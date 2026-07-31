https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/rusya-savunma-bakanligi-odessada-ukrayna-ordusuna-askeri-yuk-tasiyan-uc-gemi-vuruldu-1107699511.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa'da Ukrayna ordusuna askeri yük taşıyan üç gemi vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa'da Ukrayna ordusuna askeri yük taşıyan üç gemi vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesinde Ukrayna ordusuna silah ve askeri teçhizat taşıyan üç geminin insansız hava araçları (İHA) ve kamikaze mühimmatlarla... 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T23:17+0300

2026-07-31T23:17+0300

2026-07-31T23:53+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

odessa

karadeniz

ukrayna

kuru yük gemisi

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

rodion miroşnik

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Karadeniz'de Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin bilgi verildi.Açıklamada, Odessa bölgesinde Ukrayna ordusuna silah ve askeri malzeme taşıyan üç deniz aracının hedef alındığı belirtilerek, "Sahadaki objektif kontrol sistemleri, tüm hedeflerin başarıyla vurulduğunu teyit etti" ifadeleri kullanıldı.Bakanlık verilerine göre vurulan hedefler şunlar:Operasyonun, "Geran-2 Seeker" ve "Gerbera Seeker" tipi insansız hava araçları ile "Lanset" tipi dolanan mühimmat (kamikaze İHA) kullanılarak gerçekleştirildiği kaydedildi.Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna’nın deniz yolunu silah sevkiyatı için “24 saat açık bir kanal” olarak kullandığını ifade etmişti. Miroşnik, son üç yıl içinde Odessa limanlarından yaklaşık sekiz bin askeri yük gemisinin geçtiğini, bunun da söz konusu altyapının hedef alınmasını açıkladığını belirtmişti.Rusya Savunma Bakanlığı da daha önceki açıklamalarında, Ukrayna’nın askeri-ekonomik potansiyelini zayıflatmak amacıyla stratejik altyapı tesislerinin vurulduğunu belirtmişti. Bakanlık; insansız hava araçları ve uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlarla yapılan bu saldırıların, Kiev dahil tüm Ukrayna topraklarındaki hedefleri vurma kapasitesine sahip olduğunu yinelemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/rusya-savunma-bakanligi-odessadaki-rafineri-tesisleri-ile-askeri-yuk-tasiyan-gemi-vuruldu-1107695100.html

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rusya savunma bakanlığı, odessa, karadeniz, ukrayna, kuru yük gemisi, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rodion miroşnik