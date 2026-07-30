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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/kuba-ekonomide-reform-surecini-hizlandiriyor-akaryakit-istasyonlari-ve-eczaneler-ozel-sektore-1107655868.html
Küba ekonomide reform sürecini hızlandırıyor: Akaryakıt istasyonları ve eczaneler özel sektöre açılıyor
Küba ekonomide reform sürecini hızlandırıyor: Akaryakıt istasyonları ve eczaneler özel sektöre açılıyor
Sputnik Türkiye
Küba hükümeti, haziranda kabul edilen 176 maddelik reform paketi kapsamında akaryakıt istasyonları, eczaneler ve çeşitli sektörleri özel girişime açacağını... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T11:41+0300
2026-07-30T11:41+0300
ekonomi̇
küba
akaryakıt
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Küba, son yılların en kapsamlı ekonomik reformlarından biri kapsamında akaryakıt istasyonları, eczaneler ve çeşitli stratejik olmayan sektörleri özel girişime açmaya hazırlanıyor.Küba basınında yer alan bilgilere göre, 20 Haziran'da parlamentoda kabul edilen serbest piyasa odaklı 176 maddelik reform paketi doğrultusunda enerji ve ilaç sektörlerinin yanı sıra huzurevleri, yolcu ve yük terminalleri, liman tesisleri, araç ithalatı, yenilenebilir enerji ile belirli koşullar altında petrol ve madencilik faaliyetleri de özel sektör yatırımlarına açılacak.Parlamentonun olağan oturumunda ayrıca tarım, konut, idari yeniden yapılanma ve iş kanununa ilişkin yeni yasa tasarılarının da görüşülmesi bekleniyor.Tarım ve konutta yeni düzenlemelerReform kapsamında tarım arazilerinin devlet mülkiyetinde kalması planlanırken, yerli ve yabancı çiftçiler, kooperatifler ile özel şirketlere tanınan kullanım haklarının genişletilmesi öngörülüyor. Konut alanında ise Kübalıların şehirlerde ikinci bir konuta sahip olmasına izin verilecek. Ayrıca ülkede ilk kez mortgage sistemi uygulanmaya başlanacak.Küba yönetimi, sağlık ve eğitim hizmetleri, kitle iletişim araçları, telekomünikasyon, güvenlik, savunma ve tütün sanayisi gibi stratejik alanların ise devlet kontrolünde kalmayı sürdüreceğini bildirdi.Reformların büyük bölümü yürürlüğe girdiÜlkenin başbakanı Manuel Marrero, parlamentoda yaptığı açıklamada, haziran ayında kabul edilen 176 reform maddesinden 110'unun uygulanmaya başladığını, kalan düzenlemelerin ise eylül ayından itibaren yürürlüğe gireceğini söyledi.Marrero, akaryakıtın toptan ticareti için devlet dışındaki 100'den fazla aktöre yetki verildiğini belirtirken, akaryakıtın ithalatı, dağıtımı ve pazarlanmasına yönelik ilk yabancı yatırım projesinin de onaylandığını açıkladı.Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Küba'da aktif nüfusun üçte birinden fazlasını istihdam eden 15 binden fazla küçük ve orta ölçekli işletme faaliyet gösteriyor. Haziran ayında kabul edilen reform paketi, ülkenin son on yılların en ağır ekonomik krizlerinden çıkışına yönelik en kapsamlı serbestleşme adımlarından biri olarak değerlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/kuba-devlet-baskani-devrimin-yildonumunde-abdyi-siyasi-soykirim-uygulamakla-sucladi-1107561112.html
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küba, akaryakıt, eczane
küba, akaryakıt, eczane

Küba ekonomide reform sürecini hızlandırıyor: Akaryakıt istasyonları ve eczaneler özel sektöre açılıyor

11:41 30.07.2026
© REUTERS NORLYS PEREZKüba'da ambargo kaynaklı yakıt kısıntısı tüm hayatı felce uğratıyor
Küba'da ambargo kaynaklı yakıt kısıntısı tüm hayatı felce uğratıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
© REUTERS NORLYS PEREZ
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Küba hükümeti, haziranda kabul edilen 176 maddelik reform paketi kapsamında akaryakıt istasyonları, eczaneler ve çeşitli sektörleri özel girişime açacağını duyurdu. Hükümet, reformların büyük bölümünün uygulanmaya başladığını açıkladı.
Küba, son yılların en kapsamlı ekonomik reformlarından biri kapsamında akaryakıt istasyonları, eczaneler ve çeşitli stratejik olmayan sektörleri özel girişime açmaya hazırlanıyor.
Küba basınında yer alan bilgilere göre, 20 Haziran'da parlamentoda kabul edilen serbest piyasa odaklı 176 maddelik reform paketi doğrultusunda enerji ve ilaç sektörlerinin yanı sıra huzurevleri, yolcu ve yük terminalleri, liman tesisleri, araç ithalatı, yenilenebilir enerji ile belirli koşullar altında petrol ve madencilik faaliyetleri de özel sektör yatırımlarına açılacak.
Parlamentonun olağan oturumunda ayrıca tarım, konut, idari yeniden yapılanma ve iş kanununa ilişkin yeni yasa tasarılarının da görüşülmesi bekleniyor.

Tarım ve konutta yeni düzenlemeler

Reform kapsamında tarım arazilerinin devlet mülkiyetinde kalması planlanırken, yerli ve yabancı çiftçiler, kooperatifler ile özel şirketlere tanınan kullanım haklarının genişletilmesi öngörülüyor. Konut alanında ise Kübalıların şehirlerde ikinci bir konuta sahip olmasına izin verilecek. Ayrıca ülkede ilk kez mortgage sistemi uygulanmaya başlanacak.
Küba yönetimi, sağlık ve eğitim hizmetleri, kitle iletişim araçları, telekomünikasyon, güvenlik, savunma ve tütün sanayisi gibi stratejik alanların ise devlet kontrolünde kalmayı sürdüreceğini bildirdi.

Reformların büyük bölümü yürürlüğe girdi

Ülkenin başbakanı Manuel Marrero, parlamentoda yaptığı açıklamada, haziran ayında kabul edilen 176 reform maddesinden 110'unun uygulanmaya başladığını, kalan düzenlemelerin ise eylül ayından itibaren yürürlüğe gireceğini söyledi.
Marrero, akaryakıtın toptan ticareti için devlet dışındaki 100'den fazla aktöre yetki verildiğini belirtirken, akaryakıtın ithalatı, dağıtımı ve pazarlanmasına yönelik ilk yabancı yatırım projesinin de onaylandığını açıkladı.
Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Küba'da aktif nüfusun üçte birinden fazlasını istihdam eden 15 binden fazla küçük ve orta ölçekli işletme faaliyet gösteriyor. Haziran ayında kabul edilen reform paketi, ülkenin son on yılların en ağır ekonomik krizlerinden çıkışına yönelik en kapsamlı serbestleşme adımlarından biri olarak değerlendirildi.
Miguel Diaz-Canel - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2026
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