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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/alevlerle-mucadele-suruyor-balikesirdeki-orman-yangini-bergamaya-ulasti-aydinda-havadan-mudahale-1107678984.html
Alevlerle mücadele sürüyor: Balıkesir'deki orman yangını Bergama'ya ulaştı, Aydın'da havadan müdahale yeniden başladı
Alevlerle mücadele sürüyor: Balıkesir'deki orman yangını Bergama'ya ulaştı, Aydın'da havadan müdahale yeniden başladı
Sputnik Türkiye
Türkiye, farklı noktalarda çıkan orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor. Balıkesir'in Gömeç ve Ayvalık ilçeleri ile Aydın'ın Çine ilçesindeki yangınlara... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T09:30+0300
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orman yangını
balıkesir valiliği
ayvalık
i̇zmir
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Balıkesir'in Gömeç ilçesine bağlı Kumgedik Mahallesi kırsalında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Ayvalık ve İzmir'in Bergama ilçesine kadar ulaştı.Yangına 5 uçak, 6 helikopter, 57 arazöz, 42 itfaiye aracı, 58 su tankeri, 16 ilk müdahale aracı, 181 hizmet aracı, 14 dozer, 17 kepçe ve greyder, 3 TOMA, 10 otobüs, 13 ambulans, 850 personel ve 55 orman gönüllüsü ile müdahale ediliyor.Sabah saatlerinden itibaren havadan müdahale yeniden başlatılırken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.Üç mahalle tahliye edildi, 5 kişi yaralandıYangın nedeniyle Ayvalık'a bağlı Hacıveliler ve Tıfıllar mahalleleri ile Bağyüzü Mahallesi, tedbir amacıyla tahliye edildi.Balıkesir Valiliği, yangına müdahale sırasında 2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli, 1 İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli, 1 Orman İşletme personeli ve 1 sivil vatandaş olmak üzere toplam 5 kişinin yaralandığını açıkladı.Yaralıların Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.Aydın'ın Çine ilçesinde havadan müdahale yeniden başladıAydın'ın Çine ilçesi Kavşıt mevkisinde dün başlayan orman yangınına gece boyunca karadan müdahale edildi. Günün aydınlanmasıyla birlikte hava araçları da yeniden çalışmalara katıldı.Yangına 9 helikopter, 3 uçak, 42 arazöz, 9 su tankeri ve 4 dozer ile müdahale ediliyor.Yangında Kavşıt Yaylası'nda 5 ev hasar görürken, 30 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Ayrıca 4 mahalledeki hayvanlar, güvenlik amacıyla Çine Canlı Hayvan Pazarı'na taşındı.Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 9 ilde cep telefonlarına uyarıTarım ve Orman Bakanlığı, orman yangını riski yüksek olan Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana illerinde sinyal veren tüm cep telefonu kullanıcılarına uyarı mesajı gönderdi.Bakanlığın mesajında şu ifadelere yer verildi:"Dikkat, bulunduğunuz alanda orman yangını riski çok yüksektir. Yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınalım. Açık alanda ateş yakmayalım. En küçük duman veya alev gördüğünüzde, 112'yi derhal arayalım. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/3-ilde-alevlerle-mucadele-evler-bosaltildi-yanginlar-suruyor-1107652132.html
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ayvalık
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orman yangını, balıkesir valiliği, ayvalık, i̇zmir
orman yangını, balıkesir valiliği, ayvalık, i̇zmir

Alevlerle mücadele sürüyor: Balıkesir'deki orman yangını Bergama'ya ulaştı, Aydın'da havadan müdahale yeniden başladı

09:30 31.07.2026
© AA / Sergen SezginBalıkesir Gömeç
Balıkesir Gömeç - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
© AA / Sergen Sezgin
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Türkiye, farklı noktalarda çıkan orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor. Balıkesir'in Gömeç ve Ayvalık ilçeleri ile Aydın'ın Çine ilçesindeki yangınlara günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.
Balıkesir'in Gömeç ilçesine bağlı Kumgedik Mahallesi kırsalında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Ayvalık ve İzmir'in Bergama ilçesine kadar ulaştı.
Yangına 5 uçak, 6 helikopter, 57 arazöz, 42 itfaiye aracı, 58 su tankeri, 16 ilk müdahale aracı, 181 hizmet aracı, 14 dozer, 17 kepçe ve greyder, 3 TOMA, 10 otobüs, 13 ambulans, 850 personel ve 55 orman gönüllüsü ile müdahale ediliyor.
Sabah saatlerinden itibaren havadan müdahale yeniden başlatılırken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Üç mahalle tahliye edildi, 5 kişi yaralandı

Yangın nedeniyle Ayvalık'a bağlı Hacıveliler ve Tıfıllar mahalleleri ile Bağyüzü Mahallesi, tedbir amacıyla tahliye edildi.
Balıkesir Valiliği, yangına müdahale sırasında 2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli, 1 İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli, 1 Orman İşletme personeli ve 1 sivil vatandaş olmak üzere toplam 5 kişinin yaralandığını açıkladı.
Yaralıların Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde havadan müdahale yeniden başladı

Aydın'ın Çine ilçesi Kavşıt mevkisinde dün başlayan orman yangınına gece boyunca karadan müdahale edildi. Günün aydınlanmasıyla birlikte hava araçları da yeniden çalışmalara katıldı.
Yangına 9 helikopter, 3 uçak, 42 arazöz, 9 su tankeri ve 4 dozer ile müdahale ediliyor.
Yangında Kavşıt Yaylası'nda 5 ev hasar görürken, 30 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Ayrıca 4 mahalledeki hayvanlar, güvenlik amacıyla Çine Canlı Hayvan Pazarı'na taşındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 9 ilde cep telefonlarına uyarı

Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangını riski yüksek olan Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana illerinde sinyal veren tüm cep telefonu kullanıcılarına uyarı mesajı gönderdi.
Bakanlığın mesajında şu ifadelere yer verildi:
"Dikkat, bulunduğunuz alanda orman yangını riski çok yüksektir. Yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınalım. Açık alanda ateş yakmayalım. En küçük duman veya alev gördüğünüzde, 112'yi derhal arayalım. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz."
Orman yangınlarıyla mücadele - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
TÜRKİYE
Alevlerle mücadelede son durum: Fethiye'de orman yangını sürüyor, Ayvalık'ta 3 mahalle boşaltıldı, Aydın'da yeni yangın
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