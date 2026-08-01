https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/cinden-abdye-kuba-cagrisi-guc-tehdidini-ve-yaptirimlari-sonlandirin-1107700748.html

Çin'den ABD'ye Küba çağrısı: Güç tehdidini ve yaptırımları sonlandırın

Çin'den ABD'ye Küba çağrısı: Güç tehdidini ve yaptırımları sonlandırın

Sputnik Türkiye

Pekin yönetimi, ABD'nin Küba'ya yönelik askeri operasyon hazırlığında olduğu iddialarının ardından Washington'a güç kullanma tehdidinden vazgeçmesi, tek... 01.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-01T03:53+0300

2026-08-01T03:53+0300

2026-08-01T03:53+0300

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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye Küba'ya yönelik güç kullanma tehditlerine son vermesi ve tek taraflı yaptırımlar ile ablukayı kaldırması yönünde çağrı yaptı.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Washington yönetimine seslenerek, Küba'ya yönelik askeri baskı ve tehdit politikasının sona erdirilmesi, ayrıca tek taraflı yaptırımların ve ablukanın kaldırılması gerektiğini ifade etti.Çin'in, Küba'nın ulusal egemenliğini koruma ve dış müdahalelere karşı durma konusundaki tutumunu desteklemeyi sürdüreceğini vurgulayan Mao, Pekin'in uluslararası adalet ve hakkaniyetin korunması için diğer ülkelerle iş birliğine devam edeceğini söyledi.

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