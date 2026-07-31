https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/sputnik-analizi-washingtondan-tahrana-ilk-adimi-sen-at-ultimatomu-1107691617.html

Sputnik Analizi: Washington’dan Tahran’a ‘ilk adımı sen at’ ültimatomu

Sputnik Analizi: Washington’dan Tahran’a ‘ilk adımı sen at’ ültimatomu

Sputnik Türkiye

ABD yönetimi, medya kanalları üzerinden Tahran’a çözümün ancak İran’ın ilk adımı atmasıyla mümkün olacağı mesajını veriyor. Washington, Hürmüz Boğazı’ndan... 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T18:26+0300

2026-07-31T18:26+0300

2026-07-31T18:26+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

tahran

umman

washington

donald trump

hürmüz boğazı

kırmızı çizgi

mesud pezeşkiyan

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ABD yönetimi, çözüm için İran'ın adım atması gerektiğini vurgularken, Washington'un Hürmüz Boğazı'ndaki "kırmızı çizgisi" ile Tahran ve Umman'ın geçiş ücreti planları krizi derinleştiriyor. ABD yönetimi, medya kanalları üzerinden Tahran’a sert bir mesaj iletiyor: Bölgesel krizlerde ve nükleer dosyada uzlaşı ihtimali masada ancak ilk adımın İran'dan gelmesi şart.Beyaz Saray’ın "önce kendi saflarını düzene sok" çıkışı, İran'daki iç güç dengelerine yönelik açık bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Bu durum, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve deneyimli diplomat Abbas Arakçi'nin temsil ettiği diplomatik kanat ile stratejik boğazlarda sıkı denetim talep eden İran Devrim Muhafızları Ordusu arasındaki görüş ayrılıklarına işaret ediyor.Washington’un diplomatik stratejisinin temelini, arabulucular vasıtasıyla yürütülen görüşmeler ve nihai hedef olan "Memorandum 2.0" (önceki nükleer anlaşmanın güncellenmiş hali) oluşturuyor. Ancak Başkan Donald Trump yönetimi için Hürmüz Boğazı’ndan serbest ve ücretsiz geçiş, ihlal edilemez bir kırmızı çizgi. ABD'nin bu tutumu, Tahran ve Maskat'ın boğazdan ticari geçişleri ücretlendirme planlarıyla doğrudan çatışıyor.Analize göre krizin düğüm noktası, Washington’un İran’dan mevcut iç siyasi dengeler çerçevesinde atılması neredeyse imkansız olan adımlar talep etmesi. Bu tablo altında Tahran'ın ABD'nin taleplerine olumlu yanıt vermesi beklenmiyor.Sonuç olarak, "Memorandum 2.0" girişimi de tıpkı ilk nükleer anlaşma gibi aynı siyasi engele takılmış durumda. Trump yönetimi boğazlarda "ücretsiz geçiş" dayatmasını sürdürürken, İran ve Umman olası gelirleri hesaplıyor. Hem Washington’u hem de Tahran’ı tatmin edecek ve her iki tarafın da kendi kamuoyuna "zafer" olarak sunabileceği ortak bir formül şimdilik ufukta görünmüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/trump-savas-iyi-gidiyor-abd-irani-agir-sekilde-vuruyor-1107689994.html

i̇ran

tahran

umman

washington

hürmüz boğazı

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