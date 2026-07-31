Dünya Bilek Güreşi Federasyonu, Rus sporculara yönelik tüm kısıtlamaları kaldırdı

"Rusya Bilek Güreşi Federasyonu'nu WAF üyeliğinin tamamen iade edilmesi ve sporcularımız, takımlarımız ile yetkililerimiz üzerindeki tüm kısıtlamaların kaldırılması nedeniyle tebrik ediyorum. Bu gelişme, yaklaşan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası öncesinde Rus sporu için son derece sevindirici bir haber. Rus atletler şampiyonada yeniden kendi devlet bayrakları ve milli marşlarıyla yarışabilecek; elde ettikleri sonuçlar genel takım sıralamasına dâhil edilecek."