https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/turkiye-genelinde-internet-kesintisi-sirketten-aciklama-geldi-1107683567.html

Türkiye genelinde internet kesintisi: Şirketten açıklama geldi

Türkiye genelinde internet kesintisi: Şirketten açıklama geldi

Sputnik Türkiye

İnternet servis sağlayıcılarından TürkNet'te 31 Temmuz'da yaşanan internet kesintisi, çok sayıda abonenin bağlantı sorunu yaşamasına neden oldu. Öğle... 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T13:18+0300

2026-07-31T13:18+0300

2026-07-31T13:18+0300

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internet

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TürkNet aboneleri, 31 Temmuz öğle saatlerinden itibaren internet bağlantısında sorun yaşadıklarını bildirmeye başladı.Bağlantı problemlerinin ardından sosyal medya platformlarında "TürkNet çöktü mü?" ve "İnternet neden yok?" aramaları kısa sürede gündem oldu.Downdetector verilerinde kesinti bildirimi arttıDowndetector verilerine göre, 31 Temmuz günü saat 11.15 itibarıyla TürkNet hizmetlerine yönelik erişim sorunlarına ilişkin bildirimlerde artış gözlemlendi.Veriler, kullanıcıların farklı bölgelerde benzer bağlantı problemleri yaşadığını ortaya koydu.TürkNet'ten açıklamaYaşanan internet kesintisinin ardından TürkNet, resmi açıklamasını paylaştı.Şirket açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Değerli kullanıcılarımız,Turknet internet hizmetlerinde Türkiye genelini etkileyen bir kesinti yaşanmaktadır. Teknik ekiplerimiz, sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Gelişmeleri buradan paylaşacağız.Anlayışınız için teşekkür ederiz."

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internet, i̇nternet erişimi, turknet