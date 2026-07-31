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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/sputnik-analizi-washingtondan-tahrana-ilk-adimi-sen-at-ultimatomu-1107691617.html
Sputnik Analizi: Washington’dan Tahran’a ‘ilk adımı sen at’ ültimatomu
Sputnik Analizi: Washington’dan Tahran’a ‘ilk adımı sen at’ ültimatomu
Sputnik Türkiye
ABD yönetimi, medya kanalları üzerinden Tahran’a çözümün ancak İran’ın ilk adımı atmasıyla mümkün olacağı mesajını veriyor. Washington, Hürmüz Boğazı’ndan... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T18:26+0300
2026-07-31T18:26+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
tahran
umman
washington
donald trump
hürmüz boğazı
kırmızı çizgi
mesud pezeşkiyan
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ABD yönetimi, çözüm için İran'ın adım atması gerektiğini vurgularken, Washington'un Hürmüz Boğazı'ndaki "kırmızı çizgisi" ile Tahran ve Umman'ın geçiş ücreti planları krizi derinleştiriyor. ABD yönetimi, medya kanalları üzerinden Tahran’a sert bir mesaj iletiyor: Bölgesel krizlerde ve nükleer dosyada uzlaşı ihtimali masada ancak ilk adımın İran'dan gelmesi şart.Beyaz Saray’ın "önce kendi saflarını düzene sok" çıkışı, İran'daki iç güç dengelerine yönelik açık bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Bu durum, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve deneyimli diplomat Abbas Arakçi'nin temsil ettiği diplomatik kanat ile stratejik boğazlarda sıkı denetim talep eden İran Devrim Muhafızları Ordusu arasındaki görüş ayrılıklarına işaret ediyor.Washington’un diplomatik stratejisinin temelini, arabulucular vasıtasıyla yürütülen görüşmeler ve nihai hedef olan "Memorandum 2.0" (önceki nükleer anlaşmanın güncellenmiş hali) oluşturuyor. Ancak Başkan Donald Trump yönetimi için Hürmüz Boğazı’ndan serbest ve ücretsiz geçiş, ihlal edilemez bir kırmızı çizgi. ABD'nin bu tutumu, Tahran ve Maskat'ın boğazdan ticari geçişleri ücretlendirme planlarıyla doğrudan çatışıyor.Analize göre krizin düğüm noktası, Washington’un İran’dan mevcut iç siyasi dengeler çerçevesinde atılması neredeyse imkansız olan adımlar talep etmesi. Bu tablo altında Tahran'ın ABD'nin taleplerine olumlu yanıt vermesi beklenmiyor.Sonuç olarak, "Memorandum 2.0" girişimi de tıpkı ilk nükleer anlaşma gibi aynı siyasi engele takılmış durumda. Trump yönetimi boğazlarda "ücretsiz geçiş" dayatmasını sürdürürken, İran ve Umman olası gelirleri hesaplıyor. Hem Washington’u hem de Tahran’ı tatmin edecek ve her iki tarafın da kendi kamuoyuna "zafer" olarak sunabileceği ortak bir formül şimdilik ufukta görünmüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/trump-savas-iyi-gidiyor-abd-irani-agir-sekilde-vuruyor-1107689994.html
i̇ran
tahran
umman
washington
hürmüz boğazı
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abd, i̇ran, tahran, umman, washington, donald trump, hürmüz boğazı, kırmızı çizgi, mesud pezeşkiyan, abbas arakçi, i̇ran devrim muhafızları
abd, i̇ran, tahran, umman, washington, donald trump, hürmüz boğazı, kırmızı çizgi, mesud pezeşkiyan, abbas arakçi, i̇ran devrim muhafızları

Sputnik Analizi: Washington’dan Tahran’a ‘ilk adımı sen at’ ültimatomu

18:26 31.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran-ABD
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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ABD yönetimi, medya kanalları üzerinden Tahran’a çözümün ancak İran’ın ilk adımı atmasıyla mümkün olacağı mesajını veriyor. Washington, Hürmüz Boğazı’ndan serbest geçişi “kırmızı çizgi” ilan ederken, İran ve Umman’ın geçiş ücreti planları eksenindeki restleşme derinleşiyor.
ABD yönetimi, çözüm için İran'ın adım atması gerektiğini vurgularken, Washington'un Hürmüz Boğazı'ndaki "kırmızı çizgisi" ile Tahran ve Umman'ın geçiş ücreti planları krizi derinleştiriyor. ABD yönetimi, medya kanalları üzerinden Tahran’a sert bir mesaj iletiyor: Bölgesel krizlerde ve nükleer dosyada uzlaşı ihtimali masada ancak ilk adımın İran'dan gelmesi şart.
Beyaz Saray’ın "önce kendi saflarını düzene sok" çıkışı, İran'daki iç güç dengelerine yönelik açık bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Bu durum, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve deneyimli diplomat Abbas Arakçi'nin temsil ettiği diplomatik kanat ile stratejik boğazlarda sıkı denetim talep eden İran Devrim Muhafızları Ordusu arasındaki görüş ayrılıklarına işaret ediyor.
Washington’un diplomatik stratejisinin temelini, arabulucular vasıtasıyla yürütülen görüşmeler ve nihai hedef olan "Memorandum 2.0" (önceki nükleer anlaşmanın güncellenmiş hali) oluşturuyor. Ancak Başkan Donald Trump yönetimi için Hürmüz Boğazı’ndan serbest ve ücretsiz geçiş, ihlal edilemez bir kırmızı çizgi. ABD'nin bu tutumu, Tahran ve Maskat'ın boğazdan ticari geçişleri ücretlendirme planlarıyla doğrudan çatışıyor.
Analize göre krizin düğüm noktası, Washington’un İran’dan mevcut iç siyasi dengeler çerçevesinde atılması neredeyse imkansız olan adımlar talep etmesi. Bu tablo altında Tahran'ın ABD'nin taleplerine olumlu yanıt vermesi beklenmiyor.
Sonuç olarak, "Memorandum 2.0" girişimi de tıpkı ilk nükleer anlaşma gibi aynı siyasi engele takılmış durumda. Trump yönetimi boğazlarda "ücretsiz geçiş" dayatmasını sürdürürken, İran ve Umman olası gelirleri hesaplıyor. Hem Washington’u hem de Tahran’ı tatmin edecek ve her iki tarafın da kendi kamuoyuna "zafer" olarak sunabileceği ortak bir formül şimdilik ufukta görünmüyor.
Trump'tan 80'den fazla ülkeye yeni gümrük tarifesi: Ticaret savaşında yeni dalga - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
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