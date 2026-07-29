https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/yemenli-general-saldirganlarin-hedeflerinden-hicbirine-ulasamayan-savas-batakligindan-cikmak-icin-1107638718.html

Yemenli general: Saldırganların, hedeflerinden hiçbirine ulaşamayan savaş bataklığından çıkmak için tek bir seçeneği var

Yemenli general: Saldırganların, hedeflerinden hiçbirine ulaşamayan savaş bataklığından çıkmak için tek bir seçeneği var

Sputnik Türkiye

Sana hükümetinin danışmanı Abdul Qader, Yemen'de tırmanan gerilimin düşürülmesinin, ülke üzerindeki ablukanın kaldırılması ve askeri birliklerin işgal... 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T16:08+0300

2026-07-29T16:08+0300

2026-07-29T16:08+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

ortadoğu

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Sana hükümetinde Bakanlar Kurulu Danışmanı Tuğgeneral Hamid Abdul Qader, Sputnik’e demecinde Yemen'deki gerilimin azaltılması ve ateşkesin yeniden sağlanması konusundaki duruşları hakkında açıklamalarda bulundu.Abdul Qader, Yemen'in Riyad'ın gerilimi tırmandırmasına, kendisi gerilimi tırmandırarak karşılık verdiğini ancak saldırgan eylemler başlatmadığını söyledi. Yemenli komutan, Sana’nın ateşkes ihlal edilene ve İran uçağının inişini engellemek amacıyla Sana Uluslararası Havalimanı pistine ateş açılana kadar hiçbir eylemde bulunmadığının altını çizdi.Tuğgeneral Abdul Qader, havalimanındaki piste yapılan saldırının İran uçağını Hudeyde Havalimanı'na inmeye zorladığını, ayrıca Hudeyde’deki limana da bir dizi hava saldırısı düzenlendiğini, bu nedenle Yemen'in meşru öz savunma ve misilleme hakkına sahip olduğunu sözlerine ekledi.Abdul Qader’e göre, Jizan’daki sanayi bölgesine ve Yanbu’ya, ‘ayrıca küresel kibir güçlerine’ kaynak sağlayan petrol tesislerine etkili bir askeri saldırı düzenlendi.Yemenli komutan, sözlerine şöyle devam etti:Abdul Qader, bu hususların daha önce de dile getirildiğini doğruladı ve yalnızca kayıplara yol açacak bir tırmanmaya doğru evrilmeyi önlemek için bunların uygulanması çağrısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/yemende-gerilim-tirmaniyor-hukumet-olaganustu-hal-seviyesini-yukseltti-husilerden-suudi-arabistana-1107616172.html

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ortadoğu, yemen, sana, husiler, abd, suudi arabistan, riyad, i̇ran, hudeyde