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Pasifik ülkesi Nauru adını değiştirdi: Yeni adı 'Naoero Cumhuriyeti' oldu
Pasifik ülkesi Nauru adını değiştirdi: Yeni adı 'Naoero Cumhuriyeti' oldu
Sputnik Türkiye
Pasifik ada ülkesi Nauru, adını resmen 'Naoero Cumhuriyeti' olarak değiştirdi. Hükümet, isim değişikliği sürecinin başladığını açıklarken, Birleşmiş Milletler... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T15:51+0300
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pasifik
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Pasifik ada ülkesi Nauru, adını resmen "Naoero Cumhuriyeti" olarak değiştirdiğini duyurdu.ABC News'un haberine göre, Nauru hükümeti yaptığı açıklamada, ülkenin resmi adının "Naoero Cumhuriyeti" olarak değiştirildiğini bildirdi.Ülkenin kısa adının "Naoero" olacağı ve kodunun "NRO" olarak güncelleneceği aktarılan açıklamada, halk için de "dei-Naoero" ifadesinin kullanılacağı kaydedildi.Açıklamada, uluslararası kuruluşlar ve ülkelerin isim değişikliği konusunda resmi olarak bilgilendirildiği ve geçiş sürecinin başladığı belirtildi.Birleşmiş Milletler (BM) de Nauru'nun 26 haziranda adını "Naoero Cumhuriyeti" olarak değiştirdiğinin kendilerine bildirildiğini açıkladı.Nauru Cumhurbaşkanı David Adeang'ın ülkenin adını değiştirmek üzere ocakta sunduğu önerinin ardından anayasa değişikliği mayısta parlamentodan geçmişti.Fakat, anayasal prosedürlerin tamamlanması için referandum yapılmasının beklendiği belirtilmişti.Hükümet, daha sonra "Naoero" adının halkın kabulüne sunulması gereken yeni bir isim değil, zaten ülkenin geleneksel adı olduğu gerekçesiyle referanduma gidilmemesine karar vermişti.
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nauru, pasifik, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
nauru, pasifik, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

Pasifik ülkesi Nauru adını değiştirdi: Yeni adı 'Naoero Cumhuriyeti' oldu

15:51 31.07.2026
© Jason OxenhamNational flags of Nauru.
National flags of Nauru. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
© Jason Oxenham
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Pasifik ada ülkesi Nauru, adını resmen 'Naoero Cumhuriyeti' olarak değiştirdi. Hükümet, isim değişikliği sürecinin başladığını açıklarken, Birleşmiş Milletler (BM) de değişikliğin kendilerine resmen bildirildiğini duyurdu.
Pasifik ada ülkesi Nauru, adını resmen "Naoero Cumhuriyeti" olarak değiştirdiğini duyurdu.
ABC News'un haberine göre, Nauru hükümeti yaptığı açıklamada, ülkenin resmi adının "Naoero Cumhuriyeti" olarak değiştirildiğini bildirdi.
Ülkenin kısa adının "Naoero" olacağı ve kodunun "NRO" olarak güncelleneceği aktarılan açıklamada, halk için de "dei-Naoero" ifadesinin kullanılacağı kaydedildi.
Açıklamada, uluslararası kuruluşlar ve ülkelerin isim değişikliği konusunda resmi olarak bilgilendirildiği ve geçiş sürecinin başladığı belirtildi.
Birleşmiş Milletler (BM) de Nauru'nun 26 haziranda adını "Naoero Cumhuriyeti" olarak değiştirdiğinin kendilerine bildirildiğini açıkladı.
Nauru Cumhurbaşkanı David Adeang'ın ülkenin adını değiştirmek üzere ocakta sunduğu önerinin ardından anayasa değişikliği mayısta parlamentodan geçmişti.
Adeang, önerilen değişikliğin amacının "ulusun mirasını, dilini ve kimliğini daha sadık bir şekilde yansıtmak" olduğunu açıklamıştı.
Fakat, anayasal prosedürlerin tamamlanması için referandum yapılmasının beklendiği belirtilmişti.
Hükümet, daha sonra "Naoero" adının halkın kabulüne sunulması gereken yeni bir isim değil, zaten ülkenin geleneksel adı olduğu gerekçesiyle referanduma gidilmemesine karar vermişti.
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