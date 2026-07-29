https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/trumptan-zelenskiye-ukraynadaki-savasi-bitirmen-gerekiyor-1107647049.html
Trump’tan Zelenskiy’e: Ukrayna’daki savaşı bitirmen gerekiyor
Trump’tan Zelenskiy’e: Ukrayna’daki savaşı bitirmen gerekiyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da bir araya geldiği Vladimir Zelenskiy’e Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesi gerektiğini söylediğini açıkladı... 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T23:11+0300
2026-07-29T23:11+0300
2026-07-29T23:11+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinde Ukrayna’daki çatışmanın sonlandırılması mesajını net bir şekilde ilettiğini söyledi.Trump, “Onun (Zelenskiy’nin) bu savaşı bitirmesini isterim… Kendisine doğrudan ‘Savaşı bitirmek istiyorum’ dedim” ifadelerini kullandı.ABD Başkanı, Rusya ve Ukrayna liderleriyle ilişkilerine de değinerek, devam eden Ukrayna krizine rağmen her iki isimle de iyi diyalog içinde olduğunu belirtti. Trump, “İkisiyle de iyi anlaşıyorum. Başkan Putin’le de iyi anlaşıyorum, Başkan Zelenskiy’le de iyi anlaşıyorum” dedi.Zelenskiy ve Trump, salı akşamı Beyaz Saray’da kapalı kapılar ardında bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Zelenskiy, Trump’ın, Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemleri için füze önleyici üretim lisansları verilmesine prensipte onay verdiğini öne sürmüştü.Trump ise ayrıntıya girmeden, Zelenskiy ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmelerin “son derece iyi geçtiğini” söylemekle yetinmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/abd-ukraynadaki-patriot-uretimi-planlarini-frenledi-tercih-polonyadan-yana-1107645034.html
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donald trump, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, ukrayna krizi, patriot, vladimir putin, benyamin netanyahu
donald trump, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, ukrayna krizi, patriot, vladimir putin, benyamin netanyahu
Trump’tan Zelenskiy’e: Ukrayna’daki savaşı bitirmen gerekiyor
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da bir araya geldiği Vladimir Zelenskiy’e Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesi gerektiğini söylediğini açıkladı. Trump, hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Zelenskiy ile “iyi ilişkileri” olduğunu vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinde Ukrayna’daki çatışmanın sonlandırılması mesajını net bir şekilde ilettiğini söyledi.
Trump, “Onun (Zelenskiy’nin) bu savaşı bitirmesini isterim… Kendisine doğrudan ‘Savaşı bitirmek istiyorum’ dedim” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı, Rusya ve Ukrayna liderleriyle ilişkilerine de değinerek, devam eden Ukrayna krizine rağmen her iki isimle de iyi diyalog içinde olduğunu belirtti. Trump, “İkisiyle de iyi anlaşıyorum. Başkan Putin’le de iyi anlaşıyorum, Başkan Zelenskiy’le de iyi anlaşıyorum” dedi.
Zelenskiy ve Trump, salı akşamı Beyaz Saray’da kapalı kapılar ardında bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Zelenskiy, Trump’ın, Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemleri için füze önleyici üretim lisansları verilmesine prensipte onay verdiğini öne sürmüştü.
Trump ise ayrıntıya girmeden, Zelenskiy ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmelerin “son derece iyi geçtiğini” söylemekle yetinmişti.