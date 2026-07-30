Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/netanyahunun-ofisi-israil-gazzeye-iliskin-15-maddelik-planin-sartlarina-itiraz-ediyor-1107671566.html
Netanyahu'nun Ofisi: İsrail, Gazze'ye ilişkin 15 maddelik planın şartlarına itiraz ediyor
Netanyahu'nun Ofisi: İsrail, Gazze'ye ilişkin 15 maddelik planın şartlarına itiraz ediyor
Sputnik Türkiye
İsrail, ABD'nin Gazze'deki çatışmayı sona erdirmeye yönelik 15 maddelik planının, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılması taleplerini... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T21:45+0300
2026-07-30T21:45+0300
dünya
abd
benjamin netanyahu
i̇srail
gazze
i̇srail dışişleri bakanlığı
hamas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0c/1106461427_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8e7e23e35fee9c179717cf8aeaeac956.jpg
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail, ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki çatışmayı çözmek için önerdiği 15 maddelik planın şartlarına itiraz etti.İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:Açıklamada ayrıca, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze Şeridi'nin tamamen askerden arındırılması sağlanana kadar İsrail ordusunun Gazze'deki Sarı Hat'tan çekilmeyeceği vurgulandı.di.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/erdogan-avn-gorusmesi-lubnanin-egemenligine-kuvvetli-destegimizi-surduruyoruz-1107668063.html
i̇srail
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0c/1106461427_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f9b1271c198b9d345d4a0cd3004373ee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, benjamin netanyahu, i̇srail, gazze, i̇srail dışişleri bakanlığı, hamas
abd, benjamin netanyahu, i̇srail, gazze, i̇srail dışişleri bakanlığı, hamas

Netanyahu'nun Ofisi: İsrail, Gazze'ye ilişkin 15 maddelik planın şartlarına itiraz ediyor

21:45 30.07.2026
© REUTERSNetanyahu, ABD ile anlaşacağı belirtilen İran'ın nükleer silahının olamayacağını ileri sürdü
Netanyahu, ABD ile anlaşacağı belirtilen İran'ın nükleer silahının olamayacağını ileri sürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
© REUTERS
Abone ol
İsrail, ABD'nin Gazze'deki çatışmayı sona erdirmeye yönelik 15 maddelik planının, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılması taleplerini yeterince içermediğini belirterek itirazlarını iletti
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail, ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki çatışmayı çözmek için önerdiği 15 maddelik planın şartlarına itiraz etti.
İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"İsrail, herhangi bir sürecin ön koşulu olarak Hamas'ın tamamen silahsızlandırılmasını, Gazze'den silahların kaldırılmasını ve Şeridin tamamen askerden arındırılmasını talep etmektedir. Görüşülen 15 maddelik belge bu talepleri yeterince ele almamaktadır ve İsrail, itirazlarını Büyükelçi Tony Blair'e iletmiştir"
Açıklamada ayrıca, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze Şeridi'nin tamamen askerden arındırılması sağlanana kadar İsrail ordusunun Gazze'deki Sarı Hat'tan çekilmeyeceği vurgulandı.di.
Joseph Avn ve Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
DÜNYA
Erdoğan-Avn görüşmesi: Lübnan’ın egemenliğine kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz
18:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала