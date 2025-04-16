https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/perunun-eski-lideri-humala-ve-esi-herediaya-yolsuzluktan-15-yil-hapis-cezasi-1095425111.html
Peru'nun eski lideri Humala ve eşi Heredia'ya yolsuzluktan 15 yıl hapis cezası
Peru'nun eski lideri Humala ve eşi Heredia'ya yolsuzluktan 15 yıl hapis cezası
Sputnik Türkiye
Peru'nun eski Devlet Başkanı Ollanta Humala kara para aklama suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Humala'nın eşi Nadine Heredia ise seçim kampanyasını... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T09:55+0300
2025-04-16T09:55+0300
2025-04-16T09:55+0300
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Peru eski Devlet Başkanı Ollanta Humala ve eşi Nadine Heredia, seçim kampanyalarında yasa dışı bağış aldıkları gerekçesiyle 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, çiftin 2006 ve 2011 seçim süreçlerinde Brezilyalı inşaat devi Odebrecht ile Venezüella hükümetinden toplamda yaklaşık 3 milyon dolarlık kayıt dışı fon sağladığını tespit etti.Humala, kararın açıklanmasının ardından mahkeme salonunda gözaltına alınarak başkent Lima'daki Barbadillo Cezaevi'ne gönderildi. Mahkemeye video konferans ile katılan Nadine Heredia ise ceza kararından hemen sonra Lima'daki Brezilya Büyükelçiliği'ne sığınarak diplomatik iltica talebinde bulundu. Brezilya, Heredia ile oğluna 'güvenli geçiş' hakkı tanıdı.Aynı dosya kapsamında, Heredia'nın kardeşi Ilan Heredia da kara para aklama suçundan 12 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Humala'nın liderliğini yaptığı Ulusal Parti'ye ise 10 milyon sol (yaklaşık 2.6 milyon dolar) tazminat cezası ve bağlantılı bir şirketin kapatılmadı yönünde hüküm verildi.Humala, Odebrecht skandalıyla bağlantılı olarak mahkum edilen üçüncü Peru devlet başkanı olduOdebrecht skandalı, Latin Amerika tarihinin en büyük yolsuzluk olaylarından biri olarak biliniyor. Brezilya merkezli inşaat devi Odebrecht'in, aralarında Peru, Brezilya, Kolombiya, Meksika, Arjantin ve Ekvador'un da bulunduğu birçok ülkede kamu ihalelerini kazanmak için üst düzey yetkililere rüşvet verdiği ortaya çıkmıştı.Skandal ilk olarak 2014’te Brezilya’daki “Lava Jato” (Araç Yıkama) operasyonu ile gün yüzüne çıktı ve zamanla kıtanın dört bir yanına yayıldı. Şirket, ABD ve Brezilya mahkemelerinde verdiği ifadelerde, 12 yılı aşkın süre boyunca 10’dan fazla ülkede toplamda 788 milyon dolardan fazla rüşvet dağıttığını kabul etti. Peru’da bu skandal nedeniyle sadece Humala değil, eski başkanlar Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski ve Alan García da soruşturmalara konu oldu. Toledo, Ekim 2024'te çıktığı mahkemede 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Alan García, 2019 yılında evinde gözaltına alınmak üzereyken intihar etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/odebrecht-skandalinda-mahkumiyet-perunun-eski-devlet-baskani-20-yil-hapis-cezasi-aldi-1089513753.html
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peru, kolombiya, meksika, alejandro toledo, ollanta humala, pedro pablo kuczynski, odebrecht, nadine heredia
peru, kolombiya, meksika, alejandro toledo, ollanta humala, pedro pablo kuczynski, odebrecht, nadine heredia
Peru'nun eski lideri Humala ve eşi Heredia'ya yolsuzluktan 15 yıl hapis cezası
Peru'nun eski Devlet Başkanı Ollanta Humala kara para aklama suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Humala'nın eşi Nadine Heredia ise seçim kampanyasını yönettiği gerekçesiyle suçlu bulunarak 15 yıl hapis cezası aldı. Heredia, Brezilya'ya sığınma talebinde bulunarak ülkeden ayrıldı.
Peru eski Devlet Başkanı Ollanta Humala ve eşi Nadine Heredia, seçim kampanyalarında yasa dışı bağış aldıkları gerekçesiyle 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, çiftin 2006 ve 2011 seçim süreçlerinde Brezilyalı inşaat devi Odebrecht ile Venezüella hükümetinden toplamda yaklaşık 3 milyon dolarlık kayıt dışı fon sağladığını tespit etti.
Humala, kararın açıklanmasının ardından mahkeme salonunda gözaltına alınarak başkent Lima'daki Barbadillo Cezaevi'ne gönderildi. Mahkemeye video konferans ile katılan Nadine Heredia ise ceza kararından hemen sonra Lima'daki Brezilya Büyükelçiliği'ne sığınarak diplomatik iltica talebinde bulundu. Brezilya, Heredia ile oğluna 'güvenli geçiş' hakkı tanıdı.
Aynı dosya kapsamında, Heredia'nın kardeşi Ilan Heredia da kara para aklama suçundan 12 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Humala'nın liderliğini yaptığı Ulusal Parti'ye ise 10 milyon sol (yaklaşık 2.6 milyon dolar) tazminat cezası ve bağlantılı bir şirketin kapatılmadı yönünde hüküm verildi.
Humala, Odebrecht skandalıyla bağlantılı olarak mahkum edilen üçüncü Peru devlet başkanı oldu
Odebrecht skandalı, Latin Amerika tarihinin en büyük yolsuzluk olaylarından biri olarak biliniyor. Brezilya merkezli inşaat devi Odebrecht'in, aralarında Peru, Brezilya, Kolombiya, Meksika, Arjantin ve Ekvador'un da bulunduğu birçok ülkede kamu ihalelerini kazanmak için üst düzey yetkililere rüşvet verdiği ortaya çıkmıştı.
Skandal ilk olarak 2014’te Brezilya’daki “Lava Jato” (Araç Yıkama) operasyonu ile gün yüzüne çıktı ve zamanla kıtanın dört bir yanına yayıldı. Şirket, ABD ve Brezilya mahkemelerinde verdiği ifadelerde, 12 yılı aşkın süre boyunca 10’dan fazla ülkede toplamda 788 milyon dolardan fazla rüşvet dağıttığını kabul etti.
Peru’da bu skandal nedeniyle sadece Humala değil, eski başkanlar Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski ve Alan García da soruşturmalara konu oldu. Toledo, Ekim 2024'te çıktığı mahkemede 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Alan García, 2019 yılında evinde gözaltına alınmak üzereyken intihar etmişti.