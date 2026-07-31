Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/oglu-okulda-saldiri-duzenleyen-babaya-15-yil-hapis-cezasi-verildi-1107677235.html
Oğlu okulda saldırı düzenleyen babaya 15 yıl hapis cezası verildi
Oğlu okulda saldırı düzenleyen babaya 15 yıl hapis cezası verildi
Sputnik Türkiye
ABD'nin Georgia eyaletinde, Apalachee Lisesinde iki öğrenci ve iki öğretmenin hayatını kaybettiği toplu silahlı saldırıda oğluna silahı temin ettiği açıklanan... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T07:59+0300
2026-07-31T07:59+0300
dünya
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1f/1107677305_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_6f816b59619247845cd5e346e6bb7c3f.jpg
ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan Apalachee Lisesi'nde 4 Eylül 2024'te düzenlenen ve iki öğrenci ile iki öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin davada dikkat çeken karar açıklandı. Saldırıyı gerçekleştiren oğlu Colt Gray'e silahı temin ettiği belirlenen baba Colin Gray, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Karar, saldırıyı gerçekleştiren Colt Gray'in şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapis cezasına mahkum edilmesinden yalnızca birkaç gün sonra verildi. Suçunu kabul eden Colt Gray, saldırıyı düzenlediğinde 14 yaşındaydı.Ebeveyn olarak başarısız olduBarrow Bölge Üst Mahkemesi Yargıcı Nicholas Primm, karar duruşmasında Colin Gray'in bir ebeveyn olarak sorumluluklarını yerine getirmediğini belirtti. Primm, kasıt unsuru taşımayan ihmal suçlarının cezalandırılmasının hukuki açıdan zorluğuna işaret ederek, kararın duygusal değil hukuki değerlendirmeler doğrultusunda verildiğini ifade etti.Dört kişinin ölümünden suçlu bulunduMart ayında görülen duruşmalarda jüri, Colin Gray'i 14 yaşındaki öğrenciler Mason Schermerhorn ve Christian Angulo'nun ölümleri nedeniyle ikinci derece cinayet, öğretmenler Richard Aspinwall ve Cristina Irimie'nin yaşamını yitirmesi nedeniyle ise taksirle adam öldürme suçlarından suçlu buldu.Sanık ayrıca çocuklara eziyet ve tehlikeli davranışlarda bulunma suçlamalarıyla da yargılandı.Silahı Noel hediyesi olarak aldığı ortaya çıktıSavcılık, Colin Gray'in yarı otomatik tüfeği, mühimmat ve aksesuarları oğluna Noel hediyesi olarak satın aldığını açıkladı.Soruşturmada ayrıca saldırganın odasında, 2018 yılında Florida'daki okul saldırısını gerçekleştiren Nikolas Cruz'a ait fotoğrafların bulunduğu ve olaydan önceki haftalarda ruhsal durumunun belirgin şekilde kötüleştiğinin tespit edildiği belirtildi.Savunma ve savcılık karşı karşıya geldiSavunma avukatı Brian Hobbs, müvekkili için 10 yıl hapis ve 10 yıl denetimli serbestlik cezası talep ederek Colt Gray'in ruhsal sorunlarını ailesinden gizlediğini savundu.Savcı Brad Smith ise Colin Gray'in oğlundaki tehlike işaretlerini görmezden geldiğini belirterek, saldırıda kullanılan silahı bizzat temin ederek faciaya zemin hazırladığını vurguladı.ABD'de ebeveynlerin sorumluluğu tartışılıyorABD'de son yıllarda okul saldırılarının ardından ebeveynlerin hukuki sorumluluğuna ilişkin davalar giderek artıyor.2021 yılında Michigan eyaletindeki Oxford Lisesi'nde düzenlenen okul saldırısının ardından saldırganın anne ve babası Jennifer ve James Crumbley de taksirle adam öldürme suçundan 10'ar yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/12-yargi-paketi-resmi-gazetede-yayimlandi-1107673724.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1f/1107677305_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_02bccf8e918365ee9c750e7aad014c2e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd
abd

Oğlu okulda saldırı düzenleyen babaya 15 yıl hapis cezası verildi

07:59 31.07.2026
© AP PhotoColin Gray
Colin Gray - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
© AP Photo
Abone ol
ABD'nin Georgia eyaletinde, Apalachee Lisesinde iki öğrenci ve iki öğretmenin hayatını kaybettiği toplu silahlı saldırıda oğluna silahı temin ettiği açıklanan Colin Gray, 15 yıl hapis cezası aldı.
ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan Apalachee Lisesi'nde 4 Eylül 2024'te düzenlenen ve iki öğrenci ile iki öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin davada dikkat çeken karar açıklandı.
Saldırıyı gerçekleştiren oğlu Colt Gray'e silahı temin ettiği belirlenen baba Colin Gray, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Karar, saldırıyı gerçekleştiren Colt Gray'in şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapis cezasına mahkum edilmesinden yalnızca birkaç gün sonra verildi. Suçunu kabul eden Colt Gray, saldırıyı düzenlediğinde 14 yaşındaydı.
© AP Photo / Hyosub ShinColin Gray
Colin Gray - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
Colin Gray
© AP Photo / Hyosub Shin

Ebeveyn olarak başarısız oldu

Barrow Bölge Üst Mahkemesi Yargıcı Nicholas Primm, karar duruşmasında Colin Gray'in bir ebeveyn olarak sorumluluklarını yerine getirmediğini belirtti. Primm, kasıt unsuru taşımayan ihmal suçlarının cezalandırılmasının hukuki açıdan zorluğuna işaret ederek, kararın duygusal değil hukuki değerlendirmeler doğrultusunda verildiğini ifade etti.

Dört kişinin ölümünden suçlu bulundu

Mart ayında görülen duruşmalarda jüri, Colin Gray'i 14 yaşındaki öğrenciler Mason Schermerhorn ve Christian Angulo'nun ölümleri nedeniyle ikinci derece cinayet, öğretmenler Richard Aspinwall ve Cristina Irimie'nin yaşamını yitirmesi nedeniyle ise taksirle adam öldürme suçlarından suçlu buldu.
Sanık ayrıca çocuklara eziyet ve tehlikeli davranışlarda bulunma suçlamalarıyla da yargılandı.

Silahı Noel hediyesi olarak aldığı ortaya çıktı

Savcılık, Colin Gray'in yarı otomatik tüfeği, mühimmat ve aksesuarları oğluna Noel hediyesi olarak satın aldığını açıkladı.
Soruşturmada ayrıca saldırganın odasında, 2018 yılında Florida'daki okul saldırısını gerçekleştiren Nikolas Cruz'a ait fotoğrafların bulunduğu ve olaydan önceki haftalarda ruhsal durumunun belirgin şekilde kötüleştiğinin tespit edildiği belirtildi.

Savunma ve savcılık karşı karşıya geldi

Savunma avukatı Brian Hobbs, müvekkili için 10 yıl hapis ve 10 yıl denetimli serbestlik cezası talep ederek Colt Gray'in ruhsal sorunlarını ailesinden gizlediğini savundu.
Savcı Brad Smith ise Colin Gray'in oğlundaki tehlike işaretlerini görmezden geldiğini belirterek, saldırıda kullanılan silahı bizzat temin ederek faciaya zemin hazırladığını vurguladı.

ABD'de ebeveynlerin sorumluluğu tartışılıyor

ABD'de son yıllarda okul saldırılarının ardından ebeveynlerin hukuki sorumluluğuna ilişkin davalar giderek artıyor.
2021 yılında Michigan eyaletindeki Oxford Lisesi'nde düzenlenen okul saldırısının ardından saldırganın anne ve babası Jennifer ve James Crumbley de taksirle adam öldürme suçundan 10'ar yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - imza - Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
TÜRKİYE
12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı
00:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала