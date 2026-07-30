https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/avrupada-yeni-tehdit-sicak-hava-bulasici-hastaliklari-artiriyor-1107658332.html
Avrupa'da yeni tehdit: Sıcak hava bulaşıcı hastalıkları artırıyor
Avrupa'da yeni tehdit: Sıcak hava bulaşıcı hastalıkları artırıyor
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Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), uzayan ve daha sıcak geçen yazların, Avrupa'da bulaşıcı hastalıkların yayılması için daha elverişli koşullar... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T13:14+0300
2026-07-30T13:14+0300
2026-07-30T13:14+0300
sağlik
avrupa
avrupa hastalık önleme ve kontrol merkezi (ecdc)
aşırı sıcaklar
hastalık
enfeksiyon
virüs
kene
sivrisinek
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Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), yayımladığı açıklamada, iklim değişikliğine bağlı olarak artan sıcaklıkların ve uzayan yaz mevsiminin Avrupa'da bulaşıcı hastalık riskini artırdığı konusunda uyardı.Kurum, yalnızca sıcak hava dalgalarının değil, uzun süre devam eden yüksek sıcaklıkların da enfeksiyonların yayılması için uygun ortam oluşturduğunu belirtti. ECDC, bu nedenle insan, çevre ve hayvan sağlığını birlikte ele alan uzun vadeli iş birliğinin önemine dikkat çekti.Dört büyük risk öne çıktıKurum, artan sıcaklıkların gıdalarda bakterilerin daha hızlı çoğalmasına neden olduğunu, bu nedenle hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve yiyeceklerin uygun koşullarda saklanmasının önem taşıdığını bildirdi.Sivrisinek ve keneler yayılıyorECDC'ye göre, daha uzun süren sıcak ve nemli dönemler, daha önce Avrupa'nın birçok bölgesinde görülmeyen istilacı sivrisinek türlerinin yayılmasını kolaylaştırıyor.Bu durumun Dang humması, Chikungunya ve Batı Nil Virüsü gibi hastalıkların görülme riskini artırdığı belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre bu yıl Batı Nil Virüsü vakaları Yunanistan, İtalya, Kuzey Makedonya, Romanya ve İspanya'da bildirildi.Denizlerdeki bakteri riski de artıyorECDC, sıcak ve orta tuzluluktaki sularda çoğalan Vibrio bakterisinin de özellikle Baltık Denizi kıyısındaki ülkelerde son yıllarda daha sık görüldüğünü bildirdi.ECDC, söz konusu bakterinin Avrupa'daki yayılımını günlük olarak güncellenen interaktif harita üzerinden takip ettiğini de aktardı.
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avrupa, avrupa hastalık önleme ve kontrol merkezi (ecdc), aşırı sıcaklar, hastalık, enfeksiyon, virüs, kene, sivrisinek
avrupa, avrupa hastalık önleme ve kontrol merkezi (ecdc), aşırı sıcaklar, hastalık, enfeksiyon, virüs, kene, sivrisinek
Avrupa'da yeni tehdit: Sıcak hava bulaşıcı hastalıkları artırıyor
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), uzayan ve daha sıcak geçen yazların, Avrupa'da bulaşıcı hastalıkların yayılması için daha elverişli koşullar oluşturduğunu bildirdi. Kurum, ülkeler arasında daha güçlü iş birliği çağrısı yaptı.
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), yayımladığı açıklamada, iklim değişikliğine bağlı olarak artan sıcaklıkların ve uzayan yaz mevsiminin Avrupa'da bulaşıcı hastalık riskini artırdığı konusunda uyardı.
Kurum, yalnızca sıcak hava dalgalarının değil, uzun süre devam eden yüksek sıcaklıkların da enfeksiyonların yayılması için uygun ortam oluşturduğunu belirtti. ECDC, bu nedenle insan, çevre ve hayvan sağlığını birlikte ele alan uzun vadeli iş birliğinin önemine dikkat çekti.
Dört büyük risk öne çıktı
ECDC, yaz aylarında özellikle gıda kaynaklı hastalıklar
, sivrisinek kaynaklı enfeksiyonlar
, kene kaynaklı hastalıklar
ve Vibrio bakterisinin neden olduğu enfeksiyonları
yakından takip ettiğini açıkladı.
Kurum, artan sıcaklıkların gıdalarda bakterilerin daha hızlı çoğalmasına neden olduğunu, bu nedenle hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve yiyeceklerin uygun koşullarda saklanmasının önem taşıdığını bildirdi.
Sivrisinek ve keneler yayılıyor
ECDC'ye göre, daha uzun süren sıcak ve nemli dönemler, daha önce Avrupa'nın birçok bölgesinde görülmeyen istilacı sivrisinek türlerinin yayılmasını kolaylaştırıyor.
Bu durumun Dang humması, Chikungunya ve Batı Nil Virüsü gibi hastalıkların görülme riskini artırdığı belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre bu yıl Batı Nil Virüsü vakaları Yunanistan, İtalya, Kuzey Makedonya, Romanya ve İspanya'da bildirildi.
Kurum ayrıca doğada zaman geçiren kişilere uzun kollu kıyafetler giymelerini, böcek kovucu kullanmalarını ve açık havadan döndükten sonra kene kontrolü yapmalarını tavsiye etti.
Denizlerdeki bakteri riski de artıyor
ECDC, sıcak ve orta tuzluluktaki sularda çoğalan Vibrio bakterisinin de özellikle Baltık Denizi kıyısındaki ülkelerde son yıllarda daha sık görüldüğünü bildirdi.
Kurum, açık yarası bulunan kişilerin riskli sularda yüzmemesini ve bu bölgelerden elde edilen deniz ürünlerinin iyi pişirilerek tüketilmesini önerdi.
ECDC, söz konusu bakterinin Avrupa'daki yayılımını günlük olarak güncellenen interaktif harita üzerinden takip ettiğini de aktardı.