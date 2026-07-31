Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/resmi-gazetede-yayimlandi-sozlesmeli-personel-duzenlemesinde-onemli-degisiklik-1107680565.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sözleşmeli personel düzenlemesinde önemli değişiklik
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sözleşmeli personel düzenlemesinde önemli değişiklik
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar değiştirildi... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T10:40+0300
2026-07-31T10:40+0300
türki̇ye
personel
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/11/1094585010_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_40f4fb453769e38bbb943abc05ae97d1.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, 31 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Kararla birlikte, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar güncellendi.Sosyal hizmet personeli görevine devam edecekYeni düzenleme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev yapan sosyal hizmet personelini kapsıyor.Buna göre, 16 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında ek ders ücreti karşılığında çalışırken, daha sonra sosyal hizmet personeli kadrosuna atanan ve halen görevde bulunan personel, mevcut görevini sürdürecek.İzinli ve askerlikte olan personel de kapsamdaDüzenleme, yalnızca aktif olarak görev yapan personeli kapsamıyor.Kararın yürürlüğe girdiği tarihte doğum izninde bulunanlar, sağlık raporu nedeniyle izinli olanlar ile askerlik görevini yapan personel de düzenlemeden yararlanacak.Bu kişilerin de sosyal hizmet personeli olarak görevlerine devam etmeleri sağlanacak.Bir hüküm yürürlükten kaldırıldıKararla birlikte, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2'nci maddesinin on altıncı fıkrasındaki ikinci cümle yürürlükten kaldırıldı.Cumhurbaşkanı Kararı, 31 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girerken, düzenlemenin uygulanmasını Cumhurbaşkanı yürütecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/yargitay-noktayi-koydu-ayni-daire-iki-kisiye-satilirsa-hak-kimin-olacak-1107679819.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/11/1094585010_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_87a8ea8e22a37d685e5125eb7371a188.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
personel, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
personel, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Sözleşmeli personel düzenlemesinde önemli değişiklik

10:40 31.07.2026
© AAMemur
Memur - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar değiştirildi. Düzenlemeyle, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde belirli şartları taşıyan sosyal hizmet personelinin görevlerine devam etmesi güvence altına alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, 31 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararla birlikte, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar güncellendi.

Sosyal hizmet personeli görevine devam edecek

Yeni düzenleme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev yapan sosyal hizmet personelini kapsıyor.
Buna göre, 16 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında ek ders ücreti karşılığında çalışırken, daha sonra sosyal hizmet personeli kadrosuna atanan ve halen görevde bulunan personel, mevcut görevini sürdürecek.

İzinli ve askerlikte olan personel de kapsamda

Düzenleme, yalnızca aktif olarak görev yapan personeli kapsamıyor.
Kararın yürürlüğe girdiği tarihte doğum izninde bulunanlar, sağlık raporu nedeniyle izinli olanlar ile askerlik görevini yapan personel de düzenlemeden yararlanacak.
Bu kişilerin de sosyal hizmet personeli olarak görevlerine devam etmeleri sağlanacak.

Bir hüküm yürürlükten kaldırıldı

Kararla birlikte, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2'nci maddesinin on altıncı fıkrasındaki ikinci cümle yürürlükten kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Kararı, 31 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girerken, düzenlemenin uygulanmasını Cumhurbaşkanı yürütecek.
TOKİ EVLERİ - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
TÜRKİYE
Yargıtay noktayı koydu: Aynı daire iki kişiye satılırsa hak kimin olacak?
09:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала