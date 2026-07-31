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Dünya Bilek Güreşi Federasyonu, Rus sporculara yönelik tüm kısıtlamaları kaldırdı
Dünya Bilek Güreşi Federasyonu, Rus sporculara yönelik tüm kısıtlamaları kaldırdı
Sputnik Türkiye
Dünya Bilek Güreşi Federasyonu, Rusya Bilek Güreşi Federasyonu'nun üyeliğini iade ederek Rus sporcuların uluslararası müsabakalara katılımı üzerindeki tüm... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T15:41+0300
2026-07-31T15:41+0300
2026-07-31T14:43+0300
spor
rusya
uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)
mihail degtyarev
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Uluslararası spor camiasında Rus sporculara yönelik uygulanan kısıtlamaların kaldırılması sürecinde kritik bir adım daha atıldı.Dünya Bilek Güreşi Federasyonu (WAF), Rusya Bilek Güreşi Federasyonu'nun (FAR) tam üyeliğini iade etme ve Rus atletlerin organizasyonlarına katılımına getirilen tüm kısıtlamaları sonlandırma kararı aldı.Gelişmeyi resmî Telegram kanalı üzerinden duyuran Rusya Spor Bakanı Mihail Degtyarev, kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.Kararın zamanlamasına dikkat çeken Bakan Degtyarev, şu ifadeleri kullandı:Mihail Degtyarev, alınan bu kararın Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Yürütme Kurulu tarafından 7 Temmuz 2026 tarihinde sunulan tavsiye kararlarını takip ettiğini vurguladı. Bakan, bu adımın uluslararası spor camiasının Rus sporcuların sahalara tam kapsamlı geri dönüşünü destekleyen genel yaklaşımını doğruladığını sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/ukrayna-ordusu-bir-yolcu-otobusune-saldiri-en-az-8-yarali-1107685876.html
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rusya, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), mihail degtyarev
rusya, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), mihail degtyarev
Dünya Bilek Güreşi Federasyonu, Rus sporculara yönelik tüm kısıtlamaları kaldırdı
Dünya Bilek Güreşi Federasyonu, Rusya Bilek Güreşi Federasyonu'nun üyeliğini iade ederek Rus sporcuların uluslararası müsabakalara katılımı üzerindeki tüm engelleri kaldırdı. Rusya Spor Bakanı Mihail Degtyarev, kararın ardından Rus atletlerin Dünya Şampiyonası'nda kendi bayrakları ve milli marşlarıyla yarışacağını duyurdu.
Uluslararası spor camiasında Rus sporculara yönelik uygulanan kısıtlamaların kaldırılması sürecinde kritik bir adım daha atıldı.
Dünya Bilek Güreşi Federasyonu (WAF), Rusya Bilek Güreşi Federasyonu'nun (FAR) tam üyeliğini iade etme ve Rus atletlerin organizasyonlarına katılımına getirilen tüm kısıtlamaları sonlandırma kararı aldı.
Gelişmeyi resmî Telegram kanalı üzerinden duyuran Rusya Spor Bakanı Mihail Degtyarev, kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Kararın zamanlamasına dikkat çeken Bakan Degtyarev, şu ifadeleri kullandı:
"Rusya Bilek Güreşi Federasyonu'nu WAF üyeliğinin tamamen iade edilmesi ve sporcularımız, takımlarımız ile yetkililerimiz üzerindeki tüm kısıtlamaların kaldırılması nedeniyle tebrik ediyorum. Bu gelişme, yaklaşan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası öncesinde Rus sporu için son derece sevindirici bir haber. Rus atletler şampiyonada yeniden kendi devlet bayrakları ve milli marşlarıyla yarışabilecek; elde ettikleri sonuçlar genel takım sıralamasına dâhil edilecek."
Mihail Degtyarev, alınan bu kararın Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Yürütme Kurulu tarafından 7 Temmuz 2026 tarihinde sunulan tavsiye kararlarını takip ettiğini vurguladı. Bakan, bu adımın uluslararası spor camiasının Rus sporcuların sahalara tam kapsamlı geri dönüşünü destekleyen genel yaklaşımını doğruladığını sözlerine ekledi.