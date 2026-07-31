https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/ebola-salgini-kontrolden-cikiyor-virus-tarihinin-en-hizli-yayilan-salgini-oldu-1107683199.html

Ebola salgını kontrolden çıkıyor: Virüs tarihinin en hızlı yayılan salgını oldu

Ebola salgını kontrolden çıkıyor: Virüs tarihinin en hızlı yayılan salgını oldu

Sputnik Türkiye

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola salgını, 3 bin 360 vakayla Ebola virüsü tarihinin en hızlı yayılan salgını haline geldi. Salgında bin 487 kişi... 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T13:59+0300

2026-07-31T13:59+0300

2026-07-31T13:59+0300

sağlik

afrika hastalık kontrol ve önleme merkezi (africa cdc)

ebola

salgın

ebola aşısı

ölüm

çatışma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106567798_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ac56c09fcea9113f6719f8363cc245ef.jpg

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Bundibugyo türü Ebola salgını, önceki Ebola salgınlarına kıyasla çok daha hızlı yayılıyor ve şu anda kayıt altındaki en büyük üçüncü Ebola salgını konumunda bulunuyor. Bu Ebola salgınında, müdahale çalışmalarının başlamasından sonraki yalnızca 40 gün içinde doğrulanmış vaka sayısı bini aştı. Buna karşılık, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu eyaletinde 2018 yılında görülen Ebola salgınında vaka sayısının bini aşması yaklaşık 235 gün sürmüştü. Güney Kivu eyaletinde ise 29 Mayıs'tan bu yana doğrulanmış yeni vaka bildirilmedi. Bildirilen can kaybı sayısı da hızla arttı; yalnızca temmuz ayının ilk haftasında 100'den fazla ölüm kaydedildi.Yetkililer, salgının ülkenin doğusundaki beş eyalete yayıldığını, vaka ve can kaybı sayısının ise artmaya devam ettiğini bildirdi. Ülkedeki sağlık yetkililerine göre şimdiye kadar 3 bin 360 doğrulanmış vaka tespit edilirken, bin 487 kişi hayatını kaybetti. Salgındaki genel ölüm oranının yaklaşık yüzde 45 olduğu belirtildi.Çatışmalar mücadeleyi zorlaştırıyorAkilimali, bölgedeki güvenlik sorunları, madencilik faaliyetleri ve yoğun nüfusun, salgınla mücadeleyi önceki Ebola salgınlarına kıyasla daha karmaşık hale getirdiğini ifade etti.Yetkililer, gözetim faaliyetlerinin artırıldığını, 20'den fazla Ebola tedavi merkezi kurulduğunu ve yeni laboratuvarların devreye alındığını açıkladı.Aşı çalışmaları devam ediyorÖte yandan, Bundibugyo türüne karşı geliştirilen aşının klinik denemeleri temmuz ayı başında başladı. Araştırmacılar, standart tedavisi bulunmayan bu türe karşı yürütülen çalışmaların dört aya kadar sürebileceğini ifade etti. Uganda da salgınla mücadele kapsamında uzman ekiplerini Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gönderdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/avrupada-yeni-tehdit-sicak-hava-bulasici-hastaliklari-artiriyor-1107658332.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

afrika hastalık kontrol ve önleme merkezi (africa cdc), ebola, salgın, ebola aşısı, ölüm, çatışma