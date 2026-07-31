https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/12-yargi-paketi-resmi-gazetede-yayimlandi-1107673724.html
12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı
12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı
Sputnik Türkiye
Torba yasa ve 12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T00:29+0300
2026-07-31T00:29+0300
2026-07-31T00:29+0300
türki̇ye
resmi gazete
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12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle IBAN mağdurlarına yönelik ceza indirimi uygulanırken, en düşük emekli aylığı da 23 bin 552 liraya yükseltildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/ogrenci-affi-tbmmde-kabul-edildi-1107672462.html
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resmi gazete, kanun, kanun teklifi
resmi gazete, kanun, kanun teklifi
12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı
Torba yasa ve 12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Düzenlemeyle IBAN mağdurlarına yönelik ceza indirimi uygulanırken, en düşük emekli aylığı da 23 bin 552 liraya yükseltildi.