https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/iran-olasi-tum-kotu-senaryolar-icin-planlamalar-tamamlandi-1107716171.html
İran: Olası tüm kötü senaryolar için planlamalar tamamlandı
İran: Olası tüm kötü senaryolar için planlamalar tamamlandı
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, hükümetin önümüzdeki iki yıl içinde yaşanabilecek olası tüm kötü senaryolar için gerekli planlamaları... 01.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-01T21:00+0300
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2026-08-01T21:01+0300
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İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ülkesinin iki yıl içinde karşılaşabileceği “en kötü senaryolara” dahi hazırlandığını söyledi.Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, Arif, ülkesinin çeşitli senaryolara karşı hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulundu.Şu anda halk ve piyasanın uyumu sayesinde hiçbir ürünün temininde sorun yaşanmadığını kaydeden Arif, “Hükümet, iki yıl içinde olası tüm kötü senaryolara karşı gerekli planlamaları yaptı. Halkın huzurunun korunması öncelikli hedef olmayı sürdürecek” dedi.ABD Büyükelçilikleri seyahat uyarısı yayımlıyorÖte yandan ABD’nin Mısır, Ürdün, Irak, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Lübnan, Bahreyn, Katar ve Umman'daki büyükelçilikleri, İran’a yönelik saldırılar nedeniyle bölgesel gerilimin daha da artabileceğine işaret ederek Amerikan vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu.Büyükelçiliklerin yazılı açıklamalarında, Orta Doğu'daki güvenlik durumunun "karmaşıklığını koruduğu" belirtildi.WP: ABD'li komutan, İsrail'i korumak için yeterli kaynak olmadığını Pentagon'a bildirdiWashington Post'un haberine göre, ABD Avrupa Komutanı Alexus Grynkewich'in, bu hafta ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon), İsrail'i balistik füzelerden korumaya devam etmek için yeterli deniz kuvvetlerine sahip olmadıkları konusunda bildirimde bulunduğu öne sürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/abdli-komutan-israili-korumak-icin-yeterli-kaynak-olmadigini-pentagona-bildirdi-1107714466.html
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ortadoğu, i̇ran, i̇srail, ürdün, pentagon
ortadoğu, i̇ran, i̇srail, ürdün, pentagon
İran: Olası tüm kötü senaryolar için planlamalar tamamlandı
21:00 01.08.2026 (güncellendi: 21:01 01.08.2026)
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, hükümetin önümüzdeki iki yıl içinde yaşanabilecek olası tüm kötü senaryolar için gerekli planlamaları yaptığını belirterek, halkın huzurunun korunmasının öncelikleri olduğunu söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ülkesinin iki yıl içinde karşılaşabileceği “en kötü senaryolara” dahi hazırlandığını söyledi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, Arif, ülkesinin çeşitli senaryolara karşı hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulundu.
Şu anda halk ve piyasanın uyumu sayesinde hiçbir ürünün temininde sorun yaşanmadığını kaydeden Arif, “Hükümet, iki yıl içinde olası tüm kötü senaryolara karşı gerekli planlamaları yaptı. Halkın huzurunun korunması öncelikli hedef olmayı sürdürecek” dedi.
ABD Büyükelçilikleri seyahat uyarısı yayımlıyor
Öte yandan ABD’nin Mısır, Ürdün, Irak, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Lübnan, Bahreyn, Katar ve Umman'daki büyükelçilikleri, İran’a yönelik saldırılar nedeniyle bölgesel gerilimin daha da artabileceğine işaret ederek Amerikan vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu.
Büyükelçiliklerin yazılı açıklamalarında, Orta Doğu'daki güvenlik durumunun "karmaşıklığını koruduğu" belirtildi.
WP: ABD'li komutan, İsrail'i korumak için yeterli kaynak olmadığını Pentagon'a bildirdi
Washington Post'un haberine göre, ABD Avrupa Komutanı Alexus Grynkewich'in, bu hafta ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon), İsrail'i balistik füzelerden korumaya devam etmek için yeterli deniz kuvvetlerine sahip olmadıkları konusunda bildirimde bulunduğu öne sürüldü.