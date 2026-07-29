https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/trumptan-zelenskiye-ukraynadaki-savasi-bitirmen-gerekiyor-1107647049.html

Trump’tan Zelenskiy’e: Ukrayna’daki savaşı bitirmen gerekiyor

Trump’tan Zelenskiy’e: Ukrayna’daki savaşı bitirmen gerekiyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da bir araya geldiği Vladimir Zelenskiy’e Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesi gerektiğini söylediğini açıkladı... 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T23:11+0300

2026-07-29T23:11+0300

2026-07-29T23:11+0300

dünya

donald trump

vladimir zelenskiy

ukrayna

rusya

ukrayna krizi

patriot

vladimir putin

benyamin netanyahu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098674061_0:302:2048:1453_1920x0_80_0_0_7f0a0235f3e1c2ffa54181094195718a.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinde Ukrayna’daki çatışmanın sonlandırılması mesajını net bir şekilde ilettiğini söyledi.Trump, “Onun (Zelenskiy’nin) bu savaşı bitirmesini isterim… Kendisine doğrudan ‘Savaşı bitirmek istiyorum’ dedim” ifadelerini kullandı.ABD Başkanı, Rusya ve Ukrayna liderleriyle ilişkilerine de değinerek, devam eden Ukrayna krizine rağmen her iki isimle de iyi diyalog içinde olduğunu belirtti. Trump, “İkisiyle de iyi anlaşıyorum. Başkan Putin’le de iyi anlaşıyorum, Başkan Zelenskiy’le de iyi anlaşıyorum” dedi.Zelenskiy ve Trump, salı akşamı Beyaz Saray’da kapalı kapılar ardında bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Zelenskiy, Trump’ın, Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemleri için füze önleyici üretim lisansları verilmesine prensipte onay verdiğini öne sürmüştü.Trump ise ayrıntıya girmeden, Zelenskiy ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmelerin “son derece iyi geçtiğini” söylemekle yetinmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/abd-ukraynadaki-patriot-uretimi-planlarini-frenledi-tercih-polonyadan-yana-1107645034.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, ukrayna krizi, patriot, vladimir putin, benyamin netanyahu