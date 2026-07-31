https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/silahlar-karsiliginda-asker-cekme-gazze-icin-yeni-anlasma-taslaginin-ayrintilari-1107689527.html

Silahlar karşılığında asker çekme: Gazze için yeni anlaşma taslağının ayrıntıları

Silahlar karşılığında asker çekme: Gazze için yeni anlaşma taslağının ayrıntıları

Sputnik Türkiye

Hamas ve Filistinli fraksiyonlar, Gazze’de direniş silahlarının envanteri ve depolanmasını öngören anlaşma taslağını onayladı. ABD Başkanı Donald Trump süreci... 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T17:28+0300

2026-07-31T17:28+0300

2026-07-31T17:28+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

gazze

filistin

i̇srail

hamas

donald trump

nikolay mladenov

mısır

birleşik arap emirlikleri (bae)

türkiye

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Hamas ve diğer Filistinli fraksiyonlar, Gazze Şeridi’ndeki direniş gruplarının silahlarının kademeli ve aşamalı şekilde envanterinin çıkarılması ve depolanmasını öngören yeni anlaşma taslağını onayladı. Taslak, silah meselesini kapsamlı bir barış planının parçası olarak ele alıyor ve Filistin devletinin kurulmasına giden sürecin unsurlarından biri olarak tanımlıyor. ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu metni “tarihi bir atılım” olarak niteledi.Uluslararası denetim ve Filistin yönetimiTaslağa göre, Gazze’deki silahların envanteri, depolanması ve bunlar üzerindeki denetim yetkisi, yalnızca Ulusal Komite olarak adlandırılan yapıya veriliyor. Silahları kayda alma, depolama ve muhafaza etme yetkisi sadece bu komiteye ait olacak; herhangi bir silahın İsrail’e veya Filistinli olmayan taraflara devri ise açıkça yasaklanıyor. Filistinli fraksiyonların da envanter ve depolama süreçlerine katılımı öngörülüyor.Uygulamanın başlaması için koşullarSilahların envanterine başlanması, Ulusal Komite’nin fiilen çalışmaya başlamasına ve Gazze’de uluslararası istikrar güçlerinin konuşlanmasına bağlanıyor. Aynı zamanda süreç, Şarm eş-Şeyh Protokolü kapsamındaki kalan yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilişkilendiriliyor. İsrail’in Gazze’den kademeli asker çekişi, silahlı fraksiyonların silahlarının envanteriyle eşgüdümlü şekilde yürütülecek; bu süreçte Gazze’deki silahların kontrolü tamamen Ulusal Komite’ye devredilecek.Trump’ın onayıTrump, yaptığı açıklamada “Barış Konseyi’nin kalıcı barış ve güvenliği sağlamaya yönelik tarihi bir anlaşmaya ulaştığını” savunarak, bunun Gazze’nin yeni Filistin hükümetinin yönetimine geçişi için “önemli bir adım” olduğunu söyledi. Trump, İsrail’in bu düzenlemeyle “hak ettiği güvenliğe kavuşacağına” inandığını belirterek, anlaşmayı kendi 20 maddelik planı çerçevesinde “olağanüstü bir başarı” olarak tanımladı.Barış Konseyi“Barış Konseyi”nin başkanı Nikolay Mladenov ise Trump’ın yanıs ıra Mısır, Katar, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne teşekkür etti. Gazze’nin yeniden imarının ardından bölgeyi Filistin yönetiminin devralacağını, İsrail ile barışçıl bir birlikte yaşam perspektifinin oluşacağını ifade etti. Mladenov, Gazze’yi yönetecek Ulusal Komite’nin ve Filistin halkının kendi kaderine sahip çıkabilmesi için siyasi ve pratik desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı.Hamas’ın tutumuHamas heyeti üyesi Gazi Hamad, hareketin Filistin halkının haklarını savunmaya dönük ulusal hedeflerine bağlılığını koruduğunu söyledi. Arap medyasına yaptığı açıklamada, müzakerelerin “zor ve çetin” geçtiğini, heyetin “mümkün olan en iyi formülü” bulmaya çalıştığını anlattı. Hamad, silah konusunun İsrail’in Gazze’den çekilmesi ve yeniden imar süreci gibi diğer başlıklarla bağlantılı ele alındığını, İsrail’in silahların depolanması ve envanteri prosedürlerine müdahil olmayacağını, bu görevin tamamen Ulusal Komite’ye ait olacağını özellikle vurguladı.İdari konularHamas yönetiminden bir kaynak ise anlaşmanın, görevine son verilecek ya da emekliye sevk edilecek tüm çalışanlara hak ettikleri ödemelerin yapılmasını içerdiğini aktardı. Aynı kaynak, Gazze’yi yönetecek komitenin mali ve idari durumun kapsamlı bir incelemesini gerçekleştireceğini, tedarikçi ve yüklenicilere yönelik yasal mali yükümlülüklerin de gözden geçirilerek toplamı 400 milyon doları geçmeyecek şekilde uzlaşma sağlamanın hedeflendiğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/gazze-anlasmasinda-son-durum-saldirilar-suruyor-hamastan-silahsizlanma-sarti-1107682798.html

gazze

filistin

i̇srail

mısır

birleşik arap emirlikleri (bae)

katar

şarm eş-şeyh

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gazze, filistin, i̇srail, hamas, donald trump, nikolay mladenov, mısır, birleşik arap emirlikleri (bae), türkiye, katar, ortadoğu, şarm eş-şeyh