https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/rusyadan-ukraynaya-genis-capli-hava-taarruzu-1107651633.html

Rusya'dan Ukrayna'ya geniş çaplı hava taarruzu

Rusya'dan Ukrayna'ya geniş çaplı hava taarruzu

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna ait kritik tesisleri ve Ukraynalı güçlere destek sağlayan araçları imha etmeyi... 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T08:45+0300

2026-07-30T08:45+0300

2026-07-30T10:01+0300

ukrayna kri̇zi̇

kiev

jitomir

vinnitsa

rusya silahlı kuvvetleri

rusya savunma bakanlığı

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

rusya

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/07/1104076705_0:37:714:439_1920x0_80_0_0_1d0ab795f057f5f6ab09d548a995445f.png

Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde Ukrayna'nın askeri ve kritik altyapı tesislerine yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla kapsamlı bir bombardıman düzenledi.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bombardımanlarda Kiev, Lviv ile İvano-Frankivsk, Jitomir, Rivne, Vinnitsa ve Dnipropetrovsk bölgelerinde bulunan askeri hava meydanları, savunma sanayisi işletmeleri, askeri telekomünikasyon ve lojistik merkezleri hedef alındı. Bu tesislerin füzelerin üretimi, depolanması, İHA'ların sevkiyatı ve hava sahası kontrol sistemlerinin işletilmesi amacıyla kullanıldığı belirtildi. Ayrıca Yujnıy Limanı'nda bir kuru yük gemisinin ve Odessa açıklarında askeri mühimmat taşıyan iki kuru yük gemisinin de vurulduğu kaydedildi.Ukrayna'da vurulan hedeflerRusya Savunma Bakanlığı, hava taarruzunda vurulan noktaları paylaştı:📍Kiev:🔴FP-1,-2 tipi uzun ve orta menzilli SİHA'lar için bileşenler, harp başlıkları, fünyeler, mühimmatlar ve roket motoru hızlandırıcıları üreten 'Kiev' Top ve Tüfek Montaj İşletmesi ('Zavod Mayak' A.Ş.) 🔴Orta menzilli keşif ve taarruz İHA'ları üreten 'Kiev' Endüstriyel İşletmesi ('Elektrotehniçeskiy Zavod' A.Ş.) 📍Lviv:🔴FP-5 'Flamingo' seyir füzeleri ile uzun ve orta menzilli İHA'larda kullanılan turbojet motorların üretim, onarım ve bakımını yapan 'Lviv' Havacılık Sanayi Onarım İşletmesi ('Lvivskiy aviatsionniy zavod 'LDARZ' Ltd.) 🔴Çeşitli füzeler için yerleşik elektronik aksamlar ile 'Neptun-MD' uzun menzilli güdümlü füzeler ve S-300 hava savunma sistemi analoğu için radar sistemleri üreten Lviv-1 Füze Agregat-Aksam Fabrikası ('Lvivskiy gosudarstvenniy zavod 'LORTA')📍İvano-Frankivsk Bölgesi:🔴FP-5 'Flamingo' seyir füzeleri, FP-7,-9 operasyonel-taktik füzeleri ve 'Neptun-MD' uzun menzilli güdümlü füzeleri üreten, 'Grom-2' operasyonel-taktik füzeleri için harp başlığı testleri yapan Kalush Endüstriyel İşletmesi ('SKB OVT' Ltd.) 🔴FP-5 'Flamingo' seyir füzeleri üreten Kalush Endüstriyel Sanayi İşletmesi ('NEFTEMAŞ' Ltd.)📍Rivne Bölgesi:🔴FP-5 'Flamingo' seyir füzeleri, FP-7,-9 operasyonel-taktik füzeleri ve 'Grom-2' operasyonel-taktik füzeleri için bileşenler ve roket yakıtı bileşenleri üreten Rivne Kimya Fabrikası ('ROVNOAZOT' A.Ş.) 📍Dnipropetrovsk Bölgesi:🔴SİHA'lar ile insansız deniz araçlarının montajı, modernizasyonu ve depolamasını yapan 'Krivorojskiy turboventilyatorniy zavod 'Akvaplast' Ltd.📍Odessa Bölgesi:🔴Yujnıy Limanı'nda askeri kargo taşıyan kuru yük gemisi 🔴Odessa ve Çernomorsk limanlarına silah ve askeri teçhizat taşıyan iki kuru yük gemisi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/rusya-savunma-bakanligi-fab-500-bombalariyla-ukrayna-birliklerinin-komuta-noktalari-vuruldu-1107647807.html

kiev

jitomir

vinnitsa

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kiev, jitomir, vinnitsa, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya, ukrayna