https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/iran-olasi-tum-kotu-senaryolar-icin-planlamalar-tamamlandi-1107716171.html

İran: Olası tüm kötü senaryolar için planlamalar tamamlandı

İran: Olası tüm kötü senaryolar için planlamalar tamamlandı

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, hükümetin önümüzdeki iki yıl içinde yaşanabilecek olası tüm kötü senaryolar için gerekli planlamaları... 01.08.2026, Sputnik Türkiye

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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

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İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ülkesinin iki yıl içinde karşılaşabileceği “en kötü senaryolara” dahi hazırlandığını söyledi.Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, Arif, ülkesinin çeşitli senaryolara karşı hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulundu.Şu anda halk ve piyasanın uyumu sayesinde hiçbir ürünün temininde sorun yaşanmadığını kaydeden Arif, “Hükümet, iki yıl içinde olası tüm kötü senaryolara karşı gerekli planlamaları yaptı. Halkın huzurunun korunması öncelikli hedef olmayı sürdürecek” dedi.​​​​​​​ABD Büyükelçilikleri seyahat uyarısı yayımlıyorÖte yandan ABD’nin Mısır, Ürdün, Irak, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Lübnan, Bahreyn, Katar ve Umman'daki büyükelçilikleri, İran’a yönelik saldırılar nedeniyle bölgesel gerilimin daha da artabileceğine işaret ederek Amerikan vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu.Büyükelçiliklerin yazılı açıklamalarında, Orta Doğu'daki güvenlik durumunun "karmaşıklığını koruduğu" belirtildi.WP: ABD'li komutan, İsrail'i korumak için yeterli kaynak olmadığını Pentagon'a bildirdiWashington Post'un haberine göre, ABD Avrupa Komutanı Alexus Grynkewich'in, bu hafta ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon), İsrail'i balistik füzelerden korumaya devam etmek için yeterli deniz kuvvetlerine sahip olmadıkları konusunda bildirimde bulunduğu öne sürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/abdli-komutan-israili-korumak-icin-yeterli-kaynak-olmadigini-pentagona-bildirdi-1107714466.html

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