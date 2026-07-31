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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/peru-eski-devlet-baskani-humalaya-verilen-15-yillik-hapis-cezasini-iptal-etti-1107687599.html
Peru, eski Devlet Başkanı Humala'ya verilen 15 yıllık hapis cezasını iptal etti
Peru, eski Devlet Başkanı Humala'ya verilen 15 yıllık hapis cezasını iptal etti
Sputnik Türkiye
Peru Anayasa Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Ollanta Humala'nın kara para aklama suçundan aldığı 15 yıllık hapis cezasını ve davaya ilişkin tüm yargı sürecini... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T15:27+0300
2026-07-31T15:27+0300
dünya
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ollanta humala
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Peru Anayasa Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Ollanta Humala hakkında kara para aklama suçundan verilen 15 yıllık hapis cezasını iptal ederek davaya ilişkin tüm ceza yargılamasını geçersiz ilan etti.2011-2016 yılları arasında Peru Devlet Başkanlığı görevini yürüten Humala, 2025 yılında Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht ile dönemin Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'den seçim kampanyalarını finanse etmek amacıyla yasa dışı para aldığı gerekçesiyle suçlu bulunmuş ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.Karara itiraz eden Humala'nın başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi, ceza yargılamasının hukuken geçersiz olduğuna hükmetti. Yerel basında yer alan haberlere göre Humala'nın Lima'daki Barbadillo Cezaevi'nden kısa süre içinde tahliye edilmesi bekleniyor.Eşi de aynı davada mahkum edilmiştiHumala'nın eşi ve Peru Milliyetçi Partisi'nin kurucularından Nadine Heredia da aynı davada kara para aklama suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.Ancak Heredia, kararın ardından Brezilya'nın Lima Büyükelçiliği'ne sığınmış ve kendisine Brezilya'ya güvenli geçiş izni verilmişti.'Odebrecht skandalı'Humala, Brezilyalı inşaat devi Odebrecht'in Latin Amerika'daki yolsuzluk ağı kapsamında soruşturulan dört Peru devlet başkanından ilki olmuştu. Eski Devlet Başkanı Alejandro Toledo rüşvet almaktan 20 yılı aşkın hapis cezasına çarptırılırken, Alan Garcia 2019 yılında hakkında gözaltı kararı çıkarılmadan önce yaşamına son vermişti. Eski Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski hakkındaki soruşturma ise devam ediyor.Savcılık, Humala ve eşinin Odebrecht'ten yaklaşık 3 milyon dolar, Hugo Chavez yönetiminden ise 2006 seçim kampanyası için 200 bin dolar yasa dışı finansman aldığını öne sürüyordu. Çift ise tüm suçlamaların siyasi amaçlı olduğunu savunuyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/perunun-eski-lideri-humala-ve-esi-herediaya-yolsuzluktan-15-yil-hapis-cezasi-1095425111.html
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peru, ollanta humala, odebrecht
peru, ollanta humala, odebrecht

Peru, eski Devlet Başkanı Humala'ya verilen 15 yıllık hapis cezasını iptal etti

15:27 31.07.2026
© AP Photo / Joel AlonzoEski Peru Devlet Başkanı Ollanta Humala ve eşi Nadine Heredia
Eski Peru Devlet Başkanı Ollanta Humala ve eşi Nadine Heredia - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Joel Alonzo
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Peru Anayasa Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Ollanta Humala'nın kara para aklama suçundan aldığı 15 yıllık hapis cezasını ve davaya ilişkin tüm yargı sürecini geçersiz saydı. Kararın ardından Humala'nın tahliye edilmesi bekleniyor.
Peru Anayasa Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Ollanta Humala hakkında kara para aklama suçundan verilen 15 yıllık hapis cezasını iptal ederek davaya ilişkin tüm ceza yargılamasını geçersiz ilan etti.
2011-2016 yılları arasında Peru Devlet Başkanlığı görevini yürüten Humala, 2025 yılında Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht ile dönemin Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'den seçim kampanyalarını finanse etmek amacıyla yasa dışı para aldığı gerekçesiyle suçlu bulunmuş ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Karara itiraz eden Humala'nın başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi, ceza yargılamasının hukuken geçersiz olduğuna hükmetti. Yerel basında yer alan haberlere göre Humala'nın Lima'daki Barbadillo Cezaevi'nden kısa süre içinde tahliye edilmesi bekleniyor.

Eşi de aynı davada mahkum edilmişti

Humala'nın eşi ve Peru Milliyetçi Partisi'nin kurucularından Nadine Heredia da aynı davada kara para aklama suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Ancak Heredia, kararın ardından Brezilya'nın Lima Büyükelçiliği'ne sığınmış ve kendisine Brezilya'ya güvenli geçiş izni verilmişti.

'Odebrecht skandalı'

Humala, Brezilyalı inşaat devi Odebrecht'in Latin Amerika'daki yolsuzluk ağı kapsamında soruşturulan dört Peru devlet başkanından ilki olmuştu. Eski Devlet Başkanı Alejandro Toledo rüşvet almaktan 20 yılı aşkın hapis cezasına çarptırılırken, Alan Garcia 2019 yılında hakkında gözaltı kararı çıkarılmadan önce yaşamına son vermişti. Eski Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski hakkındaki soruşturma ise devam ediyor.
Savcılık, Humala ve eşinin Odebrecht'ten yaklaşık 3 milyon dolar, Hugo Chavez yönetiminden ise 2006 seçim kampanyası için 200 bin dolar yasa dışı finansman aldığını öne sürüyordu. Çift ise tüm suçlamaların siyasi amaçlı olduğunu savunuyordu.
Eski Peru Devlet Başkanı Ollanta Humala ve eşi Nadine Heredia - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
DÜNYA
Peru'nun eski lideri Humala ve eşi Heredia'ya yolsuzluktan 15 yıl hapis cezası
16 Nisan 2025, 09:55
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