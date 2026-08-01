https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/ispanya-ceutaya-gecen-duzensiz-gocmenlerin-buyuk-bolumu-fasa-geri-gonderildi-1107700879.html

İspanya: Ceuta'ya geçen düzensiz göçmenlerin büyük bölümü Fas'a geri gönderildi

İspanya: Ceuta'ya geçen düzensiz göçmenlerin büyük bölümü Fas'a geri gönderildi

Sputnik Türkiye

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Fas'tan Ceuta'ya geçen düzensiz göçmenlerin neredeyse tamamının geri döndüğünü açıkladı. 01.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-01T04:40+0300

2026-08-01T04:40+0300

2026-08-01T04:40+0300

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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ülkesinin Kuzey Afrika'daki Ceuta kentine ulaşan düzensiz göçmenlerin neredeyse tamamının Fas'a geri döndüğünü duyurdu.Yaptığı açıklamada Albares, şu ifadeleri kullandı:Neler olmuştu?Dün, binlerce Faslı, Fas ile İspanya'nın Ceuta yerleşim bölgesi arasındaki sınırda toplandı. Yüzlercesi İspanyol topraklarına girmeyi başardı. İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni, göçmen krizi nedeniyle İspanya ile Schengen Anlaşmasını askıya almayı düşündüğünü söylemişti.İtalya'ya ek olarak Çek Cumhuriyeti, Finlandiya ve Danimarka da dahil olmak üzere birçok AB ülkesinin yetkilileri, Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Ceuta yerleşim bölgesine gelen göçmen akını nedeniyle İspanya'nın Schengen Bölgesi'nden geçici olarak çıkarılması çağrısında bulundu.Günün erken saatlerinde, Ceuta Belediye Başkanı Juan Jesus Vivas, bir günde Fas'tan İspanyol kenti Ceuta'ya yaklaşık 60 bin kişinin girdiğini söyledi. El Pais gazetesinin haberine göre, bunlardan en az 57'si hayatını kaybetti. El Mundo gazetesi ise 25 bin kişinin zaten Fas'a geri döndüğünü bildirdi.Krizin ardından İspanya hükümeti, Ceuta'da güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetleri bölgeye sevk ederken, Sanchez hükümetin tüm imkanlarını seferber ettiğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/ispanya-basbakani-sanchez-bolunmenin-zamani-degil-1107698767.html

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