https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/mirasini-alamayacagini-dusundu-cocukluk-evini-havaya-ucurdu-1107685169.html
Mirasını alamayacağını düşündü, çocukluk evini havaya uçurdu
Mirasını alamayacağını düşündü, çocukluk evini havaya uçurdu
Sputnik Türkiye
İngiltere'de 55 yaşındaki Darren Davies, mirastan mahrum bırakıldığına inanarak çocukluk evini ateşe verip patlamaya neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmazken... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T13:58+0300
2026-07-31T13:58+0300
2026-07-31T13:58+0300
yaşam
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miras
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İngiltere'nin Lancashire bölgesinde yaşayan 55 yaşındaki Darren Davies, ailesinin mirasından mahrum bırakıldığına inanmasının ardından çocukluk evini ateşe vererek patlamaya neden oldu. Mahkeme, Davies'i 4 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.Olay, 27 Mart 2025'te Lancashire'ın Hambleton köyünde meydana geldi. Anne ve babasının 2024 yılında hayatını kaybetmesinin ardından kardeşi Craig Davies ile birlikte yaşadığı yaklaşık 260 bin sterlin değerindeki dört yatak odalı müstakil evi ateşe veren Davies, patlamanın ardından mucize eseri yara almadan kurtuldu.Görgü tanıkları, şiddetli bir patlama sesi duyduklarını, cam ve moloz parçalarının çevreye savrulduğunu anlattı. Davies'in olay sonrası çevrede bulunanlara, "Ailem bu evi istiyor. Ben sahip olamayacaksam kimse olamaz" dediği ve intihar etmek istediğini söylediği belirtildi.Ev tamamen kullanılamaz hale geldiSavcılık, itfaiye ekiplerinin yangını çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldığını açıkladı. Yapılan incelemede mutfak, oturma odası ve yatak odasına gaz tüpleri yerleştirildiği, çatı arasına benzin döküldüğü ve yangının hızla yayılması için mum kullanıldığı tespit edildi.Yetkililer, patlamanın çevrede bulunan kişilerin hayatını ciddi şekilde tehlikeye attığını vurguladı.'Gizli vasiyet' iddiasına inanmışDavies'in kardeşi Craig Davies mahkemede verdiği ifadede, anne ve babalarının hazırladığı vasiyetnamede evin iki kardeşe eşit şekilde bırakıldığını söyledi.Kardeşinin, babalarının son döneminde yalnızca kendisini mirasçı gösteren gizli bir vasiyetname hazırlandığına inanmaya başladığını belirten Craig Davies, bunun tamamen Darren Davies'in geliştirdiği gerçek dışı bir düşünce olduğunu ifade etti.Ruh sağlığı sorunları dikkate alındıMahkemeye sunulan psikiyatrik raporda Darren Davies'in bipolar bozukluk, depresyon, anksiyete ve otizm spektrum bozukluğu tanıları bulunduğu belirtildi. Uzmanlar, yangını çıkardığı sırada "otizm krizi" olarak tanımlanan ağır bir ruhsal durum yaşadığı değerlendirmesinde bulundu.Mahkeme, sanığın suçunu erken aşamada kabul etmesini ve ruhsal rahatsızlığının sorumluluğunu önemli ölçüde azalttığını dikkate alırken, yangının çevredeki insanların hayatını tehlikeye atması nedeniyle 4 yıl 4 ay hapis cezası verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/esiyle-tartisti-kutulari-acinca-dehsetle-karsilasti-5-bebege-ait-oldugu-degerlendirilen-kalintilar-1107637187.html
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i̇ngiltere, miras
Mirasını alamayacağını düşündü, çocukluk evini havaya uçurdu
İngiltere'de 55 yaşındaki Darren Davies, mirastan mahrum bırakıldığına inanarak çocukluk evini ateşe verip patlamaya neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmazken, tamamen yıkılan ev nedeniyle Davies 4 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İngiltere'nin Lancashire bölgesinde yaşayan 55 yaşındaki Darren Davies, ailesinin mirasından mahrum bırakıldığına inanmasının ardından çocukluk evini ateşe vererek patlamaya neden oldu. Mahkeme, Davies'i 4 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.
Olay, 27 Mart 2025'te Lancashire'ın Hambleton köyünde meydana geldi. Anne ve babasının 2024 yılında hayatını kaybetmesinin ardından kardeşi Craig Davies ile birlikte yaşadığı yaklaşık 260 bin sterlin değerindeki dört yatak odalı müstakil evi ateşe veren Davies, patlamanın ardından mucize eseri yara almadan kurtuldu.
Görgü tanıkları, şiddetli bir patlama sesi duyduklarını, cam ve moloz parçalarının çevreye savrulduğunu anlattı. Davies'in olay sonrası çevrede bulunanlara, "Ailem bu evi istiyor. Ben sahip olamayacaksam kimse olamaz" dediği ve intihar etmek istediğini söylediği belirtildi.
Ev tamamen kullanılamaz hale geldi
Savcılık, itfaiye ekiplerinin yangını çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldığını açıkladı. Yapılan incelemede mutfak, oturma odası ve yatak odasına gaz tüpleri yerleştirildiği, çatı arasına benzin döküldüğü ve yangının hızla yayılması için mum kullanıldığı tespit edildi.
Yetkililer, patlamanın çevrede bulunan kişilerin hayatını ciddi şekilde tehlikeye attığını vurguladı.
'Gizli vasiyet' iddiasına inanmış
Davies'in kardeşi Craig Davies mahkemede verdiği ifadede, anne ve babalarının hazırladığı vasiyetnamede evin iki kardeşe eşit şekilde bırakıldığını söyledi.
Kardeşinin, babalarının son döneminde yalnızca kendisini mirasçı gösteren gizli bir vasiyetname hazırlandığına inanmaya başladığını belirten Craig Davies, bunun tamamen Darren Davies'in geliştirdiği gerçek dışı bir düşünce olduğunu ifade etti.
Ruh sağlığı sorunları dikkate alındı
Mahkemeye sunulan psikiyatrik raporda Darren Davies'in bipolar bozukluk, depresyon, anksiyete ve otizm spektrum bozukluğu tanıları bulunduğu belirtildi. Uzmanlar, yangını çıkardığı sırada "otizm krizi" olarak tanımlanan ağır bir ruhsal durum yaşadığı değerlendirmesinde bulundu.
Mahkeme, sanığın suçunu erken aşamada kabul etmesini ve ruhsal rahatsızlığının sorumluluğunu önemli ölçüde azalttığını dikkate alırken, yangının çevredeki insanların hayatını tehlikeye atması nedeniyle 4 yıl 4 ay hapis cezası verdi.