https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/avrupada-yeni-tehdit-sicak-hava-bulasici-hastaliklari-artiriyor-1107658332.html

Avrupa'da yeni tehdit: Sıcak hava bulaşıcı hastalıkları artırıyor

Avrupa'da yeni tehdit: Sıcak hava bulaşıcı hastalıkları artırıyor

Sputnik Türkiye

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), uzayan ve daha sıcak geçen yazların, Avrupa'da bulaşıcı hastalıkların yayılması için daha elverişli koşullar... 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T13:14+0300

2026-07-30T13:14+0300

2026-07-30T13:14+0300

sağlik

avrupa

avrupa hastalık önleme ve kontrol merkezi (ecdc)

aşırı sıcaklar

hastalık

enfeksiyon

virüs

kene

sivrisinek

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Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), yayımladığı açıklamada, iklim değişikliğine bağlı olarak artan sıcaklıkların ve uzayan yaz mevsiminin Avrupa'da bulaşıcı hastalık riskini artırdığı konusunda uyardı.Kurum, yalnızca sıcak hava dalgalarının değil, uzun süre devam eden yüksek sıcaklıkların da enfeksiyonların yayılması için uygun ortam oluşturduğunu belirtti. ECDC, bu nedenle insan, çevre ve hayvan sağlığını birlikte ele alan uzun vadeli iş birliğinin önemine dikkat çekti.Dört büyük risk öne çıktıKurum, artan sıcaklıkların gıdalarda bakterilerin daha hızlı çoğalmasına neden olduğunu, bu nedenle hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve yiyeceklerin uygun koşullarda saklanmasının önem taşıdığını bildirdi.Sivrisinek ve keneler yayılıyorECDC'ye göre, daha uzun süren sıcak ve nemli dönemler, daha önce Avrupa'nın birçok bölgesinde görülmeyen istilacı sivrisinek türlerinin yayılmasını kolaylaştırıyor.Bu durumun Dang humması, Chikungunya ve Batı Nil Virüsü gibi hastalıkların görülme riskini artırdığı belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre bu yıl Batı Nil Virüsü vakaları Yunanistan, İtalya, Kuzey Makedonya, Romanya ve İspanya'da bildirildi.Denizlerdeki bakteri riski de artıyorECDC, sıcak ve orta tuzluluktaki sularda çoğalan Vibrio bakterisinin de özellikle Baltık Denizi kıyısındaki ülkelerde son yıllarda daha sık görüldüğünü bildirdi.ECDC, söz konusu bakterinin Avrupa'daki yayılımını günlük olarak güncellenen interaktif harita üzerinden takip ettiğini de aktardı.

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avrupa, avrupa hastalık önleme ve kontrol merkezi (ecdc), aşırı sıcaklar, hastalık, enfeksiyon, virüs, kene, sivrisinek