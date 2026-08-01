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ABD'li komutan, İsrail'i korumak için yeterli kaynak olmadığını Pentagon'a bildirdi
ABD'li komutan, İsrail'i korumak için yeterli kaynak olmadığını Pentagon'a bildirdi
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ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Grinkevich, Pentagon'u İsrail'in füze saldırılarına karşı savunulması için elindeki deniz kuvvetlerinin yetersiz... 01.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-01T19:23+0300
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ABD Avrupa Komutanı Alexus Grynkewich'in, bu hafta ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon), İsrail'i balistik füzelerden korumaya devam etmek için yeterli deniz kuvvetlerine sahip olmadıkları konusunda bildirimde bulunduğu öne sürüldü.Washington Post'un haberine göre, isminin açıklanmasını istemeyen yetkililer, ABD'li komutan Grynkewich'in bu hafta Pentagon'a yazılı bildirimde bulunduğunu iddia etti.Söz konusu bildirimde Grynkewich, İsrail'i balistik füzelerden korumaya devam etmek için yeterli deniz kuvvetlerine sahip olmadıklarını ifade etti.Grynkewich, kendisine bir donanma muhribinin daha sağlanmaması halinde, İsrail'in savunması yerine ABD'nin anavatanının savunmasını tercih etmek zorunda kalacağını belirtti.Yetkililer, söz konusu bildirimin, ABD'nin İran savaşında kaynaklarını nasıl tükettiğine dair bir gösterge olduğunu savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-odessa-ve-nikolayev-limanlarina-yeni-saldirilar-duzenlendi-1107713730.html
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i̇srail, pentagon, washington post, abd, i̇ran
i̇srail, pentagon, washington post, abd, i̇ran

ABD'li komutan, İsrail'i korumak için yeterli kaynak olmadığını Pentagon'a bildirdi

19:23 01.08.2026
© AP Photo / Charles DharapakABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Charles Dharapak
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ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Grinkevich, Pentagon'u İsrail'in füze saldırılarına karşı savunulması için elindeki deniz kuvvetlerinin yetersiz kaldığı konusunda uyardı. Washington Post'a göre Grinkevich, mevcut askeri kapasitenin İsrail'e verilen desteğin sürdürülmesi için yeterli olmadığını bildirdi.
ABD Avrupa Komutanı Alexus Grynkewich'in, bu hafta ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon), İsrail'i balistik füzelerden korumaya devam etmek için yeterli deniz kuvvetlerine sahip olmadıkları konusunda bildirimde bulunduğu öne sürüldü.
Washington Post'un haberine göre, isminin açıklanmasını istemeyen yetkililer, ABD'li komutan Grynkewich'in bu hafta Pentagon'a yazılı bildirimde bulunduğunu iddia etti.
Söz konusu bildirimde Grynkewich, İsrail'i balistik füzelerden korumaya devam etmek için yeterli deniz kuvvetlerine sahip olmadıklarını ifade etti.
Grynkewich, kendisine bir donanma muhribinin daha sağlanmaması halinde, İsrail'in savunması yerine ABD'nin anavatanının savunmasını tercih etmek zorunda kalacağını belirtti.
Yetkililer, söz konusu bildirimin, ABD'nin İran savaşında kaynaklarını nasıl tükettiğine dair bir gösterge olduğunu savundu.
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