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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/rusyadan-ukraynaya-genis-capli-hava-taarruzu-1107651633.html
Rusya'dan Ukrayna'ya geniş çaplı hava taarruzu
Rusya'dan Ukrayna'ya geniş çaplı hava taarruzu
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna ait kritik tesisleri ve Ukraynalı güçlere destek sağlayan araçları imha etmeyi... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T08:45+0300
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ukrayna kri̇zi̇
kiev
jitomir
vinnitsa
rusya silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya
ukrayna
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde Ukrayna'nın askeri ve kritik altyapı tesislerine yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla kapsamlı bir bombardıman düzenledi.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bombardımanlarda Kiev, Lviv ile İvano-Frankivsk, Jitomir, Rivne, Vinnitsa ve Dnipropetrovsk bölgelerinde bulunan askeri hava meydanları, savunma sanayisi işletmeleri, askeri telekomünikasyon ve lojistik merkezleri hedef alındı. Bu tesislerin füzelerin üretimi, depolanması, İHA'ların sevkiyatı ve hava sahası kontrol sistemlerinin işletilmesi amacıyla kullanıldığı belirtildi. Ayrıca Yujnıy Limanı'nda bir kuru yük gemisinin ve Odessa açıklarında askeri mühimmat taşıyan iki kuru yük gemisinin de vurulduğu kaydedildi.Ukrayna'da vurulan hedeflerRusya Savunma Bakanlığı, hava taarruzunda vurulan noktaları paylaştı:📍Kiev:🔴FP-1,-2 tipi uzun ve orta menzilli SİHA'lar için bileşenler, harp başlıkları, fünyeler, mühimmatlar ve roket motoru hızlandırıcıları üreten 'Kiev' Top ve Tüfek Montaj İşletmesi ('Zavod Mayak' A.Ş.) 🔴Orta menzilli keşif ve taarruz İHA'ları üreten 'Kiev' Endüstriyel İşletmesi ('Elektrotehniçeskiy Zavod' A.Ş.) 📍Lviv:🔴FP-5 'Flamingo' seyir füzeleri ile uzun ve orta menzilli İHA'larda kullanılan turbojet motorların üretim, onarım ve bakımını yapan 'Lviv' Havacılık Sanayi Onarım İşletmesi ('Lvivskiy aviatsionniy zavod 'LDARZ' Ltd.) 🔴Çeşitli füzeler için yerleşik elektronik aksamlar ile 'Neptun-MD' uzun menzilli güdümlü füzeler ve S-300 hava savunma sistemi analoğu için radar sistemleri üreten Lviv-1 Füze Agregat-Aksam Fabrikası ('Lvivskiy gosudarstvenniy zavod 'LORTA')📍İvano-Frankivsk Bölgesi:🔴FP-5 'Flamingo' seyir füzeleri, FP-7,-9 operasyonel-taktik füzeleri ve 'Neptun-MD' uzun menzilli güdümlü füzeleri üreten, 'Grom-2' operasyonel-taktik füzeleri için harp başlığı testleri yapan Kalush Endüstriyel İşletmesi ('SKB OVT' Ltd.) 🔴FP-5 'Flamingo' seyir füzeleri üreten Kalush Endüstriyel Sanayi İşletmesi ('NEFTEMAŞ' Ltd.)📍Rivne Bölgesi:🔴FP-5 'Flamingo' seyir füzeleri, FP-7,-9 operasyonel-taktik füzeleri ve 'Grom-2' operasyonel-taktik füzeleri için bileşenler ve roket yakıtı bileşenleri üreten Rivne Kimya Fabrikası ('ROVNOAZOT' A.Ş.) 📍Dnipropetrovsk Bölgesi:🔴SİHA'lar ile insansız deniz araçlarının montajı, modernizasyonu ve depolamasını yapan 'Krivorojskiy turboventilyatorniy zavod 'Akvaplast' Ltd.📍Odessa Bölgesi:🔴Yujnıy Limanı'nda askeri kargo taşıyan kuru yük gemisi 🔴Odessa ve Çernomorsk limanlarına silah ve askeri teçhizat taşıyan iki kuru yük gemisi
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kiev, jitomir, vinnitsa, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya, ukrayna
kiev, jitomir, vinnitsa, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya, ukrayna

Rusya'dan Ukrayna'ya geniş çaplı hava taarruzu

08:45 30.07.2026 (güncellendi: 10:01 30.07.2026)
© Sputnik / Александр ВильфSu-34 savaş uçağı
Su-34 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
© Sputnik / Александр Вильф
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Özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna ait kritik tesisleri ve Ukraynalı güçlere destek sağlayan araçları imha etmeyi sürdürüyor.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde Ukrayna'nın askeri ve kritik altyapı tesislerine yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla kapsamlı bir bombardıman düzenledi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bombardımanlarda Kiev, Lviv ile İvano-Frankivsk, Jitomir, Rivne, Vinnitsa ve Dnipropetrovsk bölgelerinde bulunan askeri hava meydanları, savunma sanayisi işletmeleri, askeri telekomünikasyon ve lojistik merkezleri hedef alındı.

Bu tesislerin füzelerin üretimi, depolanması, İHA'ların sevkiyatı ve hava sahası kontrol sistemlerinin işletilmesi amacıyla kullanıldığı belirtildi.

Ayrıca Yujnıy Limanı'nda bir kuru yük gemisinin ve Odessa açıklarında askeri mühimmat taşıyan iki kuru yük gemisinin de vurulduğu kaydedildi.

Ukrayna'da vurulan hedefler

Rusya Savunma Bakanlığı, hava taarruzunda vurulan noktaları paylaştı:

📍Kiev:

🔴FP-1,-2 tipi uzun ve orta menzilli SİHA'lar için bileşenler, harp başlıkları, fünyeler, mühimmatlar ve roket motoru hızlandırıcıları üreten 'Kiev' Top ve Tüfek Montaj İşletmesi ('Zavod Mayak' A.Ş.)

🔴Orta menzilli keşif ve taarruz İHA'ları üreten 'Kiev' Endüstriyel İşletmesi ('Elektrotehniçeskiy Zavod' A.Ş.)

📍Lviv:

🔴FP-5 'Flamingo' seyir füzeleri ile uzun ve orta menzilli İHA'larda kullanılan turbojet motorların üretim, onarım ve bakımını yapan 'Lviv' Havacılık Sanayi Onarım İşletmesi ('Lvivskiy aviatsionniy zavod 'LDARZ' Ltd.)

🔴Çeşitli füzeler için yerleşik elektronik aksamlar ile 'Neptun-MD' uzun menzilli güdümlü füzeler ve S-300 hava savunma sistemi analoğu için radar sistemleri üreten Lviv-1 Füze Agregat-Aksam Fabrikası ('Lvivskiy gosudarstvenniy zavod 'LORTA')

📍İvano-Frankivsk Bölgesi:

🔴FP-5 'Flamingo' seyir füzeleri, FP-7,-9 operasyonel-taktik füzeleri ve 'Neptun-MD' uzun menzilli güdümlü füzeleri üreten, 'Grom-2' operasyonel-taktik füzeleri için harp başlığı testleri yapan Kalush Endüstriyel İşletmesi ('SKB OVT' Ltd.)

🔴FP-5 'Flamingo' seyir füzeleri üreten Kalush Endüstriyel Sanayi İşletmesi ('NEFTEMAŞ' Ltd.)

📍Rivne Bölgesi:

🔴FP-5 'Flamingo' seyir füzeleri, FP-7,-9 operasyonel-taktik füzeleri ve 'Grom-2' operasyonel-taktik füzeleri için bileşenler ve roket yakıtı bileşenleri üreten Rivne Kimya Fabrikası ('ROVNOAZOT' A.Ş.)

📍Dnipropetrovsk Bölgesi:

🔴SİHA'lar ile insansız deniz araçlarının montajı, modernizasyonu ve depolamasını yapan 'Krivorojskiy turboventilyatorniy zavod 'Akvaplast' Ltd.

📍Odessa Bölgesi:

🔴Yujnıy Limanı'nda askeri kargo taşıyan kuru yük gemisi

🔴Odessa ve Çernomorsk limanlarına silah ve askeri teçhizat taşıyan iki kuru yük gemisi
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