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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/12-yargi-paketi-resmi-gazetede-yayimlandi-1107673724.html
12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı
12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı
Sputnik Türkiye
Torba yasa ve 12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 31.07.2026, Sputnik Türkiye
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12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle IBAN mağdurlarına yönelik ceza indirimi uygulanırken, en düşük emekli aylığı da 23 bin 552 liraya yükseltildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/ogrenci-affi-tbmmde-kabul-edildi-1107672462.html
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resmi gazete, kanun, kanun teklifi
resmi gazete, kanun, kanun teklifi

12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı

00:29 31.07.2026
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - imza - Resmi Gazete
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - imza - Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
© AA
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Torba yasa ve 12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Düzenlemeyle IBAN mağdurlarına yönelik ceza indirimi uygulanırken, en düşük emekli aylığı da 23 bin 552 liraya yükseltildi.
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