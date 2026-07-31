https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/resmi-gazetede-yayimlandi-binek-otomobillerde-asgari-maktu-otv-uygulamasi-1107679195.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Binek otomobillerde asgari maktu ÖTV uygulaması
Resmi Gazete'de yayımlandı: Binek otomobillerde asgari maktu ÖTV uygulaması
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla, binek otomobiller ve insan taşımaya yönelik bazı motorlu taşıtlarda asgari maktu ÖTV uygulaması hayata geçirildi... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T09:41+0300
2026-07-31T09:41+0300
2026-07-31T09:41+0300
ekonomi̇
otomobil
resmi gazete
maliye bakanlığı
hazine
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Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Kanunda yer alan düzenlemeyle, binek otomobiller ile esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sistemine asgari maktu vergi uygulaması eklendi.Yeni sistem nasıl işleyecek?Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, mevcut uygulamada motor silindir hacmi, motor gücü, emisyon, menzil ve matrah gibi kriterlere göre oran bazlı hesaplanan ÖTV, yeni düzenlemeyle belirlenen asgari maktu verginin altına düşerse, tahsilat asgari tutar üzerinden yapılacak.Hesaplanan nispi ÖTV tutarının asgari maktu verginin üzerinde olması halinde ise mevcut sistem uygulanmaya devam edecek.Asgari vergi tutarı 100 bin lira olarak belirlendiDüzenleme kapsamında binek otomobiller ve bu gruptaki diğer taşıtlar için asgari maktu vergi tutarı 100 bin lira olarak belirlendi.Üç ve dört tekerlekli motorlu araçlar ile bazı ATV'leri kapsayan L sınıfı taşıtlarda, yalnızca elektrik motor gücü 4 kilovat ve üzeri olan araçlar uygulama kapsamına alındı. Bu araçlarda asgari maktu vergi tutarı 30 bin lira olarak uygulanacak.Hangi araçlar kapsam dışında kaldı?Yeni düzenleme;Ayrıca ticari araçlar ile yolcu ve yük taşımaya mahsus motorlu taşıtların vergilendirme sisteminde de herhangi bir değişiklik yapılmadı.Mevcut araç fiyatlarında değişiklik öngörülmüyorHazine ve Maliye Bakanlığı, halen satışta bulunan araçlarda mevcut mevzuata göre hesaplanan ÖTV tutarlarının belirlenen asgari maktu vergi sınırlarının üzerinde kaldığını belirtti.Bu nedenle düzenleme nedeniyle mevcut araç fiyatları veya vergi yükünde doğrudan bir değişiklik öngörülmediği ifade edildi.Cumhurbaşkanına yetki verildiKanunla Cumhurbaşkanı, belirlenen maktu vergi tutarlarını veya yeniden değerleme oranıyla artırılmış tutarları, yasal sınırlar çerçevesinde 10 katına kadar artırma ya da sıfıra kadar indirme yetkisine sahip olacak.Düzenlemenin amacı ne?Düzenlemenin gerekçesinde, uygulamanın bugün için vergi artışı amacı taşımadığı, ilerleyen dönemde sektörde yaşanabilecek ticari ve ekonomik gelişmelere karşı hızlı idari karar alınabilmesini sağlamak amacıyla mevzuata eklendiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/alevlerle-mucadele-suruyor-balikesirdeki-orman-yangini-bergamaya-ulasti-aydinda-havadan-mudahale-1107678984.html
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otomobil, resmi gazete, maliye bakanlığı, hazine
otomobil, resmi gazete, maliye bakanlığı, hazine
Resmi Gazete'de yayımlandı: Binek otomobillerde asgari maktu ÖTV uygulaması
Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla, binek otomobiller ve insan taşımaya yönelik bazı motorlu taşıtlarda asgari maktu ÖTV uygulaması hayata geçirildi. Düzenlemeye göre, hesaplanan ÖTV tutarının belirlenen asgari verginin altında kalması halinde yalnızca asgari maktu vergi tahsil edilecek.
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kanunda yer alan düzenlemeyle, binek otomobiller ile esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sistemine asgari maktu vergi uygulaması eklendi.
Yeni sistem nasıl işleyecek?
Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, mevcut uygulamada motor silindir hacmi, motor gücü, emisyon, menzil ve matrah gibi kriterlere göre oran bazlı hesaplanan ÖTV, yeni düzenlemeyle belirlenen asgari maktu verginin altına düşerse, tahsilat asgari tutar üzerinden yapılacak.
Hesaplanan nispi ÖTV tutarının asgari maktu verginin üzerinde olması halinde ise mevcut sistem uygulanmaya devam edecek.
Asgari vergi tutarı 100 bin lira olarak belirlendi
Düzenleme kapsamında binek otomobiller ve bu gruptaki diğer taşıtlar için asgari maktu vergi tutarı 100 bin lira olarak belirlendi.
Üç ve dört tekerlekli motorlu araçlar ile bazı ATV'leri kapsayan L sınıfı taşıtlarda, yalnızca elektrik motor gücü 4 kilovat ve üzeri olan araçlar uygulama kapsamına alındı. Bu araçlarda asgari maktu vergi tutarı 30 bin lira olarak uygulanacak.
Hangi araçlar kapsam dışında kaldı?
Elektrik motor gücü 4 kilovatın altında olan L sınıfı araçları, İçten yanmalı motorlu L sınıfı araçları, İki tekerlekli motosikletleri, T sınıfındaki tarım ve orman traktörleri ile bu sınıftaki ATV'leri
kapsamıyor.
Ayrıca ticari araçlar ile yolcu ve yük taşımaya mahsus motorlu taşıtların vergilendirme sisteminde de herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Mevcut araç fiyatlarında değişiklik öngörülmüyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, halen satışta bulunan araçlarda mevcut mevzuata göre hesaplanan ÖTV tutarlarının belirlenen asgari maktu vergi sınırlarının üzerinde kaldığını belirtti.
Bu nedenle düzenleme nedeniyle mevcut araç fiyatları veya vergi yükünde doğrudan bir değişiklik öngörülmediği ifade edildi.
Cumhurbaşkanına yetki verildi
Kanunla Cumhurbaşkanı, belirlenen maktu vergi tutarlarını veya yeniden değerleme oranıyla artırılmış tutarları, yasal sınırlar çerçevesinde 10 katına kadar artırma ya da sıfıra kadar indirme yetkisine sahip olacak.
Düzenlemenin gerekçesinde, uygulamanın bugün için vergi artışı amacı taşımadığı, ilerleyen dönemde sektörde yaşanabilecek ticari ve ekonomik gelişmelere karşı hızlı idari karar alınabilmesini sağlamak amacıyla mevzuata eklendiği belirtildi.