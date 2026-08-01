https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/cinden-abdye-kuba-cagrisi-guc-tehdidini-ve-yaptirimlari-sonlandirin-1107700748.html
Çin'den ABD'ye Küba çağrısı: Güç tehdidini ve yaptırımları sonlandırın
Çin'den ABD'ye Küba çağrısı: Güç tehdidini ve yaptırımları sonlandırın
Sputnik Türkiye
Pekin yönetimi, ABD'nin Küba'ya yönelik askeri operasyon hazırlığında olduğu iddialarının ardından Washington'a güç kullanma tehdidinden vazgeçmesi, tek... 01.08.2026, Sputnik Türkiye
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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye Küba'ya yönelik güç kullanma tehditlerine son vermesi ve tek taraflı yaptırımlar ile ablukayı kaldırması yönünde çağrı yaptı.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Washington yönetimine seslenerek, Küba'ya yönelik askeri baskı ve tehdit politikasının sona erdirilmesi, ayrıca tek taraflı yaptırımların ve ablukanın kaldırılması gerektiğini ifade etti.Çin'in, Küba'nın ulusal egemenliğini koruma ve dış müdahalelere karşı durma konusundaki tutumunu desteklemeyi sürdüreceğini vurgulayan Mao, Pekin'in uluslararası adalet ve hakkaniyetin korunması için diğer ülkelerle iş birliğine devam edeceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/kuba-ekonomide-reform-surecini-hizlandiriyor-akaryakit-istasyonlari-ve-eczaneler-ozel-sektore-1107655868.html
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abd, çin, küba
Çin'den ABD'ye Küba çağrısı: Güç tehdidini ve yaptırımları sonlandırın
Pekin yönetimi, ABD'nin Küba'ya yönelik askeri operasyon hazırlığında olduğu iddialarının ardından Washington'a güç kullanma tehdidinden vazgeçmesi, tek taraflı yaptırımları kaldırması ve uyguladığı ablukayı sona erdirmesi çağrısında bulundu.
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye Küba'ya yönelik güç kullanma tehditlerine son vermesi ve tek taraflı yaptırımlar ile ablukayı kaldırması yönünde çağrı yaptı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Washington yönetimine seslenerek, Küba'ya yönelik askeri baskı ve tehdit politikasının sona erdirilmesi, ayrıca tek taraflı yaptırımların ve ablukanın kaldırılması gerektiğini ifade etti.
Çin'in, Küba'nın ulusal egemenliğini koruma ve dış müdahalelere karşı durma konusundaki tutumunu desteklemeyi sürdüreceğini vurgulayan Mao, Pekin'in uluslararası adalet ve hakkaniyetin korunması için diğer ülkelerle iş birliğine devam edeceğini söyledi.