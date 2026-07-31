https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/yeni-arastirma-avrupada-cocuklarin-fiziksel-performansi-geriliyor-1107684423.html

Yeni araştırma: Avrupa'da çocukların fiziksel performansı geriliyor

Yeni araştırma: Avrupa'da çocukların fiziksel performansı geriliyor

Sputnik Türkiye

İspanya'daki Zaragoza Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma, Avrupa'da çocuk ve ergenlerin kas gücü, esneklik ve vücut kompozisyonunun son onlarca yılda... 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T13:49+0300

2026-07-31T13:49+0300

2026-07-31T13:49+0300

sağlik

fizik

avrupa

genç

spor

hareketsiz yaşam

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Zaragoza Üniversitesi araştırmacıları, 20 Avrupa ülkesinden 6-16 yaş arasındaki 417 bin 362 çocuğun verilerini inceleyerek çocukların fiziksel uygunluk düzeyindeki değişimi değerlendirdi. Sports Medicine – Open dergisinde yayımlanan araştırma, 1990'lardan bu yana fiziksel kondisyon göstergelerinde belirgin bir gerileme yaşandığını ortaya koydu.Araştırmada özellikle kas gücü, esneklik ve vücut kompozisyonunda dikkat çekici düşüşler tespit edilirken, bu göstergelerin çocukların hem bugünkü hem de gelecekteki sağlık durumunu doğrudan etkilediği belirtildi.Esneklik en fazla gerileyen alan olduAraştırmacılar, üst vücut kas gücünün 1970'lerden bu yana genel olarak azaldığını, alt vücut kas gücünün ise 1980'lerden sonra sürekli düşüş gösterdiğini belirledi.En dikkat çekici gerilemenin ise esneklikte görüldüğü aktarıldı. Araştırmaya göre esneklikteki düşüş 2000 yılından sonra daha da hızlandı. Ayrıca çocuklarda vücut yağ oranının arttığı ve bunun çoğu zaman yalnızca vücut kitle indeksiyle tam olarak tespit edilemediği ifade edildi.En büyük nedenlerden biri hareketsizlikAraştırmacılar, çocukluk dönemindeki iyi fiziksel kondisyonun ilerleyen yaşlarda kalp-damar hastalıkları riskini azalttığını ve genel sağlık üzerinde önemli etkileri bulunduğunu vurguladı.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), çocuk ve ergenlerin her gün en az 60 dakika orta veya yüksek şiddette fiziksel aktivite yapmasını öneriyor. Ancak araştırmaya göre Avrupa'daki ergenlerin yüzde 75'inden fazlası bu öneriyi karşılamıyor.Araştırmacılar, fiziksel aktivitenin artırılması için kamu kurumlarının daha güçlü adımlar atması gerektiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/avrupada-yeni-tehdit-sicak-hava-bulasici-hastaliklari-artiriyor-1107658332.html

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fizik, avrupa, genç, spor, hareketsiz yaşam