https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/pasifik-ulkesi-nauru-adini-degistirdi-yeni-adi-naoero-cumhuriyeti-oldu-1107688098.html

Pasifik ülkesi Nauru adını değiştirdi: Yeni adı 'Naoero Cumhuriyeti' oldu

Pasifik ülkesi Nauru adını değiştirdi: Yeni adı 'Naoero Cumhuriyeti' oldu

Sputnik Türkiye

Pasifik ada ülkesi Nauru, adını resmen 'Naoero Cumhuriyeti' olarak değiştirdi. Hükümet, isim değişikliği sürecinin başladığını açıklarken, Birleşmiş Milletler... 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T15:51+0300

2026-07-31T15:51+0300

2026-07-31T15:51+0300

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Pasifik ada ülkesi Nauru, adını resmen "Naoero Cumhuriyeti" olarak değiştirdiğini duyurdu.ABC News'un haberine göre, Nauru hükümeti yaptığı açıklamada, ülkenin resmi adının "Naoero Cumhuriyeti" olarak değiştirildiğini bildirdi.Ülkenin kısa adının "Naoero" olacağı ve kodunun "NRO" olarak güncelleneceği aktarılan açıklamada, halk için de "dei-Naoero" ifadesinin kullanılacağı kaydedildi.Açıklamada, uluslararası kuruluşlar ve ülkelerin isim değişikliği konusunda resmi olarak bilgilendirildiği ve geçiş sürecinin başladığı belirtildi.Birleşmiş Milletler (BM) de Nauru'nun 26 haziranda adını "Naoero Cumhuriyeti" olarak değiştirdiğinin kendilerine bildirildiğini açıkladı.Nauru Cumhurbaşkanı David Adeang'ın ülkenin adını değiştirmek üzere ocakta sunduğu önerinin ardından anayasa değişikliği mayısta parlamentodan geçmişti.Fakat, anayasal prosedürlerin tamamlanması için referandum yapılmasının beklendiği belirtilmişti.Hükümet, daha sonra "Naoero" adının halkın kabulüne sunulması gereken yeni bir isim değil, zaten ülkenin geleneksel adı olduğu gerekçesiyle referanduma gidilmemesine karar vermişti.

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