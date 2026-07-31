https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/rusya-savunma-bakanligi-odessadaki-rafineri-tesisleri-ile-askeri-yuk-tasiyan-gemi-vuruldu-1107695100.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa'daki rafineri tesisleri ile askeri yük taşıyan gemi vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa'daki rafineri tesisleri ile askeri yük taşıyan gemi vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa Limanı’ndaki petrol rafinerisi tesisleri ile Ukrayna ordusuna askeri lojistik sağlayan bir kuru yük gemisinin yüksek... 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T19:23+0300

2026-07-31T19:23+0300

2026-07-31T19:23+0300

ukrayna kri̇zi̇

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Rus ordusunun Ukrayna’nın Odessa kentindeki stratejik hedeflere yönelik saldırıları sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Odessa Limanı’nda bulunan bir akaryakıt deposu ve Odessa Petrol Rafinerisi’ne ait üretim tesislerinin başarılı bir şekilde vurulduğu bildirildi.Operasyonun ayrıntılarına yer verilen açıklamada, saldırı kapsamında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne askeri malzeme taşıdığı tespit edilen bir kuru yük gemisinin de imha edilen hedefler arasında olduğu kaydedildi.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin aksine yalnızca askeri-sanayi tesislerini hedef alıyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-yeni-yerlesim-yerleri-ozgurlestirildi-1107683928.html

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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, odessa, liman, rafineri, saldırı, ukrayna, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, kuru yük gemisi