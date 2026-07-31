Özel sektör öğretmenleri bir yıl sonra Bakanlıkla masaya oturdu: ‘Taban maaş hakkımızı geri istiyoruz’
yeri ve zamanı
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Yürütme Kurulu Üyesi Evin Turgut oldu. Turgut, özel sektör öğretmenlerinin çalışma koşullarını, maaş sorunlarını ve Bakanlık yetkilileriyle gerçekleştirilen görüşmenin ayrıntılarını anlattı.
Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın çağrısıyla öğretmenlerin atama mağduriyetlerinin giderilmesi ve taban maaş kanununun çıkarılması talepleriyle haziran başından beri Ankara'da süren eylemler neticesinde öğretmenler bakanlıklar ve patron temsilcileri masaya oturdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcilerinin yanı sıra eğitim işverenleri dernekleri, Eğitim-İş, Türk Eğitim-Sen, Eğitim Bir-Sen ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası temsilcileri katıldı.
Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Yürütme Kurulu Üyesi Evin Turgut, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programına konuk olarak konuyla ilgili gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtladı.
Özel sektör öğretmenlerinin temel taleplerinin başında taban maaş hakkının yeniden getirilmesinin geldiğini belirten Turgut, şöyle konuştu:
“En başta taban maaş hakkımızı geri istiyoruz. 1961'den 2014'e kadar özel öğretmenlerin öğretmenleri kapsayan 5580'e bağlı bir yasa vardı, taban maaş. Kamudaki meslektaşlarımızın altında maaş almamamızı sağlayan bu hak, 2014'te yine Yusuf Tekin'in müsteşar olduğu dönemde onun talebiyle yasadan çıkarıldı. Sonrasında özel sektörde mantar gibi okullar türedi. Öğretmenlerin asgari ücretin altında çalıştırılmaya başladığı durumlar oldu. Hatta merdiven altı, kaçak kurum dediğimiz yapılar bile çıktı. O yüzden temel talebimiz aslında insanca bir yaşam sürdürebilmemiz için taban maaş talebiydi. İkinci bir talebimiz ise belirli süreli iş sözleşmesine değil, belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışma talebimiz. Çünkü bizim sözleşmelerimiz bir senelik oluyor. En iyi ihtimalle bir senelik oluyor. Bir senenin altında sözleşme yapmak yasak ama özellikle kurslarda dokuz aylık, on aylık, on bir aylık sözleşmeler de yapılıyor öğretmenlere. Bu da şu demek: Yaz aylarında işsizsin, yaz aylarında maaş alamayacaksın. Bir diğer talebimiz ise iş kolu değişikliği. Biz özel sektör öğretmenleri 10 No'lu iş kolundayız. Bu iş kolunda 4,5 milyona yakın işçi var ve baraj yüzde 1. Yani bu 45 bine tekabül ediyor. Aslında eğer özel sektör öğretmenlerinin ayrı bir iş kolu olsaydı biz bu barajı misliyle aşıyoruz. Ama şu an torba iş kolunda olduğumuz için yine grev hakkımız, toplu iş sözleşmesi hakkımız var. Zaten iş hayatında yaşadığımız baskılar, mobbingler, güçlükler ortadayken bu sefer bir de sendikal anlamda bir sürü engelle karşı karşıya kalıyoruz.”
‘İşverenler bunu inkâr ediyor’
Özel sektör öğretmenlerinin maaşlarının bir bölümünün elden ödenmesi uygulamasının yaygın olduğunu belirten Turgut, bunun vergi kaybına da yol açtığını söyledi. Kendisinin de daha önce çalıştığı kurumda benzer bir durumla karşılaştığını anlatan Turgut, “Maaşımız asgari ücret olarak yattı. Öyle anlaşmamıştık. Muhasebeye indim, kalanını elden teslim ettiler. Sonrasında ilçeye şikâyet ettiğimde atamam dahi yapılmamış, ama aylardır orada öğretmen olarak çalışıyordum” dedi.
Turgut, Bakanlık yetkilileriyle yapılan görüşmede özel sektör öğretmenlerinin taleplerinin doğrudan anlatıldığını belirterek, taban maaş konusunda yeni bir toplantı için söz aldıklarını ifade etti:
“İki ya da üç hafta içerisinde daha geniş bir ekiple ikinci bir toplantının sözü verildi bize. Bu sefer hem bizim önerdiğimiz, taban maaş gelirse nasıl gelebilir, hem işverenleri rahatlatacak şekilde hem de öğretmenlerin çalışma koşullarını düzeltecek şekilde bunu nasıl bulabiliriz, bunları konuşacağımız bir toplantı sözü aldık” diye konuştu.
‘Mülakat mağduru öğretmenlerin atamalarını bekliyoruz’
Turgut, ataması yapılmayan ve mülakat mağduru öğretmenlerin durumunun da görüşmelerde gündeme geldiğini belirtti ve şöyle devam etti:
“Bugün bir duyuru yapılmasını bekliyorduk. Öğretmenlerimizin atamalarının yapılmasına dair bir çalışma üzerine çalıştıklarını söylüyorlardı çok uzun zamandır. O çalışmanın tamamlandığını, resmi evrak anlamında birkaç tane pürüzle karşılaştıklarını ama bugün muhakkak halledileceğini söylediler bize. O yüzden bugün onun da heyecanı var üzerimizde. Gözümüz kulağımız bugün orada bu duyurunun yayınlanmasını ve atamalarının yapılmasını bekliyoruz”