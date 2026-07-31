https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/resmi-gazetede-yayimlandi-sozlesmeli-personel-duzenlemesinde-onemli-degisiklik-1107680565.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Sözleşmeli personel düzenlemesinde önemli değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı: Sözleşmeli personel düzenlemesinde önemli değişiklik

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar değiştirildi... 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T10:40+0300

2026-07-31T10:40+0300

2026-07-31T10:40+0300

türki̇ye

personel

aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, 31 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Kararla birlikte, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar güncellendi.Sosyal hizmet personeli görevine devam edecekYeni düzenleme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev yapan sosyal hizmet personelini kapsıyor.Buna göre, 16 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında ek ders ücreti karşılığında çalışırken, daha sonra sosyal hizmet personeli kadrosuna atanan ve halen görevde bulunan personel, mevcut görevini sürdürecek.İzinli ve askerlikte olan personel de kapsamdaDüzenleme, yalnızca aktif olarak görev yapan personeli kapsamıyor.Kararın yürürlüğe girdiği tarihte doğum izninde bulunanlar, sağlık raporu nedeniyle izinli olanlar ile askerlik görevini yapan personel de düzenlemeden yararlanacak.Bu kişilerin de sosyal hizmet personeli olarak görevlerine devam etmeleri sağlanacak.Bir hüküm yürürlükten kaldırıldıKararla birlikte, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2'nci maddesinin on altıncı fıkrasındaki ikinci cümle yürürlükten kaldırıldı.Cumhurbaşkanı Kararı, 31 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girerken, düzenlemenin uygulanmasını Cumhurbaşkanı yürütecek.

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personel, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı