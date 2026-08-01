https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/beykoz-ve-arnavutkoyde-2-gun-denize-girmek-yasaklandi-1107701418.html
Beykoz ve Arnavutköy'de 2 gün denize girme yasağı başladı
Beykoz ve Arnavutköy'de 2 gün denize girme yasağı başladı
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Beykoz ve Arnavutköy ilçelerinde, dalga yüksekliği nedeniyle bugün ve yarın denize girilmesi yasaklandı. 01.08.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga yüksekliği nedeniyle, İl İdaresi Kanunu gereğince cumartesi ve pazar günleri denize girmenin yasaklandığı bildirildi.Arnavutköy Kaymakamlığı ise yaptığı açıklamada, ilçe sınırlarındaki sahillerde dalga boyunun yüksek olması sebebiyle bugün ve yarın denize girmenin yasaklandığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/meteorolojiden-kritik-uyari-marmarada-kuvvetli-ruzgar-karadenizde-saganak-alarmi-1107701034.html
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arnavutköy, karadeniz, haberler, türkiye
arnavutköy, karadeniz, haberler, türkiye
Beykoz ve Arnavutköy'de 2 gün denize girme yasağı başladı
İstanbul'un Beykoz ve Arnavutköy ilçelerinde, dalga yüksekliği nedeniyle bugün ve yarın denize girilmesi yasaklandı.
İstanbul'da Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga yüksekliği nedeniyle, İl İdaresi Kanunu gereğince cumartesi ve pazar günleri denize girmenin yasaklandığı bildirildi.
Arnavutköy Kaymakamlığı ise yaptığı açıklamada, ilçe sınırlarındaki sahillerde dalga boyunun yüksek olması sebebiyle bugün ve yarın denize girmenin yasaklandığını belirtti.