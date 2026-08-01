Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/iran-olasi-tum-kotu-senaryolar-icin-planlamalar-tamamlandi-1107716171.html
İran: Olası tüm kötü senaryolar için planlamalar tamamlandı
İran: Olası tüm kötü senaryolar için planlamalar tamamlandı
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, hükümetin önümüzdeki iki yıl içinde yaşanabilecek olası tüm kötü senaryolar için gerekli planlamaları... 01.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-01T21:00+0300
2026-08-01T21:01+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
ortadoğu
i̇ran
i̇srail
ürdün
pentagon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105331232_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3d6f8b15b4199fd8e9e62e9aa3a59efb.jpg
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ülkesinin iki yıl içinde karşılaşabileceği “en kötü senaryolara” dahi hazırlandığını söyledi.Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, Arif, ülkesinin çeşitli senaryolara karşı hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulundu.Şu anda halk ve piyasanın uyumu sayesinde hiçbir ürünün temininde sorun yaşanmadığını kaydeden Arif, “Hükümet, iki yıl içinde olası tüm kötü senaryolara karşı gerekli planlamaları yaptı. Halkın huzurunun korunması öncelikli hedef olmayı sürdürecek” dedi.​​​​​​​ABD Büyükelçilikleri seyahat uyarısı yayımlıyorÖte yandan ABD’nin Mısır, Ürdün, Irak, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Lübnan, Bahreyn, Katar ve Umman'daki büyükelçilikleri, İran’a yönelik saldırılar nedeniyle bölgesel gerilimin daha da artabileceğine işaret ederek Amerikan vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu.Büyükelçiliklerin yazılı açıklamalarında, Orta Doğu'daki güvenlik durumunun "karmaşıklığını koruduğu" belirtildi.WP: ABD'li komutan, İsrail'i korumak için yeterli kaynak olmadığını Pentagon'a bildirdiWashington Post'un haberine göre, ABD Avrupa Komutanı Alexus Grynkewich'in, bu hafta ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon), İsrail'i balistik füzelerden korumaya devam etmek için yeterli deniz kuvvetlerine sahip olmadıkları konusunda bildirimde bulunduğu öne sürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/abdli-komutan-israili-korumak-icin-yeterli-kaynak-olmadigini-pentagona-bildirdi-1107714466.html
i̇ran
i̇srail
ürdün
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105331232_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_2f2d70e1803b3e456b65f4e704ff2e23.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, i̇ran, i̇srail, ürdün, pentagon
ortadoğu, i̇ran, i̇srail, ürdün, pentagon

İran: Olası tüm kötü senaryolar için planlamalar tamamlandı

21:00 01.08.2026 (güncellendi: 21:01 01.08.2026)
İran-ABD
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2026
Abone ol
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, hükümetin önümüzdeki iki yıl içinde yaşanabilecek olası tüm kötü senaryolar için gerekli planlamaları yaptığını belirterek, halkın huzurunun korunmasının öncelikleri olduğunu söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ülkesinin iki yıl içinde karşılaşabileceği “en kötü senaryolara” dahi hazırlandığını söyledi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, Arif, ülkesinin çeşitli senaryolara karşı hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulundu.
Şu anda halk ve piyasanın uyumu sayesinde hiçbir ürünün temininde sorun yaşanmadığını kaydeden Arif, “Hükümet, iki yıl içinde olası tüm kötü senaryolara karşı gerekli planlamaları yaptı. Halkın huzurunun korunması öncelikli hedef olmayı sürdürecek” dedi.​​​​​​​

ABD Büyükelçilikleri seyahat uyarısı yayımlıyor

Öte yandan ABD’nin Mısır, Ürdün, Irak, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Lübnan, Bahreyn, Katar ve Umman'daki büyükelçilikleri, İran’a yönelik saldırılar nedeniyle bölgesel gerilimin daha da artabileceğine işaret ederek Amerikan vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu.
Büyükelçiliklerin yazılı açıklamalarında, Orta Doğu'daki güvenlik durumunun "karmaşıklığını koruduğu" belirtildi.

WP: ABD'li komutan, İsrail'i korumak için yeterli kaynak olmadığını Pentagon'a bildirdi

Washington Post'un haberine göre, ABD Avrupa Komutanı Alexus Grynkewich'in, bu hafta ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon), İsrail'i balistik füzelerden korumaya devam etmek için yeterli deniz kuvvetlerine sahip olmadıkları konusunda bildirimde bulunduğu öne sürüldü.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2026
POLİTİKA
ABD'li komutan, İsrail'i korumak için yeterli kaynak olmadığını Pentagon'a bildirdi
19:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала