https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/beykoz-ve-arnavutkoyde-2-gun-denize-girmek-yasaklandi-1107701418.html

Beykoz ve Arnavutköy'de 2 gün denize girme yasağı başladı

Beykoz ve Arnavutköy'de 2 gün denize girme yasağı başladı

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Beykoz ve Arnavutköy ilçelerinde, dalga yüksekliği nedeniyle bugün ve yarın denize girilmesi yasaklandı. 01.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-01T09:30+0300

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İstanbul'da Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga yüksekliği nedeniyle, İl İdaresi Kanunu gereğince cumartesi ve pazar günleri denize girmenin yasaklandığı bildirildi.Arnavutköy Kaymakamlığı ise yaptığı açıklamada, ilçe sınırlarındaki sahillerde dalga boyunun yüksek olması sebebiyle bugün ve yarın denize girmenin yasaklandığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/meteorolojiden-kritik-uyari-marmarada-kuvvetli-ruzgar-karadenizde-saganak-alarmi-1107701034.html

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