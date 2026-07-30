https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/abd-gocmen-kamyon-soforlerinin-yerine-gazileri-getirme-kampanyasi-baslatti-1107672770.html
ABD, göçmen kamyon şoförlerinin yerine gazileri getirme kampanyası başlattı
ABD, göçmen kamyon şoförlerinin yerine gazileri getirme kampanyası başlattı
Sputnik Türkiye
ABD Ulaştırma Bakanlığı, yasadışı göçmenler yerine gazilerin kamyon şoförü olarak istihdam edilmesini hedefleyen 'Özgürlük Taşıyıcıları' kampanyasını başlattı... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T23:16+0300
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ABD Ulaştırma Bakanlığı yaptığı açıklamada, yasadışı göçmenlerin yerine gazileri kamyon şoförü olarak istihdam etmeyi amaçlayan yeni 'Özgürlük Taşıyıcıları' kampanyasını başlattığını duyurdu.Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:Açıklamada, yabancı sürücülere karşı ve Amerikalı kamyon şoförlerini desteklemek amacıyla başlatılan bu girişimin, gazilerin hızlandırılmış kamyon ehliyeti başvurusunda bulunabilecekleri süreyi, gazilerin ehliyetlerini aylar yerine haftalar içinde almalarını sağlayan "Even Exchange Programı" kapsamında iki yıla çıkardığı belirtildi.Açıklamada ayrıca, Even Exchange programına Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Louisiana, Maryland ve Wyoming'in de katılmasıyla programa katılan eyalet sayısının 34'e ulaştığı belirtildi.Ulaştırma Bakanı Sean P. Duffy, şu ifadeleri kullandı:Açıklamada ayrıca, Werner Trucking'in 2027 yılı içinde 1.400 askeri gazi ve askeri personel eşini istihdam etmeyi taahhüt ettiği, böylece şirketteki gazi çalışan sayısının yüzde 67 artırılmasının hedeflendiği belirtildi.Bakanlık, Donald Trump'ın görev süresi boyunca kamyon şoförlerinin ücretlerinin yüzde 7,42 arttığını, trafik kazalarındaki ölüm sayısının ise rekor düşük seviyeye gerilediğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/netanyahunun-ofisi-israil-gazzeye-iliskin-15-maddelik-planin-sartlarina-itiraz-ediyor-1107671566.html
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ABD, göçmen kamyon şoförlerinin yerine gazileri getirme kampanyası başlattı
ABD Ulaştırma Bakanlığı, yasadışı göçmenler yerine gazilerin kamyon şoförü olarak istihdam edilmesini hedefleyen 'Özgürlük Taşıyıcıları' kampanyasını başlattı. Program kapsamında gazilerin ticari sürücü belgesi alma süreci hızlandırılacak.
ABD Ulaştırma Bakanlığı yaptığı açıklamada, yasadışı göçmenlerin yerine gazileri kamyon şoförü olarak istihdam etmeyi amaçlayan yeni 'Özgürlük Taşıyıcıları' kampanyasını başlattığını duyurdu.
Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"ABD Ulaştırma Bakanı Sean P. Duffy, Başkan Donald J. Trump, Gaziler İşleri Bakanı Douglas A. Collins ve Geçici Çalışma Bakanı Keith Sonderling bugün, tarihi Özgürlük Taşıyıcıları kampanyasının başlangıcı için Beyaz Saray'da gazileri ağırladı"
Açıklamada, yabancı sürücülere karşı ve Amerikalı kamyon şoförlerini desteklemek amacıyla başlatılan bu girişimin, gazilerin hızlandırılmış kamyon ehliyeti başvurusunda bulunabilecekleri süreyi, gazilerin ehliyetlerini aylar yerine haftalar içinde almalarını sağlayan "Even Exchange Programı" kapsamında iki yıla çıkardığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Even Exchange programına Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Louisiana, Maryland ve Wyoming'in de katılmasıyla programa katılan eyalet sayısının 34'e ulaştığı belirtildi.
Ulaştırma Bakanı Sean P. Duffy, şu ifadeleri kullandı:
"Dilimizi konuşamayan yasadışı göçmenlerin büyük bir kamyonun direksiyonuna geçmeye hakkı yok. Bu hayati görevi üstlenmek için gereken azmi, disiplini ve becerileri zaten kanıtlamış olan gaziler, bu iş için doğru kişilerdir"
Açıklamada ayrıca, Werner Trucking'in 2027 yılı içinde 1.400 askeri gazi ve askeri personel eşini istihdam etmeyi taahhüt ettiği, böylece şirketteki gazi çalışan sayısının yüzde 67 artırılmasının hedeflendiği belirtildi.
Bakanlık, Donald Trump'ın görev süresi boyunca kamyon şoförlerinin ücretlerinin yüzde 7,42 arttığını, trafik kazalarındaki ölüm sayısının ise rekor düşük seviyeye gerilediğini ifade etti.