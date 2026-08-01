https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/fenerbahcede-golcu-harekati-guirassy-icin-borussia-dortmunda-yeni-teklif-hazirlaniyor-1107702617.html
Fenerbahçe'de golcü harekatı: Guirassy için Borussia Dortmund'a yeni teklif hazırlanıyor
Fenerbahçe'de golcü harekatı: Guirassy için Borussia Dortmund'a yeni teklif hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Sarı-lacivertliler, Gornik Zabrze maçında yaşanan gol yollarındaki sıkıntının ardından transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yönetimin, Borussia Dortmund'un... 01.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-01T08:57+0300
2026-08-01T08:57+0300
2026-08-01T08:57+0300
spor
dortmund
borussia dortmund
fenerbahçe
uefa şampiyonlar ligi
aziz yıldırım
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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Fenerbahçe, hücum hattına yapılacak takviyeyi yeniden gündeminin ilk sırasına aldı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselen sarı-lacivertli ekipte, Gornik Zabrze ile oynanan hazırlık maçında ortaya çıkan gol yollarındaki sorunların ardından yönetimin ikinci forvet transferi için çalışmalarını hızlandırdığı belirtildi.Guirassy için Dortmund'un kapısı yeniden çalınacakİddialara göre Fenerbahçe yönetimi, daha önce birçok kez kadrosuna katmak istediği Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy için yeniden girişim başlatacak.Kulüp yöneticilerinin, Alman temsilcisiyle yeniden görüşmelere başlamaya hazırlandığı ve deneyimli golcünün transfer şartlarını bir kez daha değerlendireceği öne sürüldü.Haberde ayrıca, kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın seçim sürecinden bu yana Guirassy transferine sıcak baktığı ve oyuncunun kadroya kazandırılması yönünde talimat verdiği iddia edildi.Dortmund'un bonservis talebi pazarlığın önündeki en büyük engelTransfer sürecindeki en önemli sorun ise Borussia Dortmund'un bonservis beklentisi olarak gösteriliyor.Daha önce kulübün CEO'su Lars Ricken, Guirassy için 40 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyeceklerini açıklamıştı.Bu yüksek bonservis talebine rağmen Fenerbahçe yönetiminin Alman kulübüyle yeniden masaya oturarak transferi yaklaşık 30 milyon euro seviyesinde sonuçlandırmayı hedeflediği ileri sürüldü.Şampiyonlar Ligi hedefi transferi hızlandırdıSarı-lacivertli yönetimin, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde güçlü bir kadroyla mücadele edebilmek adına hücum hattını kaliteli bir golcüyle güçlendirmek istediği belirtiliyor.Önümüzdeki günlerde Guirassy transferiyle ilgili kulüpler arasındaki temasların yeniden hız kazanması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/dunya-bilek-guresi-federasyonu-rus-sporculara-yonelik-tum-kisitlamalari-kaldirdi-1107686897.html
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dortmund, borussia dortmund, fenerbahçe, uefa şampiyonlar ligi, aziz yıldırım
dortmund, borussia dortmund, fenerbahçe, uefa şampiyonlar ligi, aziz yıldırım
Fenerbahçe'de golcü harekatı: Guirassy için Borussia Dortmund'a yeni teklif hazırlanıyor
Sarı-lacivertliler, Gornik Zabrze maçında yaşanan gol yollarındaki sıkıntının ardından transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yönetimin, Borussia Dortmund'un yıldız forveti Serhou Guirassy için yeniden devreye gireceği öne sürüldü.
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Fenerbahçe, hücum hattına yapılacak takviyeyi yeniden gündeminin ilk sırasına aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselen sarı-lacivertli ekipte, Gornik Zabrze ile oynanan hazırlık maçında ortaya çıkan gol yollarındaki sorunların ardından yönetimin ikinci forvet transferi için çalışmalarını hızlandırdığı belirtildi.
Guirassy için Dortmund'un kapısı yeniden çalınacak
İddialara göre Fenerbahçe
yönetimi, daha önce birçok kez kadrosuna katmak istediği Borussia Dortmund
forması giyen Serhou Guirassy
için yeniden girişim başlatacak.
Kulüp yöneticilerinin, Alman temsilcisiyle yeniden görüşmelere başlamaya hazırlandığı ve deneyimli golcünün transfer şartlarını bir kez daha değerlendireceği öne sürüldü.
Haberde ayrıca, kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın
seçim sürecinden bu yana Guirassy transferine sıcak baktığı ve oyuncunun kadroya kazandırılması yönünde talimat verdiği iddia edildi.
Dortmund'un bonservis talebi pazarlığın önündeki en büyük engel
Transfer sürecindeki en önemli sorun ise Borussia Dortmund'un bonservis beklentisi olarak gösteriliyor.
Daha önce kulübün CEO'su Lars Ricken, Guirassy için 40 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyeceklerini açıklamıştı.
Bu yüksek bonservis talebine rağmen Fenerbahçe yönetiminin Alman kulübüyle yeniden masaya oturarak transferi yaklaşık 30 milyon euro seviyesinde sonuçlandırmayı hedeflediği ileri sürüldü.
Şampiyonlar Ligi hedefi transferi hızlandırdı
Sarı-lacivertli yönetimin, UEFA Şampiyonlar Ligi
elemelerinde güçlü bir kadroyla mücadele edebilmek adına hücum hattını kaliteli bir golcüyle güçlendirmek istediği belirtiliyor.
Önümüzdeki günlerde Guirassy transferiyle ilgili kulüpler arasındaki temasların yeniden hız kazanması bekleniyor.