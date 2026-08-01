https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/ispanya-ceutaya-gecen-duzensiz-gocmenlerin-buyuk-bolumu-fasa-geri-gonderildi-1107700879.html
İspanya: Ceuta'ya geçen düzensiz göçmenlerin büyük bölümü Fas'a geri gönderildi
İspanya: Ceuta'ya geçen düzensiz göçmenlerin büyük bölümü Fas'a geri gönderildi
Sputnik Türkiye
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Fas'tan Ceuta'ya geçen düzensiz göçmenlerin neredeyse tamamının geri döndüğünü açıkladı. 01.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-01T04:40+0300
2026-08-01T04:40+0300
2026-08-01T04:40+0300
dünya
i̇spanya
ceuta
fas
jose manuel albares
ab
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099756741_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_0b8113f538f827f2590503bf1634f84f.jpg
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ülkesinin Kuzey Afrika'daki Ceuta kentine ulaşan düzensiz göçmenlerin neredeyse tamamının Fas'a geri döndüğünü duyurdu.Yaptığı açıklamada Albares, şu ifadeleri kullandı:Neler olmuştu?Dün, binlerce Faslı, Fas ile İspanya'nın Ceuta yerleşim bölgesi arasındaki sınırda toplandı. Yüzlercesi İspanyol topraklarına girmeyi başardı. İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni, göçmen krizi nedeniyle İspanya ile Schengen Anlaşmasını askıya almayı düşündüğünü söylemişti.İtalya'ya ek olarak Çek Cumhuriyeti, Finlandiya ve Danimarka da dahil olmak üzere birçok AB ülkesinin yetkilileri, Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Ceuta yerleşim bölgesine gelen göçmen akını nedeniyle İspanya'nın Schengen Bölgesi'nden geçici olarak çıkarılması çağrısında bulundu.Günün erken saatlerinde, Ceuta Belediye Başkanı Juan Jesus Vivas, bir günde Fas'tan İspanyol kenti Ceuta'ya yaklaşık 60 bin kişinin girdiğini söyledi. El Pais gazetesinin haberine göre, bunlardan en az 57'si hayatını kaybetti. El Mundo gazetesi ise 25 bin kişinin zaten Fas'a geri döndüğünü bildirdi.Krizin ardından İspanya hükümeti, Ceuta'da güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetleri bölgeye sevk ederken, Sanchez hükümetin tüm imkanlarını seferber ettiğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/ispanya-basbakani-sanchez-bolunmenin-zamani-degil-1107698767.html
i̇spanya
ceuta
fas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099756741_171:0:1536:1024_1920x0_80_0_0_4e1813e5af6946cc11781522cadd3c21.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇spanya, ceuta, fas, jose manuel albares, ab
i̇spanya, ceuta, fas, jose manuel albares, ab
İspanya: Ceuta'ya geçen düzensiz göçmenlerin büyük bölümü Fas'a geri gönderildi
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Fas'tan Ceuta'ya geçen düzensiz göçmenlerin neredeyse tamamının geri döndüğünü açıkladı.
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ülkesinin Kuzey Afrika'daki Ceuta kentine ulaşan düzensiz göçmenlerin neredeyse tamamının Fas'a geri döndüğünü duyurdu.
Yaptığı açıklamada Albares, şu ifadeleri kullandı:
Ceuta'ya girenlerin neredeyse tamamı Fas'a geri döndü. Ceuta ve Melilla'dan İspanya ana karasına, polis kontrolünde kimlik tespiti yapılmadan geçiş yapmak mümkün değildir. Schengen Bölgesi'nin bütünlüğü tamamen güvence altındadır. Artık kasıtlı bilgi kirliliğine son verin.
Dün, binlerce Faslı, Fas ile İspanya'nın Ceuta yerleşim bölgesi arasındaki sınırda toplandı. Yüzlercesi İspanyol topraklarına girmeyi başardı. İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni, göçmen krizi nedeniyle İspanya ile Schengen Anlaşmasını askıya almayı düşündüğünü söylemişti.
İtalya'ya ek olarak Çek Cumhuriyeti, Finlandiya ve Danimarka da dahil olmak üzere birçok AB ülkesinin yetkilileri, Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Ceuta yerleşim bölgesine gelen göçmen akını nedeniyle İspanya'nın Schengen Bölgesi'nden geçici olarak çıkarılması çağrısında bulundu.
Günün erken saatlerinde, Ceuta Belediye Başkanı Juan Jesus Vivas, bir günde Fas'tan İspanyol kenti Ceuta'ya yaklaşık 60 bin kişinin girdiğini söyledi. El Pais gazetesinin haberine göre, bunlardan en az 57'si hayatını kaybetti. El Mundo gazetesi ise 25 bin kişinin zaten Fas'a geri döndüğünü bildirdi.
Krizin ardından İspanya hükümeti, Ceuta'da güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetleri bölgeye sevk ederken, Sanchez hükümetin tüm imkanlarını seferber ettiğini duyurmuştu.