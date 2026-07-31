https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/uskudar-belediyesi-sorusturmasinda-yeni-gelisme-sinem-dedetasin-da-aralarinda-oldugu-6-supheli-1107680376.html

Üsküdar Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Sinem Dedetaş'ın da aralarında olduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Üsküdar Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Sinem Dedetaş'ın da aralarında olduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sputnik Türkiye

Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak "rüşvet" ve "irtikap" suçlarının işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada... 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T10:26+0300

2026-07-31T10:26+0300

2026-07-31T10:26+0300

türki̇ye

üsküdar

sinem dedetaş

operasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1d/1107617540_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_a8b752e93a0641a9841c41cfcb8565b7.jpg

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Üsküdar Belediyesi soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen, aralarında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 6 şüpheli, işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.Soruşturmanın kapsamıİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı F.D., Başkan Danışmanı U.M., Özel Kalem A.K., Kent AŞ Genel Müdürü N.A. ile ilgili birim amirleri ve personelin, yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı verilmesi sürecinde usulsüzlük yaptığı yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ve bazı şüpheli ifadeleri üzerine Sinem Dedetaş hakkında "rüşvet", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" suçlarından soruşturma başlatıldı.Ruhsat süreçlerine ilişkin iddialarSoruşturma dosyasındaki iddialara göre, Üsküdar Belediyesi bünyesinde yapı ruhsatı verilmesi sürecinde herhangi bir yetkisi bulunmayan Kent AŞ görevlilerinin, kriptolu kapalı devre e-posta ağı üzerinden oluşturulan iletişim sistemi ve ada-parsel bazlı hazırlanan Excel tabloları aracılığıyla belediye personelini yönlendirdiği ve ruhsat süreçlerini koordine ettiği belirlendi.MASAK raporundaki tespitlerSoruşturma kapsamında yer alan MASAK verilerine göre, Kent AŞ ile bazı müteahhitler arasında toplam 1 milyon 78 bin 870 lira bedelli çok sayıda paravan nitelikte "danışmanlık hizmeti" sözleşmesi imzalandığı tespit edildi.İddialara göre, bu sözleşmeler aracılığıyla 361 milyon 392 bin 264 liranın, Üsküdar Belediyesi ve iştiraki Kent AŞ içerisindeki çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyetleri kapsamında, gayriresmi şekilde yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerden icbar suretiyle elde edildiği öne sürüldü.Rüşvet iddiaları da soruşturma dosyasında yer aldıSoruşturma dosyasındaki iddialara göre, toplam inşaat hacminin büyük olduğu projelerde Sinem Dedetaş'ın danışmanı U.M. ile Kent AŞ Genel Müdürü N.A. koordinasyonunda müteahhitlerden elden dolar cinsinden rüşvet alındığı ileri sürüldü.İddialarda, mevzuata aykırı şekilde iskan ruhsatı verilmesi karşılığında paranın Üsküdar Belediyesi binasında parça parça teslim edildiğinin HTS kayıtları, baz verileri ve bazı şüpheli ifadeleriyle tespit edildiği belirtildi.Operasyon 29 Temmuz'da düzenlenmiştiYürütülen soruşturma kapsamında elde edilen bulguların ardından 29 Temmuz'da 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/gozaltindaki-sinem-dedetastan-aciklama-olmayi-hak-ettigim-yer-nezarethane-degildi-1107661073.html

türki̇ye

üsküdar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

üsküdar, sinem dedetaş, operasyon