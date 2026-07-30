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Gözaltındaki Sinem Dedetaş'tan açıklama: 'Olmayı hak ettiğim yer nezarethane değildi'
Gözaltındaki Sinem Dedetaş'tan açıklama: 'Olmayı hak ettiğim yer nezarethane değildi'
Sputnik Türkiye
Gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Dedetaş, "Tüm... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
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Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak "rüşvet" ve "irtikap" suçlarının işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltında bulunan Sinem Dedetaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek destek mesajları için teşekkür etti.'Olmayı hak ettiğim yer nezarethane değildi'Dedetaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Bu sabah yanınızda olamasam da her sabah olduğu gibi bugün de aklım ve kalbim Üsküdar’ın sokaklarında.Tüm çalışma hayatımı gözden geçirdiğimde, olmayı hak ettiğim ve hayal ettiğim yer elbette nezarethane değildi. Ama sağlığım yerinde çok şükür. Sizlerin de vermiş olduğu destekleri avukat arkadaşlarımız bana ulaştırıyor, gerçekten çok mutlu oluyorum. Sizden haber almak, destek almak moral veriyor. En yakın zamanda görüşmek ümidi ve sevgilerimle."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/erdal-besikcioglunun-gozaltina-alindigi-sorusturmada-yoneltilen-suclamalar-aciklandi-1107655204.html
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Gözaltındaki Sinem Dedetaş'tan açıklama: 'Olmayı hak ettiğim yer nezarethane değildi'
Gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Dedetaş, "Tüm çalışma hayatımı gözden geçirdiğimde, olmayı hak ettiğim ve hayal ettiğim yer elbette nezarethane değildi" dedi.
Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak "rüşvet" ve "irtikap" suçlarının işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltında bulunan Sinem Dedetaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek destek mesajları için teşekkür etti.
'Olmayı hak ettiğim yer nezarethane değildi'
Dedetaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bu sabah yanınızda olamasam da her sabah olduğu gibi bugün de aklım ve kalbim Üsküdar’ın sokaklarında.Tüm çalışma hayatımı gözden geçirdiğimde, olmayı hak ettiğim ve hayal ettiğim yer elbette nezarethane değildi. Ama sağlığım yerinde çok şükür. Sizlerin de vermiş olduğu destekleri avukat arkadaşlarımız bana ulaştırıyor, gerçekten çok mutlu oluyorum. Sizden haber almak, destek almak moral veriyor. En yakın zamanda görüşmek ümidi ve sevgilerimle."