https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/netanyahunun-ofisi-israil-gazzeye-iliskin-15-maddelik-planin-sartlarina-itiraz-ediyor-1107671566.html

Netanyahu'nun Ofisi: İsrail, Gazze'ye ilişkin 15 maddelik planın şartlarına itiraz ediyor

Netanyahu'nun Ofisi: İsrail, Gazze'ye ilişkin 15 maddelik planın şartlarına itiraz ediyor

Sputnik Türkiye

İsrail, ABD'nin Gazze'deki çatışmayı sona erdirmeye yönelik 15 maddelik planının, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılması taleplerini... 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T21:45+0300

2026-07-30T21:45+0300

2026-07-30T21:45+0300

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail, ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki çatışmayı çözmek için önerdiği 15 maddelik planın şartlarına itiraz etti.İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:Açıklamada ayrıca, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze Şeridi'nin tamamen askerden arındırılması sağlanana kadar İsrail ordusunun Gazze'deki Sarı Hat'tan çekilmeyeceği vurgulandı.di.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/erdogan-avn-gorusmesi-lubnanin-egemenligine-kuvvetli-destegimizi-surduruyoruz-1107668063.html

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