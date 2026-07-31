https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/yargitay-noktayi-koydu-ayni-daire-iki-kisiye-satilirsa-hak-kimin-olacak-1107679819.html
Yargıtay noktayı koydu: Aynı daire iki kişiye satılırsa hak kimin olacak?
Yargıtay noktayı koydu: Aynı daire iki kişiye satılırsa hak kimin olacak?
Sputnik Türkiye
Son dönemde artan konut dolandırıcılığı vakalarına ilişkin Yargıtay 6. Hukuk Dairesi emsal niteliğinde bir karara imza attı. Kararda, aynı dairenin birden... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T09:59+0300
2026-07-31T09:59+0300
2026-07-31T09:59+0300
türki̇ye
yargıtay
konut
tüketici mahkemesi
yüksek mahkeme
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Yıllardır hayalini kurduğu evi, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında yapılan projeden satın alan tüketici, dairenin teslim edilmesinin ardından yeni evine taşındı. Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerini yaptıran tüketici, bir süre sonra aynı dairenin ikinci bir kişiye de satıldığını öğrendi.Bunun üzerine Tüketici Mahkemesine başvuran davacı, yüklenici firmanın tapu devrini sürekli ertelediğini belirterek, dairenin yükleniciyle ticari ilişkisi bulunan bir emlakçıya devredilmesinin kötü niyetli olduğunu ileri sürdü.'Mal kaçırma kastıyla devredildi' iddiasıDavacı, taşınmazın aynı tarihte, piyasa değerinin çok altında devredilmesi ve yüklenici ile emlakçı arasındaki ticari ilişkinin, konutun muvazaalı şekilde mal kaçırma kastıyla devredildiğini gösterdiğini savundu.Ayrıca emlakçının tapu devrini aldığı tarihte dairede kendisinin fiilen oturduğunu bildiğini öne süren davacı, B blok 6. kattaki dairenin davalı adına olan tapu kaydının iptal edilerek kendi adına tescil edilmesini talep etti.Davalı emlakçı ise dava konusu daireyi tapu maliklerinden satın aldığını, davacının daireyi daha önce satın aldığını bilmediğini savundu.Kendisinin de yükleniciler tarafından mağdur edildiğini belirten davalı, bu nedenle savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.'Görmeden aldım' savunması hayatın olağan akışına aykırıDavaya bakan Tüketici Mahkemesi, davalı emlakçının "görmeden aldım" yönündeki savunmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı değerlendirmesinde bulundu.Mahkeme, davanın kabulüne karar vererek B blok 5 numaralı bağımsız bölümün davalı emlakçı adına olan tapu kaydının iptal edilmesine ve davacı adına tesciline hükmetti.Yargıtay kararı onadıDavalının istinaf başvurusu Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedildi. Dosyanın temyiz edilmesi üzerine inceleme yapan Yargıtay 6. Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin kararını onadı.Yüksek Mahkeme, adi yazılı sözleşmeyle taşınmazı önce satın alıp fiilen teslim alan ilk alıcının haklarının üstün tutulması gerektiğine hükmetti.Kararda, taşınmazın başkası tarafından kullanıldığını bilen veya bilmesi gereken tapu malikinin Türk Medeni Kanunu uyarınca iyi niyetli sayılamayacağı hatırlatılarak, tapu iptali ve tescil kararının hukuka uygun olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/resmi-gazetede-yayimlandi-binek-otomobillerde-asgari-maktu-otv-uygulamasi-1107679195.html
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yargıtay, konut, tüketici mahkemesi, yüksek mahkeme
yargıtay, konut, tüketici mahkemesi, yüksek mahkeme
Yargıtay noktayı koydu: Aynı daire iki kişiye satılırsa hak kimin olacak?
Son dönemde artan konut dolandırıcılığı vakalarına ilişkin Yargıtay 6. Hukuk Dairesi emsal niteliğinde bir karara imza attı. Kararda, aynı dairenin birden fazla kişiye satılması halinde, taşınmazı adi yazılı sözleşmeyle önce satın alıp fiilen teslim alan alıcının hakkının korunacağı belirtildi.
Yıllardır hayalini kurduğu evi, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında yapılan projeden satın alan tüketici, dairenin teslim edilmesinin ardından yeni evine taşındı. Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerini yaptıran tüketici, bir süre sonra aynı dairenin ikinci bir kişiye de satıldığını öğrendi.
Bunun üzerine Tüketici Mahkemesine başvuran davacı, yüklenici firmanın tapu devrini sürekli ertelediğini belirterek, dairenin yükleniciyle ticari ilişkisi bulunan bir emlakçıya devredilmesinin kötü niyetli olduğunu ileri sürdü.
'Mal kaçırma kastıyla devredildi' iddiası
Davacı, taşınmazın aynı tarihte, piyasa değerinin çok altında devredilmesi ve yüklenici ile emlakçı arasındaki ticari ilişkinin, konutun muvazaalı şekilde mal kaçırma kastıyla devredildiğini gösterdiğini savundu.
Ayrıca emlakçının tapu devrini aldığı tarihte dairede kendisinin fiilen oturduğunu bildiğini öne süren davacı, B blok 6. kattaki dairenin davalı adına olan tapu kaydının iptal edilerek kendi adına tescil edilmesini talep etti.
Davalı emlakçı ise dava konusu daireyi tapu maliklerinden satın aldığını, davacının daireyi daha önce satın aldığını bilmediğini savundu.
Kendisinin de yükleniciler tarafından mağdur edildiğini belirten davalı, bu nedenle savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.
'Görmeden aldım' savunması hayatın olağan akışına aykırı
Davaya bakan Tüketici Mahkemesi, davalı emlakçının "görmeden aldım" yönündeki savunmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı değerlendirmesinde bulundu.
Mahkeme, davanın kabulüne karar vererek B blok 5 numaralı bağımsız bölümün davalı emlakçı adına olan tapu kaydının iptal edilmesine ve davacı adına tesciline hükmetti.
Davalının istinaf başvurusu Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedildi. Dosyanın temyiz edilmesi üzerine inceleme yapan Yargıtay 6. Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin kararını onadı.
Yüksek Mahkeme, adi yazılı sözleşmeyle taşınmazı önce satın alıp fiilen teslim alan ilk alıcının haklarının üstün tutulması gerektiğine hükmetti.
Kararda, taşınmazın başkası tarafından kullanıldığını bilen veya bilmesi gereken tapu malikinin Türk Medeni Kanunu uyarınca iyi niyetli sayılamayacağı hatırlatılarak, tapu iptali ve tescil kararının hukuka uygun olduğu ifade edildi.