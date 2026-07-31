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Türkiye genelinde internet kesintisi: Şirketten açıklama geldi
Türkiye genelinde internet kesintisi: Şirketten açıklama geldi
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İnternet servis sağlayıcılarından TürkNet'te 31 Temmuz'da yaşanan internet kesintisi, çok sayıda abonenin bağlantı sorunu yaşamasına neden oldu. Öğle... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
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TürkNet aboneleri, 31 Temmuz öğle saatlerinden itibaren internet bağlantısında sorun yaşadıklarını bildirmeye başladı.Bağlantı problemlerinin ardından sosyal medya platformlarında "TürkNet çöktü mü?" ve "İnternet neden yok?" aramaları kısa sürede gündem oldu.Downdetector verilerinde kesinti bildirimi arttıDowndetector verilerine göre, 31 Temmuz günü saat 11.15 itibarıyla TürkNet hizmetlerine yönelik erişim sorunlarına ilişkin bildirimlerde artış gözlemlendi.Veriler, kullanıcıların farklı bölgelerde benzer bağlantı problemleri yaşadığını ortaya koydu.TürkNet'ten açıklamaYaşanan internet kesintisinin ardından TürkNet, resmi açıklamasını paylaştı.Şirket açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Değerli kullanıcılarımız,Turknet internet hizmetlerinde Türkiye genelini etkileyen bir kesinti yaşanmaktadır. Teknik ekiplerimiz, sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Gelişmeleri buradan paylaşacağız.Anlayışınız için teşekkür ederiz."
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internet, i̇nternet erişimi, turknet
internet, i̇nternet erişimi, turknet

Türkiye genelinde internet kesintisi: Şirketten açıklama geldi

13:18 31.07.2026
© AAİnternet kesintisi
İnternet kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
© AA
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İnternet servis sağlayıcılarından TürkNet'te 31 Temmuz'da yaşanan internet kesintisi, çok sayıda abonenin bağlantı sorunu yaşamasına neden oldu. Öğle saatlerinden itibaren kullanıcılar sosyal medyada "TürkNet çöktü mü?" ve "İnternet neden yok?" sorularına yanıt ararken, şirketten Türkiye genelini etkileyen kesintiye ilişkin açıklama geldi.
TürkNet aboneleri, 31 Temmuz öğle saatlerinden itibaren internet bağlantısında sorun yaşadıklarını bildirmeye başladı.
Bağlantı problemlerinin ardından sosyal medya platformlarında "TürkNet çöktü mü?" ve "İnternet neden yok?" aramaları kısa sürede gündem oldu.

Downdetector verilerinde kesinti bildirimi arttı

Downdetector verilerine göre, 31 Temmuz günü saat 11.15 itibarıyla TürkNet hizmetlerine yönelik erişim sorunlarına ilişkin bildirimlerde artış gözlemlendi.
Veriler, kullanıcıların farklı bölgelerde benzer bağlantı problemleri yaşadığını ortaya koydu.

TürkNet'ten açıklama

Yaşanan internet kesintisinin ardından TürkNet, resmi açıklamasını paylaştı.
Şirket açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Değerli kullanıcılarımız,Turknet internet hizmetlerinde Türkiye genelini etkileyen bir kesinti yaşanmaktadır. Teknik ekiplerimiz, sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Gelişmeleri buradan paylaşacağız.Anlayışınız için teşekkür ederiz."
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