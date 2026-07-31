https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/trump-savas-iyi-gidiyor-abd-irani-agir-sekilde-vuruyor-1107689994.html
Trump: Savaş iyi gidiyor, ABD İran'ı ağır şekilde vuruyor
Trump: Savaş iyi gidiyor, ABD İran'ı ağır şekilde vuruyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, ABD ile İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın "iyi gittiğini" söyledi. 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T17:39+0300
2026-07-31T17:39+0300
2026-07-31T17:39+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
donald trump
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haberler
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Fox News Beyaz Saray Kıdemli Muhabiri Jacqui Heinrich'e konuşan Trump, ABD askerlerinin İran'ı "ağır şekilde vurduğunu" ifade etti."Her şey iyi gidiyor. Yapabileceğiniz tek şey kazanmaya devam etmek, sonunda mutlaka bir şey olacak" diyen Trump, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/yuzlerce-yasa-disi-gocmenin-girisinden-sonra-italya-ve-ispanya-arasinda-schengen-ispanyaya-1107675147.html
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donald trump, i̇ran, haberler, abd, fox news
donald trump, i̇ran, haberler, abd, fox news
Trump: Savaş iyi gidiyor, ABD İran'ı ağır şekilde vuruyor
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, ABD ile İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın "iyi gittiğini" söyledi.
Fox News Beyaz Saray Kıdemli Muhabiri Jacqui Heinrich'e konuşan Trump, ABD askerlerinin İran'ı "ağır şekilde vurduğunu" ifade etti.
"Her şey iyi gidiyor. Yapabileceğiniz tek şey kazanmaya devam etmek, sonunda mutlaka bir şey olacak" diyen Trump, şu ifadeleri kullandı:
Onları çok sert vuruyoruz, ağır darbe indiriyoruz ve kazanmaya devam ediyoruz. Sonunda evlerine dönmekten başka seçenekleri kalmayacak.