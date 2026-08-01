https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/abdli-komutan-israili-korumak-icin-yeterli-kaynak-olmadigini-pentagona-bildirdi-1107714466.html

ABD'li komutan, İsrail'i korumak için yeterli kaynak olmadığını Pentagon'a bildirdi

ABD'li komutan, İsrail'i korumak için yeterli kaynak olmadığını Pentagon'a bildirdi

Sputnik Türkiye

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Grinkevich, Pentagon'u İsrail'in füze saldırılarına karşı savunulması için elindeki deniz kuvvetlerinin yetersiz... 01.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-01T19:23+0300

2026-08-01T19:23+0300

2026-08-01T19:23+0300

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ABD Avrupa Komutanı Alexus Grynkewich'in, bu hafta ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon), İsrail'i balistik füzelerden korumaya devam etmek için yeterli deniz kuvvetlerine sahip olmadıkları konusunda bildirimde bulunduğu öne sürüldü.Washington Post'un haberine göre, isminin açıklanmasını istemeyen yetkililer, ABD'li komutan Grynkewich'in bu hafta Pentagon'a yazılı bildirimde bulunduğunu iddia etti.Söz konusu bildirimde Grynkewich, İsrail'i balistik füzelerden korumaya devam etmek için yeterli deniz kuvvetlerine sahip olmadıklarını ifade etti.Grynkewich, kendisine bir donanma muhribinin daha sağlanmaması halinde, İsrail'in savunması yerine ABD'nin anavatanının savunmasını tercih etmek zorunda kalacağını belirtti.Yetkililer, söz konusu bildirimin, ABD'nin İran savaşında kaynaklarını nasıl tükettiğine dair bir gösterge olduğunu savundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-odessa-ve-nikolayev-limanlarina-yeni-saldirilar-duzenlendi-1107713730.html

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