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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/yuzlerce-yasa-disi-gocmenin-girisinden-sonra-italya-ve-ispanya-arasinda-schengen-ispanyaya-1107675147.html
Yüzlerce yasa dışı göçmenin girişinden sonra İtalya ve İspanya arasında 'Schengen İspanya'ya kapatılsın' krizi
Yüzlerce yasa dışı göçmenin girişinden sonra İtalya ve İspanya arasında 'Schengen İspanya'ya kapatılsın' krizi
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Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T07:20+0300
2026-07-31T07:20+0300
dünya
antonio tajani
i̇spanya başbakanı pedro sanchez
ceuta
madrid
schengen
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Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunuldu. İspanya'nın deniz güvenliği ve kurtarma servisi, denizden 300'den fazla kişiyi kurtardı, 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. Ayrıca İspanyol Kızılhaçı işbirliğiyle 117 kişi sudan kurtarıldı.İspanyol güvenlik güçleri, yaklaşık 200 kişiye devriye botlarıyla eşlik etti.Faslı yetkililer, İspanya kıyılarına ulaşamayan göçmenlere yardım için deniz birlikleri görevlendirdi.Öte yandan Associated Press'in (AP) haberinde, çoğu Faslı olduğu belirtilen binlerce düzensiz göçmenin, Fas ile Ceuta arasındaki 3 kilometrelik Tarajal sınırına akın ettiği bildirildi.İtalya ile Schengen kriziİspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin paylaşımını alıntılayarak "Bu mesaj, Avrupa dayanışması beklediğimiz ve parti demagojisinden ziyade bunu umduğumuz bir dost ve ortak ülkenin Dışişleri Bakanı'na yakışmıyor." ifadesini kullandı.Albares, paylaşımında İtalya'nın Madrid Büyükelçisini çağırdığını açıkladı.İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Schengen bölgesinin İspanya'ya kapatılmasını desteklediğini belirterek, "düzensiz ve kontrolsüz göçün ulusal güvenlik için tehlike oluşturduğunu" savunmuştu.Tajani, paylaşımında "Ceuta'dan gelen görüntüler, Madrid hükümetinin 500 binden fazla düzensiz göçmene İspanyol, dolayısıyla Avrupa vatandaşlığı vermeyi seçmesinin ne kadar derin bir hata olduğunu ve insan kaçakçılığını teşvik ettiğini gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.Ceuta özerk kenti Başkanı Juan Jesus Vivas, sınıra daha fazla polis ve askerin konuşlandırılması talebiyle merkezi hükümete, ulusal acil durum ilan etmesi çağrısında bulundu.İspanya'dan acil müdahale mesajıİspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynakları seferber ettiğini belirtti.Sanchez, "İspanya hükümeti, Ceuta'daki duruma acil yanıt vermeye tamamen kararlıdır." ifadesini kullanarak, Faslı ve uluslararası yetkililerle koordinasyon halinde çalıştıklarını ve "normal düzeni en kısa sürede yeniden sağlamak" için gerekli tedbirleri hazırladıklarını kaydetti.Sanchez, Ceuta özerk kenti Başkanı Juan Jesus Vivas ile hükümetin attığı adımları görüştüğünü ifade etti.İspanya, Ceuta'ya asker konuşlandırıyorİspanya devlet televizyonu TVE'nin haberine göre, hükümetten yapılan açıklamada, Ceuta'ya düzensiz göçmen geçişlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar verildiği bildirildi.Açıklamada, sınır güvenliğinde görev yapan 60 kişilik sivil muhafıza ilave olarak 20 personelin bölgeye sevk edildiği, gelecek saatlerde de toplam 40 personelden oluşan iki müfrezenin daha konuşlandırılmasının planlandığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/abd-gocmen-kamyon-soforlerinin-yerine-gazileri-getirme-kampanyasi-baslatti-1107672770.html
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antonio tajani, i̇spanya başbakanı pedro sanchez, ceuta, madrid, schengen
antonio tajani, i̇spanya başbakanı pedro sanchez, ceuta, madrid, schengen

Yüzlerce yasa dışı göçmenin girişinden sonra İtalya ve İspanya arasında 'Schengen İspanya'ya kapatılsın' krizi

07:20 31.07.2026
© AA / Marcos MorenoFas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı
Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
© AA / Marcos Moreno
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Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı. Göçmenlere müdahale edilirken İtalya ve İspanya arasında 'Schengen İspanya'ya kapatılsın' krizi patlak verdi.
Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunuldu.
İspanya'nın deniz güvenliği ve kurtarma servisi, denizden 300'den fazla kişiyi kurtardı, 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. Ayrıca İspanyol Kızılhaçı işbirliğiyle 117 kişi sudan kurtarıldı.
İspanyol güvenlik güçleri, yaklaşık 200 kişiye devriye botlarıyla eşlik etti.
Faslı yetkililer, İspanya kıyılarına ulaşamayan göçmenlere yardım için deniz birlikleri görevlendirdi.
Öte yandan Associated Press'in (AP) haberinde, çoğu Faslı olduğu belirtilen binlerce düzensiz göçmenin, Fas ile Ceuta arasındaki 3 kilometrelik Tarajal sınırına akın ettiği bildirildi.
© AA / Marcos MorenoFas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı
Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı
© AA / Marcos Moreno

İtalya ile Schengen krizi

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin paylaşımını alıntılayarak "Bu mesaj, Avrupa dayanışması beklediğimiz ve parti demagojisinden ziyade bunu umduğumuz bir dost ve ortak ülkenin Dışişleri Bakanı'na yakışmıyor." ifadesini kullandı.
Albares, paylaşımında İtalya'nın Madrid Büyükelçisini çağırdığını açıkladı.
© AA / Marcos MorenoFas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı
Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı
© AA / Marcos Moreno
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Schengen bölgesinin İspanya'ya kapatılmasını desteklediğini belirterek, "düzensiz ve kontrolsüz göçün ulusal güvenlik için tehlike oluşturduğunu" savunmuştu.
Tajani, paylaşımında "Ceuta'dan gelen görüntüler, Madrid hükümetinin 500 binden fazla düzensiz göçmene İspanyol, dolayısıyla Avrupa vatandaşlığı vermeyi seçmesinin ne kadar derin bir hata olduğunu ve insan kaçakçılığını teşvik ettiğini gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.
Ceuta özerk kenti Başkanı Juan Jesus Vivas, sınıra daha fazla polis ve askerin konuşlandırılması talebiyle merkezi hükümete, ulusal acil durum ilan etmesi çağrısında bulundu.
© AA / Marcos MorenoFas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı
Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı
© AA / Marcos Moreno

İspanya'dan acil müdahale mesajı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynakları seferber ettiğini belirtti.
Sanchez, "İspanya hükümeti, Ceuta'daki duruma acil yanıt vermeye tamamen kararlıdır." ifadesini kullanarak, Faslı ve uluslararası yetkililerle koordinasyon halinde çalıştıklarını ve "normal düzeni en kısa sürede yeniden sağlamak" için gerekli tedbirleri hazırladıklarını kaydetti.
Sanchez, Ceuta özerk kenti Başkanı Juan Jesus Vivas ile hükümetin attığı adımları görüştüğünü ifade etti.
© AA / Marcos MorenoFas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı
Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı
© AA / Marcos Moreno

İspanya, Ceuta'ya asker konuşlandırıyor

İspanya devlet televizyonu TVE'nin haberine göre, hükümetten yapılan açıklamada, Ceuta'ya düzensiz göçmen geçişlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar verildiği bildirildi.
© AA / Marcos MorenoFas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı
Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı
© AA / Marcos Moreno
Açıklamada, sınır güvenliğinde görev yapan 60 kişilik sivil muhafıza ilave olarak 20 personelin bölgeye sevk edildiği, gelecek saatlerde de toplam 40 personelden oluşan iki müfrezenin daha konuşlandırılmasının planlandığı belirtildi.
Tır - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
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