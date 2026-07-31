https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/resmi-gazetede-yayimlandi-sozlesmeli-personel-duzenlemesinde-onemli-degisiklik-1107680565.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sözleşmeli personel düzenlemesinde önemli değişiklik
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sözleşmeli personel düzenlemesinde önemli değişiklik
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar değiştirildi... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T10:40+0300
2026-07-31T10:40+0300
2026-07-31T10:40+0300
türki̇ye
personel
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, 31 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Kararla birlikte, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar güncellendi.Sosyal hizmet personeli görevine devam edecekYeni düzenleme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev yapan sosyal hizmet personelini kapsıyor.Buna göre, 16 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında ek ders ücreti karşılığında çalışırken, daha sonra sosyal hizmet personeli kadrosuna atanan ve halen görevde bulunan personel, mevcut görevini sürdürecek.İzinli ve askerlikte olan personel de kapsamdaDüzenleme, yalnızca aktif olarak görev yapan personeli kapsamıyor.Kararın yürürlüğe girdiği tarihte doğum izninde bulunanlar, sağlık raporu nedeniyle izinli olanlar ile askerlik görevini yapan personel de düzenlemeden yararlanacak.Bu kişilerin de sosyal hizmet personeli olarak görevlerine devam etmeleri sağlanacak.Bir hüküm yürürlükten kaldırıldıKararla birlikte, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2'nci maddesinin on altıncı fıkrasındaki ikinci cümle yürürlükten kaldırıldı.Cumhurbaşkanı Kararı, 31 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girerken, düzenlemenin uygulanmasını Cumhurbaşkanı yürütecek.
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personel, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
personel, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sözleşmeli personel düzenlemesinde önemli değişiklik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar değiştirildi. Düzenlemeyle, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde belirli şartları taşıyan sosyal hizmet personelinin görevlerine devam etmesi güvence altına alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, 31 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararla birlikte, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar güncellendi.
Sosyal hizmet personeli görevine devam edecek
Yeni düzenleme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev yapan sosyal hizmet personelini kapsıyor.
Buna göre, 16 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında ek ders ücreti karşılığında çalışırken, daha sonra sosyal hizmet personeli kadrosuna atanan ve halen görevde bulunan personel, mevcut görevini sürdürecek.
İzinli ve askerlikte olan personel de kapsamda
Düzenleme, yalnızca aktif olarak görev yapan personeli kapsamıyor.
Kararın yürürlüğe girdiği tarihte doğum izninde bulunanlar, sağlık raporu nedeniyle izinli olanlar ile askerlik görevini yapan personel de düzenlemeden yararlanacak.
Bu kişilerin de sosyal hizmet personeli olarak görevlerine devam etmeleri sağlanacak.
Bir hüküm yürürlükten kaldırıldı
Kararla birlikte, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2'nci maddesinin on altıncı fıkrasındaki ikinci cümle yürürlükten kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Kararı, 31 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girerken, düzenlemenin uygulanmasını Cumhurbaşkanı yürütecek.