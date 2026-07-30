https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/george-clooney-ve-ailesi-fransadaki-orman-yanginlari-nedeniyle-evlerini-tahliye-etti-1107666571.html

George Clooney ve ailesi Fransa'daki orman yangınları nedeniyle evlerini tahliye etti

George Clooney ve ailesi Fransa'daki orman yangınları nedeniyle evlerini tahliye etti

Sputnik Türkiye

George Clooney ile eşi Amal Clooney, Fransa'nın güneyini etkisi altına alan büyük orman yangınları nedeniyle Brignoles kentindeki evlerini tahliye etmek zorunda kaldı.

2026-07-30T17:50+0300

2026-07-30T17:50+0300

2026-07-30T17:50+0300

yaşam

george clooney

amal clooney

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orman yangını

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Fransa'nın Var bölgesinde günlerdir etkisini sürdüren orman yangınları, ünlü oyuncu George Clooney ve ailesini de vurdu. Clooney, eşi Amal Clooney ve ikiz çocukları Ella ile Alexander'ın hafta başında Brignoles'deki evlerinden ayrıldığı bildirildi.Belediye başkanına mektupGeorge Clooney, Brignoles Belediye Başkanı Didier Bremond'a gönderdiği mektupta, yaşadıkları belirsizliği şu sözlerle dile getirdi:Clooney, mektubunda 'Brignoles'i ve burada yaşayan dostlarımızı seviyoruz' ifadelerine de yer verdi.Yangın nedeniyle tahliyeler yapıldıVar Valiliği, çarşamba akşamı Brignoles yakınlarında başlayan yangın nedeniyle bazı mahallelerin tahliye edildiğini duyurdu. Perşembe günü öğle saatlerinde tahliye edilen sakinlerin evlerine dönmelerine izin verilse de yetkililer, yüksek sıcaklık ve kuvvetlenen rüzgar nedeniyle riskin sürdüğü uyarısında bulundu.Fransa'yı çocukları için seçmiştiGeorge ve Amal Clooney, Brignoles'deki mülklerini 2021 yılında satın almış, Aralık 2025'te ise Fransız vatandaşlığına kabul edilmişti.Clooney, geçen yıl Esquire dergisine verdiği röportajda Fransa'ya taşınma kararının en önemli nedeninin çocuklarını Los Angeles'taki paparazzi baskısından uzak büyütmek olduğunu söylemişti.Ünlü oyuncu, 'Çocuklarımın sürekli paparazzilerden endişe ederek büyümesini istemiyorum. Fransa'da bir çiftlikte yaşıyoruz. Çocuklar tablet başında vakit geçirmek yerine yetişkinlerle aynı masada yemek yiyor ve sofrayı toplamaya yardım ediyor. Çok daha iyi bir hayatları var' demişti.Avrupa genelinde yangın alarmıAşırı sıcak hava dalgası nedeniyle Avrupa'nın birçok ülkesinde büyük orman yangınları yaşanıyor. Fransa'da özellikle çam ormanlarını etkileyen yangınlar nedeniyle en az 220 bin kişi ve tatilci tahliye edildi.Gironde bölgesindeki yangın, 1949'dan bu yana Fransa'da görülen en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 42 bin hektarlık alan kül olurken, yetkililer yangının üçüncü gündür kontrol altında tutulduğunu ve beklenen yağışın söndürme çalışmalarına katkı sağlayabileceğini belirtti.Öte yandan Yunanistan ve İspanya da orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Girit Adası'nda binlerce kişi tahliye edilirken, çarşamba günü Yunanistan'da üç itfaiyeci görev sırasında yaşamını yitirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/3-ilde-alevlerle-mucadele-evler-bosaltildi-yanginlar-suruyor-1107652132.html

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