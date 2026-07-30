https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/netanyahunun-ofisi-israil-gazzeye-iliskin-15-maddelik-planin-sartlarina-itiraz-ediyor-1107671566.html
Netanyahu'nun Ofisi: İsrail, Gazze'ye ilişkin 15 maddelik planın şartlarına itiraz ediyor
Netanyahu'nun Ofisi: İsrail, Gazze'ye ilişkin 15 maddelik planın şartlarına itiraz ediyor
Sputnik Türkiye
İsrail, ABD'nin Gazze'deki çatışmayı sona erdirmeye yönelik 15 maddelik planının, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılması taleplerini... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T21:45+0300
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2026-07-30T21:45+0300
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail, ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki çatışmayı çözmek için önerdiği 15 maddelik planın şartlarına itiraz etti.İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:Açıklamada ayrıca, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze Şeridi'nin tamamen askerden arındırılması sağlanana kadar İsrail ordusunun Gazze'deki Sarı Hat'tan çekilmeyeceği vurgulandı.di.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/erdogan-avn-gorusmesi-lubnanin-egemenligine-kuvvetli-destegimizi-surduruyoruz-1107668063.html
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abd, benjamin netanyahu, i̇srail, gazze, i̇srail dışişleri bakanlığı, hamas
abd, benjamin netanyahu, i̇srail, gazze, i̇srail dışişleri bakanlığı, hamas
Netanyahu'nun Ofisi: İsrail, Gazze'ye ilişkin 15 maddelik planın şartlarına itiraz ediyor
İsrail, ABD'nin Gazze'deki çatışmayı sona erdirmeye yönelik 15 maddelik planının, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılması taleplerini yeterince içermediğini belirterek itirazlarını iletti
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail, ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki çatışmayı çözmek için önerdiği 15 maddelik planın şartlarına itiraz etti.
İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"İsrail, herhangi bir sürecin ön koşulu olarak Hamas'ın tamamen silahsızlandırılmasını, Gazze'den silahların kaldırılmasını ve Şeridin tamamen askerden arındırılmasını talep etmektedir. Görüşülen 15 maddelik belge bu talepleri yeterince ele almamaktadır ve İsrail, itirazlarını Büyükelçi Tony Blair'e iletmiştir"
Açıklamada ayrıca, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze Şeridi'nin tamamen askerden arındırılması sağlanana kadar İsrail ordusunun Gazze'deki Sarı Hat'tan çekilmeyeceği vurgulandı.di.