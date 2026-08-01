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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/husiler-suudi-arabistana-ait-8-petrol-tankerini-rotasini-degistirmeye-zorladik-1107699924.html
Husiler: Suudi Arabistan'a ait 8 petrol tankerini rotasını değiştirmeye zorladık
Husiler: Suudi Arabistan'a ait 8 petrol tankerini rotasını değiştirmeye zorladık
Sputnik Türkiye
Husiler, uyguladıkları "deniz ablukası" kapsamında Suudi Arabistan'a ait 8 petrol tankerinin rotasını Ümit Burnu'na çevirmek zorunda kaldığını öne sürdü. 01.08.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
ortadoğu
suudi arabistan
yemen
husi
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Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik ilan ettikleri 'deniz seyrüsefer yasağını' sürdürdüklerini açıkladı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yazılı açıklamasında, bu kapsamda Suudi Arabistan'a ait 8 petrol tankerinin rotasını Ümit Burnu'na çevirmek zorunda kaldığını ifade etti.Seri, deniz ablukasının devam ettiğini belirterek, Suudi Arabistan'a ait gemilerin hedef alınmayı sürdüreceği tehdidinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/yemenli-general-saldirganlarin-hedeflerinden-hicbirine-ulasamayan-savas-batakligindan-cikmak-icin-1107638718.html
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ortadoğu, suudi arabistan, yemen, husi, yahya seri
ortadoğu, suudi arabistan, yemen, husi, yahya seri

Husiler: Suudi Arabistan'a ait 8 petrol tankerini rotasını değiştirmeye zorladık

00:28 01.08.2026
© AA / Mohammed HamoudYemen Husiler
Yemen Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2026
© AA / Mohammed Hamoud
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Husiler, uyguladıkları "deniz ablukası" kapsamında Suudi Arabistan'a ait 8 petrol tankerinin rotasını Ümit Burnu'na çevirmek zorunda kaldığını öne sürdü.
Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik ilan ettikleri 'deniz seyrüsefer yasağını' sürdürdüklerini açıkladı.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yazılı açıklamasında, bu kapsamda Suudi Arabistan'a ait 8 petrol tankerinin rotasını Ümit Burnu'na çevirmek zorunda kaldığını ifade etti.
Seri, deniz ablukasının devam ettiğini belirterek, Suudi Arabistan'a ait gemilerin hedef alınmayı sürdüreceği tehdidinde bulundu.
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