanya-Sebte sınırında göç krizi: Fas'a dönüşler 69 bin 500'e yaklaştı, can kaybı 67 oldu
© AA / Marcos Moreno
İspanya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2026
DÜNYA
İspanya: Ceuta'ya geçen düzensiz göçmenlerin büyük bölümü Fas'a geri gönderildi
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