https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/yemenli-general-saldirganlarin-hedeflerinden-hicbirine-ulasamayan-savas-batakligindan-cikmak-icin-1107638718.html
Yemenli general: Saldırganların, hedeflerinden hiçbirine ulaşamayan savaş bataklığından çıkmak için tek bir seçeneği var
Yemenli general: Saldırganların, hedeflerinden hiçbirine ulaşamayan savaş bataklığından çıkmak için tek bir seçeneği var
Sputnik Türkiye
Sana hükümetinin danışmanı Abdul Qader, Yemen'de tırmanan gerilimin düşürülmesinin, ülke üzerindeki ablukanın kaldırılması ve askeri birliklerin işgal... 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T16:08+0300
2026-07-29T16:08+0300
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Sana hükümetinde Bakanlar Kurulu Danışmanı Tuğgeneral Hamid Abdul Qader, Sputnik’e demecinde Yemen'deki gerilimin azaltılması ve ateşkesin yeniden sağlanması konusundaki duruşları hakkında açıklamalarda bulundu.Abdul Qader, Yemen'in Riyad'ın gerilimi tırmandırmasına, kendisi gerilimi tırmandırarak karşılık verdiğini ancak saldırgan eylemler başlatmadığını söyledi. Yemenli komutan, Sana’nın ateşkes ihlal edilene ve İran uçağının inişini engellemek amacıyla Sana Uluslararası Havalimanı pistine ateş açılana kadar hiçbir eylemde bulunmadığının altını çizdi.Tuğgeneral Abdul Qader, havalimanındaki piste yapılan saldırının İran uçağını Hudeyde Havalimanı'na inmeye zorladığını, ayrıca Hudeyde’deki limana da bir dizi hava saldırısı düzenlendiğini, bu nedenle Yemen'in meşru öz savunma ve misilleme hakkına sahip olduğunu sözlerine ekledi.Abdul Qader’e göre, Jizan’daki sanayi bölgesine ve Yanbu’ya, ‘ayrıca küresel kibir güçlerine’ kaynak sağlayan petrol tesislerine etkili bir askeri saldırı düzenlendi.Yemenli komutan, sözlerine şöyle devam etti:Abdul Qader, bu hususların daha önce de dile getirildiğini doğruladı ve yalnızca kayıplara yol açacak bir tırmanmaya doğru evrilmeyi önlemek için bunların uygulanması çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/yemende-gerilim-tirmaniyor-hukumet-olaganustu-hal-seviyesini-yukseltti-husilerden-suudi-arabistana-1107616172.html
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ortadoğu, yemen, sana, husiler, abd, suudi arabistan, riyad, i̇ran, hudeyde
ortadoğu, yemen, sana, husiler, abd, suudi arabistan, riyad, i̇ran, hudeyde
Yemenli general: Saldırganların, hedeflerinden hiçbirine ulaşamayan savaş bataklığından çıkmak için tek bir seçeneği var
Sana hükümetinin danışmanı Abdul Qader, Yemen'de tırmanan gerilimin düşürülmesinin, ülke üzerindeki ablukanın kaldırılması ve askeri birliklerin işgal ettikleri bölgelerden çıkarılması ile mümkün olacağını belirtti.
Sana hükümetinde Bakanlar Kurulu Danışmanı Tuğgeneral Hamid Abdul Qader, Sputnik’e demecinde Yemen'deki gerilimin azaltılması ve ateşkesin yeniden sağlanması konusundaki duruşları hakkında açıklamalarda bulundu.
Abdul Qader, Yemen'in Riyad'ın gerilimi tırmandırmasına, kendisi gerilimi tırmandırarak karşılık verdiğini ancak saldırgan eylemler başlatmadığını söyledi. Yemenli komutan, Sana’nın ateşkes ihlal edilene ve İran uçağının inişini engellemek amacıyla Sana Uluslararası Havalimanı pistine ateş açılana kadar hiçbir eylemde bulunmadığının altını çizdi.
Tuğgeneral Abdul Qader, havalimanındaki piste yapılan saldırının İran uçağını Hudeyde Havalimanı'na inmeye zorladığını, ayrıca Hudeyde’deki limana da bir dizi hava saldırısı düzenlendiğini, bu nedenle Yemen'in meşru öz savunma ve misilleme hakkına sahip olduğunu sözlerine ekledi.
Abdul Qader’e göre, Jizan’daki sanayi bölgesine ve Yanbu’ya, ‘ayrıca küresel kibir güçlerine’ kaynak sağlayan petrol tesislerine etkili bir askeri saldırı düzenlendi.
Yemenli komutan, sözlerine şöyle devam etti:
Saldırgan ülkelerin artık gerilimi azaltmak ve Amerikan yönetiminin anlamsız bir savaş üzerinden içine sürüklediği, belirtilen hedeflerinden hiçbirine ulaşamayan bu bataklıktan çıkmak için tek bir seçeneği kaldı. Bu seçenek, öncelikle havaalanları ve limanların ablukasının kaldırılması, yeniden yapılanma fonunun oluşturulması, yağmalanan petrol ve doğalgaz gelirlerinden maaşların ödenmesi, esirlerin ‘herkese karşı herkes’ ilkesi temelinde serbest bırakılması, askeri birliklerin adalardan, kıyı şeridi ile işgal altındaki illerden çekilmesi, Yemen'in iç işlerine müdahale edilmemesi ve Yemenlilere kendi siyasi geleceklerini belirleme hakkının verilmesinden ibaret.
Abdul Qader, bu hususların daha önce de dile getirildiğini doğruladı ve yalnızca kayıplara yol açacak bir tırmanmaya doğru evrilmeyi önlemek için bunların uygulanması çağrısında bulundu.
Hususların uygulanması durumunda gerilim düşecek ve saldırgan ülkeler sınırlarını ve kaynaklarını güvence altına alabilecek, zira Yemen halkının çektiği acıların süresiz olarak devam etmesine izin verilemez.