https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/turkiye-genelinde-internet-kesintisi-sirketten-aciklama-geldi-1107683567.html
Türkiye genelinde internet kesintisi: Şirketten açıklama geldi
Türkiye genelinde internet kesintisi: Şirketten açıklama geldi
Sputnik Türkiye
İnternet servis sağlayıcılarından TürkNet'te 31 Temmuz'da yaşanan internet kesintisi, çok sayıda abonenin bağlantı sorunu yaşamasına neden oldu. Öğle... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T13:18+0300
2026-07-31T13:18+0300
2026-07-31T13:18+0300
türki̇ye
internet
i̇nternet erişimi
turknet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1f/1107683618_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_04ef8dd444938f1300e2e2cf164f77d0.jpg
TürkNet aboneleri, 31 Temmuz öğle saatlerinden itibaren internet bağlantısında sorun yaşadıklarını bildirmeye başladı.Bağlantı problemlerinin ardından sosyal medya platformlarında "TürkNet çöktü mü?" ve "İnternet neden yok?" aramaları kısa sürede gündem oldu.Downdetector verilerinde kesinti bildirimi arttıDowndetector verilerine göre, 31 Temmuz günü saat 11.15 itibarıyla TürkNet hizmetlerine yönelik erişim sorunlarına ilişkin bildirimlerde artış gözlemlendi.Veriler, kullanıcıların farklı bölgelerde benzer bağlantı problemleri yaşadığını ortaya koydu.TürkNet'ten açıklamaYaşanan internet kesintisinin ardından TürkNet, resmi açıklamasını paylaştı.Şirket açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Değerli kullanıcılarımız,Turknet internet hizmetlerinde Türkiye genelini etkileyen bir kesinti yaşanmaktadır. Teknik ekiplerimiz, sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Gelişmeleri buradan paylaşacağız.Anlayışınız için teşekkür ederiz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/balikesir-gomec-orman-yangininda-2-tutuklama-yanginin-cikis-sebebi-belli-oldu-1107681840.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1f/1107683618_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4ada8e5ba79669a2ff9f4acc53fe534f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
internet, i̇nternet erişimi, turknet
internet, i̇nternet erişimi, turknet
Türkiye genelinde internet kesintisi: Şirketten açıklama geldi
İnternet servis sağlayıcılarından TürkNet'te 31 Temmuz'da yaşanan internet kesintisi, çok sayıda abonenin bağlantı sorunu yaşamasına neden oldu. Öğle saatlerinden itibaren kullanıcılar sosyal medyada "TürkNet çöktü mü?" ve "İnternet neden yok?" sorularına yanıt ararken, şirketten Türkiye genelini etkileyen kesintiye ilişkin açıklama geldi.
TürkNet aboneleri, 31 Temmuz öğle saatlerinden itibaren internet bağlantısında sorun yaşadıklarını bildirmeye başladı.
Bağlantı problemlerinin ardından sosyal medya platformlarında "TürkNet çöktü mü?" ve "İnternet neden yok?" aramaları kısa sürede gündem oldu.
Downdetector verilerinde kesinti bildirimi arttı
Downdetector verilerine göre, 31 Temmuz günü saat 11.15 itibarıyla TürkNet hizmetlerine yönelik erişim sorunlarına ilişkin bildirimlerde artış gözlemlendi.
Veriler, kullanıcıların farklı bölgelerde benzer bağlantı problemleri yaşadığını ortaya koydu.
Yaşanan internet kesintisinin ardından TürkNet, resmi açıklamasını paylaştı.
Şirket açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Değerli kullanıcılarımız,Turknet internet hizmetlerinde Türkiye genelini etkileyen bir kesinti yaşanmaktadır. Teknik ekiplerimiz, sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Gelişmeleri buradan paylaşacağız.Anlayışınız için teşekkür ederiz."