https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/12-yargi-paketi-resmi-gazetede-yayimlandi-1107673724.html

12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı

12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı

Sputnik Türkiye

Torba yasa ve 12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T00:29+0300

2026-07-31T00:29+0300

2026-07-31T00:29+0300

türki̇ye

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kanun

kanun teklifi

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12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle IBAN mağdurlarına yönelik ceza indirimi uygulanırken, en düşük emekli aylığı da 23 bin 552 liraya yükseltildi.

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resmi gazete, kanun, kanun teklifi