George Clooney ve ailesi Fransa'daki orman yangınları nedeniyle evlerini tahliye etti
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Multimedya arşivine gidinBatı'da adından söz ettiren Arap kökenli ünlü kadınlar
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
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Ödüllü oyuncu George Clooney ile insan hakları avukatı eşi Amal Clooney, Fransa'nın güneyini etkisi altına alan büyük orman yangınları nedeniyle Brignoles kentindeki evlerini tahliye etmek zorunda kaldı. Clooney, belediye başkanına gönderdiği mektupta, 'Güzel evimizin bu felaketten sağ çıkıp çıkmayacağını bilmiyoruz' ifadelerini kullandı.
Fransa'nın Var bölgesinde günlerdir etkisini sürdüren orman yangınları, ünlü oyuncu George Clooney ve ailesini de vurdu. Clooney, eşi Amal Clooney ve ikiz çocukları Ella ile Alexander'ın hafta başında Brignoles'deki evlerinden ayrıldığı bildirildi.
Belediye başkanına mektup
George Clooney, Brignoles Belediye Başkanı Didier Bremond'a gönderdiği mektupta, yaşadıkları belirsizliği şu sözlerle dile getirdi:
Şu anda güzel evimizin bu korkunç felaketten kurtulup kurtulmayacağını bilmiyoruz. Brignoles'den ayrılırken iki şeyi vurgulamak istiyoruz. Öncelikle sizin ve kentimizde yaşayan herkesin güvende olmasını diliyoruz. İkinci olarak ise Amal ve ben, köyümüzün başına ne gelirse gelsin bu topluluğun bir parçası olmaya ve yeniden ayağa kalkmasına katkı sağlamaya kararlıyız.
Clooney, mektubunda 'Brignoles'i ve burada yaşayan dostlarımızı seviyoruz' ifadelerine de yer verdi.
Yangın nedeniyle tahliyeler yapıldı
Var Valiliği, çarşamba akşamı Brignoles yakınlarında başlayan yangın nedeniyle bazı mahallelerin tahliye edildiğini duyurdu. Perşembe günü öğle saatlerinde tahliye edilen sakinlerin evlerine dönmelerine izin verilse de yetkililer, yüksek sıcaklık ve kuvvetlenen rüzgar nedeniyle riskin sürdüğü uyarısında bulundu.
© REUTERS Manon CruzFransa'nın Var ilinde yangın nedeniyle tahliyeler sürüyor
Fransa'nın Var ilinde yangın nedeniyle tahliyeler sürüyor
© REUTERS Manon Cruz
Fransa'yı çocukları için seçmişti
George ve Amal Clooney, Brignoles'deki mülklerini 2021 yılında satın almış, Aralık 2025'te ise Fransız vatandaşlığına kabul edilmişti.
Clooney, geçen yıl Esquire dergisine verdiği röportajda Fransa'ya taşınma kararının en önemli nedeninin çocuklarını Los Angeles'taki paparazzi baskısından uzak büyütmek olduğunu söylemişti.
Ünlü oyuncu, 'Çocuklarımın sürekli paparazzilerden endişe ederek büyümesini istemiyorum. Fransa'da bir çiftlikte yaşıyoruz. Çocuklar tablet başında vakit geçirmek yerine yetişkinlerle aynı masada yemek yiyor ve sofrayı toplamaya yardım ediyor. Çok daha iyi bir hayatları var' demişti.
Avrupa genelinde yangın alarmı
Aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle Avrupa'nın birçok ülkesinde büyük orman yangınları yaşanıyor. Fransa'da özellikle çam ormanlarını etkileyen yangınlar nedeniyle en az 220 bin kişi ve tatilci tahliye edildi.
Gironde bölgesindeki yangın, 1949'dan bu yana Fransa'da görülen en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 42 bin hektarlık alan kül olurken, yetkililer yangının üçüncü gündür kontrol altında tutulduğunu ve beklenen yağışın söndürme çalışmalarına katkı sağlayabileceğini belirtti.
Öte yandan Yunanistan ve İspanya da orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Girit Adası'nda binlerce kişi tahliye edilirken, çarşamba günü Yunanistan'da üç itfaiyeci görev sırasında yaşamını yitirdi.