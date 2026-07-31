Özel sektör öğretmenleri bir yıl sonra Bakanlıkla masaya oturdu: ‘Taban maaş hakkımızı geri istiyoruz’

“En başta taban maaş hakkımızı geri istiyoruz. 1961'den 2014'e kadar özel öğretmenlerin öğretmenleri kapsayan 5580'e bağlı bir yasa vardı, taban maaş. Kamudaki meslektaşlarımızın altında maaş almamamızı sağlayan bu hak, 2014'te yine Yusuf Tekin'in müsteşar olduğu dönemde onun talebiyle yasadan çıkarıldı. Sonrasında özel sektörde mantar gibi okullar türedi. Öğretmenlerin asgari ücretin altında çalıştırılmaya başladığı durumlar oldu. Hatta merdiven altı, kaçak kurum dediğimiz yapılar bile çıktı. O yüzden temel talebimiz aslında insanca bir yaşam sürdürebilmemiz için taban maaş talebiydi. İkinci bir talebimiz ise belirli süreli iş sözleşmesine değil, belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışma talebimiz. Çünkü bizim sözleşmelerimiz bir senelik oluyor. En iyi ihtimalle bir senelik oluyor. Bir senenin altında sözleşme yapmak yasak ama özellikle kurslarda dokuz aylık, on aylık, on bir aylık sözleşmeler de yapılıyor öğretmenlere. Bu da şu demek: Yaz aylarında işsizsin, yaz aylarında maaş alamayacaksın. Bir diğer talebimiz ise iş kolu değişikliği. Biz özel sektör öğretmenleri 10 No'lu iş kolundayız. Bu iş kolunda 4,5 milyona yakın işçi var ve baraj yüzde 1. Yani bu 45 bine tekabül ediyor. Aslında eğer özel sektör öğretmenlerinin ayrı bir iş kolu olsaydı biz bu barajı misliyle aşıyoruz. Ama şu an torba iş kolunda olduğumuz için yine grev hakkımız, toplu iş sözleşmesi hakkımız var. Zaten iş hayatında yaşadığımız baskılar, mobbingler, güçlükler ortadayken bu sefer bir de sendikal anlamda bir sürü engelle karşı karşıya kalıyoruz.”