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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/rusya-savunma-bakanligi-odessadaki-rafineri-tesisleri-ile-askeri-yuk-tasiyan-gemi-vuruldu-1107695100.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa'daki rafineri tesisleri ile askeri yük taşıyan gemi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa'daki rafineri tesisleri ile askeri yük taşıyan gemi vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa Limanı’ndaki petrol rafinerisi tesisleri ile Ukrayna ordusuna askeri lojistik sağlayan bir kuru yük gemisinin yüksek... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T19:23+0300
2026-07-31T19:23+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
odessa
liman
rafineri
saldırı
ukrayna
kiev
ukrayna silahlı kuvvetleri
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Rus ordusunun Ukrayna’nın Odessa kentindeki stratejik hedeflere yönelik saldırıları sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Odessa Limanı’nda bulunan bir akaryakıt deposu ve Odessa Petrol Rafinerisi’ne ait üretim tesislerinin başarılı bir şekilde vurulduğu bildirildi.Operasyonun ayrıntılarına yer verilen açıklamada, saldırı kapsamında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne askeri malzeme taşıdığı tespit edilen bir kuru yük gemisinin de imha edilen hedefler arasında olduğu kaydedildi.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin aksine yalnızca askeri-sanayi tesislerini hedef alıyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-yeni-yerlesim-yerleri-ozgurlestirildi-1107683928.html
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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, odessa, liman, rafineri, saldırı, ukrayna, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, kuru yük gemisi
rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, odessa, liman, rafineri, saldırı, ukrayna, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, kuru yük gemisi

Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa'daki rafineri tesisleri ile askeri yük taşıyan gemi vuruldu

19:23 31.07.2026
Rusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
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Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa Limanı’ndaki petrol rafinerisi tesisleri ile Ukrayna ordusuna askeri lojistik sağlayan bir kuru yük gemisinin yüksek hassasiyetli silahlarla hedef alındığını duyurdu.
Rus ordusunun Ukrayna’nın Odessa kentindeki stratejik hedeflere yönelik saldırıları sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Odessa Limanı’nda bulunan bir akaryakıt deposu ve Odessa Petrol Rafinerisi’ne ait üretim tesislerinin başarılı bir şekilde vurulduğu bildirildi.
Operasyonun ayrıntılarına yer verilen açıklamada, saldırı kapsamında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne askeri malzeme taşıdığı tespit edilen bir kuru yük gemisinin de imha edilen hedefler arasında olduğu kaydedildi.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin aksine yalnızca askeri-sanayi tesislerini hedef alıyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu, yeni yerleşim yerleri özgürleştirildi
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