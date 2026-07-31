https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/rusya-savunma-bakanligi-odessada-ukrayna-ordusuna-askeri-yuk-tasiyan-uc-gemi-vuruldu-1107699511.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa'da Ukrayna ordusuna askeri yük taşıyan üç gemi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa'da Ukrayna ordusuna askeri yük taşıyan üç gemi vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesinde Ukrayna ordusuna silah ve askeri teçhizat taşıyan üç geminin insansız hava araçları (İHA) ve kamikaze mühimmatlarla... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T23:17+0300
2026-07-31T23:17+0300
2026-07-31T23:53+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
odessa
karadeniz
ukrayna
kuru yük gemisi
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rodion miroşnik
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Karadeniz'de Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin bilgi verildi.Açıklamada, Odessa bölgesinde Ukrayna ordusuna silah ve askeri malzeme taşıyan üç deniz aracının hedef alındığı belirtilerek, "Sahadaki objektif kontrol sistemleri, tüm hedeflerin başarıyla vurulduğunu teyit etti" ifadeleri kullanıldı.Bakanlık verilerine göre vurulan hedefler şunlar:Operasyonun, "Geran-2 Seeker" ve "Gerbera Seeker" tipi insansız hava araçları ile "Lanset" tipi dolanan mühimmat (kamikaze İHA) kullanılarak gerçekleştirildiği kaydedildi.Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna’nın deniz yolunu silah sevkiyatı için “24 saat açık bir kanal” olarak kullandığını ifade etmişti. Miroşnik, son üç yıl içinde Odessa limanlarından yaklaşık sekiz bin askeri yük gemisinin geçtiğini, bunun da söz konusu altyapının hedef alınmasını açıkladığını belirtmişti.Rusya Savunma Bakanlığı da daha önceki açıklamalarında, Ukrayna’nın askeri-ekonomik potansiyelini zayıflatmak amacıyla stratejik altyapı tesislerinin vurulduğunu belirtmişti. Bakanlık; insansız hava araçları ve uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlarla yapılan bu saldırıların, Kiev dahil tüm Ukrayna topraklarındaki hedefleri vurma kapasitesine sahip olduğunu yinelemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/rusya-savunma-bakanligi-odessadaki-rafineri-tesisleri-ile-askeri-yuk-tasiyan-gemi-vuruldu-1107695100.html
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rusya savunma bakanlığı, odessa, karadeniz, ukrayna, kuru yük gemisi, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rodion miroşnik
rusya savunma bakanlığı, odessa, karadeniz, ukrayna, kuru yük gemisi, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rodion miroşnik
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa'da Ukrayna ordusuna askeri yük taşıyan üç gemi vuruldu
23:17 31.07.2026 (güncellendi: 23:53 31.07.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesinde Ukrayna ordusuna silah ve askeri teçhizat taşıyan üç geminin insansız hava araçları (İHA) ve kamikaze mühimmatlarla hedef alındığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Karadeniz'de Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, Odessa bölgesinde Ukrayna ordusuna silah ve askeri malzeme taşıyan üç deniz aracının hedef alındığı belirtilerek, "Sahadaki objektif kontrol sistemleri, tüm hedeflerin başarıyla vurulduğunu teyit etti" ifadeleri kullanıldı.
Bakanlık verilerine göre vurulan hedefler şunlar:
Karadeniz'de, Odessa'nın güneyinde bulunan iki kuru yük gemisi,
Çernomorsk Limanı açıklarında demirli halde bulunan bir kargo gemisi.
Operasyonun, "Geran-2 Seeker" ve "Gerbera Seeker" tipi insansız hava araçları ile "Lanset" tipi dolanan mühimmat (kamikaze İHA) kullanılarak gerçekleştirildiği kaydedildi.
Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna’nın deniz yolunu silah sevkiyatı için “24 saat açık bir kanal” olarak kullandığını ifade etmişti. Miroşnik, son üç yıl içinde Odessa limanlarından yaklaşık sekiz bin askeri yük gemisinin geçtiğini, bunun da söz konusu altyapının hedef alınmasını açıkladığını belirtmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı da daha önceki açıklamalarında, Ukrayna’nın askeri-ekonomik potansiyelini zayıflatmak amacıyla stratejik altyapı tesislerinin vurulduğunu belirtmişti. Bakanlık; insansız hava araçları ve uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlarla yapılan bu saldırıların, Kiev dahil tüm Ukrayna topraklarındaki hedefleri vurma kapasitesine sahip olduğunu yinelemişti.