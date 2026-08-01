https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/husiler-suudi-arabistana-ait-8-petrol-tankerini-rotasini-degistirmeye-zorladik-1107699924.html
Husiler: Suudi Arabistan'a ait 8 petrol tankerini rotasını değiştirmeye zorladık
Husiler: Suudi Arabistan'a ait 8 petrol tankerini rotasını değiştirmeye zorladık
Sputnik Türkiye
Husiler, uyguladıkları "deniz ablukası" kapsamında Suudi Arabistan'a ait 8 petrol tankerinin rotasını Ümit Burnu'na çevirmek zorunda kaldığını öne sürdü. 01.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-01T00:28+0300
2026-08-01T00:28+0300
2026-08-01T00:28+0300
dünya
ortadoğu
suudi arabistan
yemen
husi
yahya seri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0e/1079640284_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73a0e18a76d14dad1f53a37d3a9a7e3d.jpg
Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik ilan ettikleri 'deniz seyrüsefer yasağını' sürdürdüklerini açıkladı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yazılı açıklamasında, bu kapsamda Suudi Arabistan'a ait 8 petrol tankerinin rotasını Ümit Burnu'na çevirmek zorunda kaldığını ifade etti.Seri, deniz ablukasının devam ettiğini belirterek, Suudi Arabistan'a ait gemilerin hedef alınmayı sürdüreceği tehdidinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/yemenli-general-saldirganlarin-hedeflerinden-hicbirine-ulasamayan-savas-batakligindan-cikmak-icin-1107638718.html
suudi arabistan
yemen
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0e/1079640284_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4bbe68d868db9145d26ab4e10124ca62.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, suudi arabistan, yemen, husi, yahya seri
ortadoğu, suudi arabistan, yemen, husi, yahya seri
Husiler: Suudi Arabistan'a ait 8 petrol tankerini rotasını değiştirmeye zorladık
Husiler, uyguladıkları "deniz ablukası" kapsamında Suudi Arabistan'a ait 8 petrol tankerinin rotasını Ümit Burnu'na çevirmek zorunda kaldığını öne sürdü.
Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik ilan ettikleri 'deniz seyrüsefer yasağını' sürdürdüklerini açıkladı.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yazılı açıklamasında, bu kapsamda Suudi Arabistan'a ait 8 petrol tankerinin rotasını Ümit Burnu'na çevirmek zorunda kaldığını ifade etti.
Seri, deniz ablukasının devam ettiğini belirterek, Suudi Arabistan'a ait gemilerin hedef alınmayı sürdüreceği tehdidinde bulundu.