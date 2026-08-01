https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/canli-yayinda-talihsiz-kaza-yangini-anlatan-balikesir-buyuksehir-belediye-baskani-ahmet-akin-1107702455.html
Canlı yayında talihsiz kaza: Yangını anlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın hastanelik oldu
Canlı yayında talihsiz kaza: Yangını anlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın hastanelik oldu
Sputnik Türkiye
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Susurluk orman yangını bölgesinden canlı yayın yaptığı sırada bir kaza yaşadı. Rüzgarın savurduğu kor... 01.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-01T10:45+0300
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde devam eden orman yangınını sahada takip eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayın sırasında yaralandı.Yangın bölgesindeki son durumu kamuoyuna aktardığı esnada, rüzgarın etkisiyle havaya savrulan kor parçaları Başkan Akın'ın bulunduğu noktaya ulaştı.Kor parçası boğazına isabet ettiCanlı yayın sırasında savrulan kor parçalarından birinin Ahmet Akın'ın boğazına isabet etmesi üzerine yayın aniden sonlandırıldı.Olayın ardından bölgede hazır bulunan sağlık ekipleri Başkan Akın'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.Hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyiİlk müdahalenin ardından Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Akın, tedavi altına alındı.Edinilen bilgilere göre Başkan Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Yangınla mücadeleyi sahadan takip ediyorduBalıkesir'de etkisini sürdüren Susurluk orman yangını nedeniyle bölgede söndürme çalışmaları devam ederken, Başkan Ahmet Akın da çalışmaları yerinde incelemek ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yangın sahasında bulunuyordu.Yaşanan olay, yangın bölgelerinde görev yapan ekipler ve yetkililerin karşı karşıya kaldığı riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.
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susurluk, balıkesir, ahmet akın, türkiye
Canlı yayında talihsiz kaza: Yangını anlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın hastanelik oldu
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Susurluk orman yangını bölgesinden canlı yayın yaptığı sırada bir kaza yaşadı. Rüzgarın savurduğu kor parçalarından biri boğazına isabet eden Akın, yayını yarıda keserek hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Başkan Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde devam eden orman yangınını sahada takip eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayın sırasında yaralandı.
Yangın bölgesindeki son durumu kamuoyuna aktardığı esnada, rüzgarın etkisiyle havaya savrulan kor parçaları Başkan Akın'ın bulunduğu noktaya ulaştı.
Kor parçası boğazına isabet etti
Canlı yayın sırasında savrulan kor parçalarından birinin Ahmet Akın'ın boğazına isabet etmesi
üzerine yayın aniden sonlandırıldı.
Olayın ardından bölgede hazır bulunan sağlık ekipleri Başkan Akın'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi
İlk müdahalenin ardından Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Akın, tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre Başkan Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Yangınla mücadeleyi sahadan takip ediyordu
Balıkesir'de
etkisini sürdüren Susurluk orman yangını
nedeniyle bölgede söndürme çalışmaları devam ederken, Başkan Ahmet Akın da çalışmaları yerinde incelemek ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yangın sahasında bulunuyordu.
Yaşanan olay, yangın bölgelerinde görev yapan ekipler ve yetkililerin karşı karşıya kaldığı riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.