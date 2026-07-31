https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/ukraynanin-abd-buyukelcisi-trump-zelenskiye-hava-savunma-fuzeleri-icin-taahhut-vermedi-1107673578.html
Ukrayna’nın ABD Büyükelçisi: Trump, Zelenskiy’e hava savunma füzeleri için taahhüt vermedi
Ukrayna’nın ABD Büyükelçisi: Trump, Zelenskiy’e hava savunma füzeleri için taahhüt vermedi
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın ABD Büyükelçisi Olga Stefanişina, Vladimir Zelenskiy’nin Beyaz Saray’daki görüşmede ABD Başkanı Donald Trump’tan Patriot ve diğer hava savunma... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
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2026-07-31T00:27+0300
2026-07-31T00:27+0300
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Ukrayna’nın ABD Büyükelçisi Olga Stefanişina, Vladimir Zelenskiy’nin Washington ziyareti kapsamında ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı görüşmede, Kiev’in hava savunma sistemleri için füze tedarikine ilişkin net bir taahhüt elde edemediğini söyledi.Stefanişina, gazetecilerin ‘Trump’ın Ukrayna’ya ek hava savunma imkanları sağlayıp sağlamayacağına’ ilişkin sorusuna verdiği yanıtta, “Görüşmede ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de hazır bulundu ve genel mühimmat sıkıntısı nedeniyle kesin bir taahhüt verilmedi” ifadesini kullandı. Büyükelçi, ABD’nin hava savunma mühimmatı stoklarında yaşanan genel yetersizliğe dikkat çekti.Zelenskiy, salı akşamı Beyaz Saray’da basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından, Trump’ın Ukrayna’ya Patriot füze önleyicileri için üretim lisansları vermeyi kabul ettiğini öne sürmüştü. Trump ise açıklamasında, Zelenskiy’ye Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesi gerektiğini ilettiğini, hem onunla hem de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmelerin “çok iyi geçtiğini” söylemişti.Axios haber portalının daha önce geçtiği haberde, Zelenskiy’nin Trump’tan kıştan önce Patriot sistemleri için acil olarak 300 füze talep ettiği belirtilmişti. Washington ise daha önce birçok kez, Orta Doğu’daki çatışmalar ve sınırlı üretim kapasitesi nedeniyle bu tür mühimmatlarda ciddi bir arz sıkıntısı bulunduğunu vurgulamıştı.Ukrayna'ya yönelik Batı kaynaklı silah yardımları, Moskova ile Batı arasındaki gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Rusya, Ukrayna'ya gönderilen silahların diplomatik çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmanın içine çektiğini ve bu durumun ‘ateşle oyun’ olduğunu dile getiriyor.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya askeri kargo taşıyan her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef teşkil edeceğini daha önce net bir şekilde ilan etmişti.Kremlin de Batı'nın Ukrayna’yı silaha boğmasının müzakere sürecine katkı sağlamadığını ve kriz üzerinde yalnızca olumsuz bir etki yaratacağını belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/trumptan-zelenskiye-ukraynadaki-savasi-bitirmen-gerekiyor-1107647049.html
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abd, vladimir zelenskiy, donald trump, pete hegseth, ukrayna, rusya, beyaz saray, nato, axios, patriot
abd, vladimir zelenskiy, donald trump, pete hegseth, ukrayna, rusya, beyaz saray, nato, axios, patriot
Ukrayna’nın ABD Büyükelçisi: Trump, Zelenskiy’e hava savunma füzeleri için taahhüt vermedi
Ukrayna’nın ABD Büyükelçisi Olga Stefanişina, Vladimir Zelenskiy’nin Beyaz Saray’daki görüşmede ABD Başkanı Donald Trump’tan Patriot ve diğer hava savunma sistemleri için füze tedariki konusunda “kesin garanti” alamadığını açıkladı.
Ukrayna’nın ABD Büyükelçisi Olga Stefanişina, Vladimir Zelenskiy’nin Washington ziyareti kapsamında ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı görüşmede, Kiev’in hava savunma sistemleri için füze tedarikine ilişkin net bir taahhüt elde edemediğini söyledi.
Stefanişina, gazetecilerin ‘Trump’ın Ukrayna’ya ek hava savunma imkanları sağlayıp sağlamayacağına’ ilişkin sorusuna verdiği yanıtta, “Görüşmede ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de hazır bulundu ve genel mühimmat sıkıntısı nedeniyle kesin bir taahhüt verilmedi” ifadesini kullandı. Büyükelçi, ABD’nin hava savunma mühimmatı stoklarında yaşanan genel yetersizliğe dikkat çekti.
Zelenskiy, salı akşamı Beyaz Saray’da basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından, Trump’ın Ukrayna’ya Patriot füze önleyicileri için üretim lisansları vermeyi kabul ettiğini öne sürmüştü. Trump ise açıklamasında, Zelenskiy’ye Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesi gerektiğini ilettiğini, hem onunla hem de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmelerin “çok iyi geçtiğini” söylemişti.
Axios haber portalının daha önce geçtiği haberde, Zelenskiy’nin Trump’tan kıştan önce Patriot sistemleri için acil olarak 300 füze talep ettiği belirtilmişti. Washington ise daha önce birçok kez, Orta Doğu’daki çatışmalar ve sınırlı üretim kapasitesi nedeniyle bu tür mühimmatlarda ciddi bir arz sıkıntısı bulunduğunu vurgulamıştı.
Ukrayna'ya yönelik Batı kaynaklı silah yardımları, Moskova ile Batı arasındaki gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Rusya, Ukrayna'ya gönderilen silahların diplomatik çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmanın içine çektiğini ve bu durumun ‘ateşle oyun’ olduğunu dile getiriyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya askeri kargo taşıyan her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef teşkil edeceğini daha önce net bir şekilde ilan etmişti.
Kremlin de Batı'nın Ukrayna’yı silaha boğmasının müzakere sürecine katkı sağlamadığını ve kriz üzerinde yalnızca olumsuz bir etki yaratacağını belirtiyor.