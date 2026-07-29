https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/esiyle-tartisti-kutulari-acinca-dehsetle-karsilasti-5-bebege-ait-oldugu-degerlendirilen-kalintilar-1107637187.html
Eşiyle tartıştı, kutuları açınca dehşetle karşılaştı: 5 bebeğe ait olduğu değerlendirilen kalıntılar buldu
Eşiyle tartıştı, kutuları açınca dehşetle karşılaştı: 5 bebeğe ait olduğu değerlendirilen kalıntılar buldu
Sputnik Türkiye
Fransa'nın Orange kentinde bir adam, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evdeki karton kutuları açınca beş bebeğe ait olduğu değerlendirilen insan... 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T15:29+0300
2026-07-29T15:29+0300
2026-07-29T15:29+0300
yaşam
fransa
orange
soruşturma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104175/51/1041755143_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e14444b30e4ab9eec61c649f8401d19.jpg
Fransa'nın güneyindeki Orange kentinde yaşanan olay ülkede büyük yankı uyandırdı. Bir adam, eşiyle evde bulunan karton kutular nedeniyle yaşadığı tartışmanın ardından kutuları kontrol ettiğinde beş bebeğe ait olduğu değerlendirilen insan kalıntıları buldu.Fransız savcılığı, olayla ilgili cinayet şüphesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.Tartışmanın ardından hastaneye kaldırıldıSavcılık açıklamasına göre, kimliği açıklanmayan 32 yaşındaki kadın, pazar günü evde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ertesi gün eşiyle evdeki kutuların içeriği nedeniyle tartışan kadın, yaşadığı karın ağrısı üzerine hastaneye kaldırıldı.Evde kalan 32 yaşındaki eşi ise tartışmaya konu olan karton kutuları açtığında beş bebeğe ait olduğu değerlendirilen kalıntıları buldu ve durumu hastane aracılığıyla yetkililere bildirdi.Otopsi yapılacakOlay yerine gelen polis ekipleri evde inceleme yaparken, ilk adli tıp değerlendirmesinde dört yeni doğan bebeğe ait kemikler ile bir bebeğe ait çürümüş cesedin bulunduğu belirtildi.Savcılık, kalıntılar üzerinde otopsi ve antropolojik laboratuvar incelemeleri yapılmasına karar verildiğini açıkladı. Yetkililer, elde edilecek bulgularla bebeklerin ölüm nedenleri ve olayın geçmişine ilişkin ayrıntıların netleşmesinin beklendiğini bildirdi.Anne henüz ifade vermediHastanede tedavisi süren kadının henüz soruşturmayı yürüten ekipler tarafından ifadesinin alınmadığı açıklandı. Polise ifade veren eş ise, eşinin geçmişte hamile kalmış olabileceğinden haberdar olmadığını söyledi.Savcılık ayrıca çiftin 8 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğunun durumunun çocuk koruma hizmetleri tarafından değerlendirilmesini isterken, yeni doğan bebeğin geçici koruma altına alınmasına karar verildi.Mahalle sakinleri ise çifti daha önce herhangi bir sorun yaşamayan "normal ve sakin insanlar" olarak tanımladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/game-of-thrones-ve-james-bond-oyuncusu-tom-chadbon-hayatini-kaybetti-1107636031.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104175/51/1041755143_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_c7849d782754fa2f242bd52da42d0fd0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fransa, orange, soruşturma
fransa, orange, soruşturma
Eşiyle tartıştı, kutuları açınca dehşetle karşılaştı: 5 bebeğe ait olduğu değerlendirilen kalıntılar buldu
Fransa'nın Orange kentinde bir adam, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evdeki karton kutuları açınca beş bebeğe ait olduğu değerlendirilen insan kalıntılarıyla karşılaştı. Olayın ardından savcılık cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı.
Fransa'nın güneyindeki Orange kentinde yaşanan olay ülkede büyük yankı uyandırdı. Bir adam, eşiyle evde bulunan karton kutular nedeniyle yaşadığı tartışmanın ardından kutuları kontrol ettiğinde beş bebeğe ait olduğu değerlendirilen insan kalıntıları buldu.
Fransız savcılığı, olayla ilgili cinayet şüphesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Tartışmanın ardından hastaneye kaldırıldı
Savcılık açıklamasına göre, kimliği açıklanmayan 32 yaşındaki kadın, pazar günü evde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ertesi gün eşiyle evdeki kutuların içeriği nedeniyle tartışan kadın, yaşadığı karın ağrısı üzerine hastaneye kaldırıldı.
Evde kalan 32 yaşındaki eşi ise tartışmaya konu olan karton kutuları açtığında beş bebeğe ait olduğu değerlendirilen kalıntıları buldu ve durumu hastane aracılığıyla yetkililere bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri evde inceleme yaparken, ilk adli tıp değerlendirmesinde dört yeni doğan bebeğe ait kemikler ile bir bebeğe ait çürümüş cesedin bulunduğu belirtildi.
Savcılık, kalıntılar üzerinde otopsi ve antropolojik laboratuvar incelemeleri yapılmasına karar verildiğini açıkladı. Yetkililer, elde edilecek bulgularla bebeklerin ölüm nedenleri ve olayın geçmişine ilişkin ayrıntıların netleşmesinin beklendiğini bildirdi.
Hastanede tedavisi süren kadının henüz soruşturmayı yürüten ekipler tarafından ifadesinin alınmadığı açıklandı. Polise ifade veren eş ise, eşinin geçmişte hamile kalmış olabileceğinden haberdar olmadığını söyledi.
Savcılık ayrıca çiftin 8 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğunun durumunun çocuk koruma hizmetleri tarafından değerlendirilmesini isterken, yeni doğan bebeğin geçici koruma altına alınmasına karar verildi.
Mahalle sakinleri ise çifti daha önce herhangi bir sorun yaşamayan "normal ve sakin insanlar" olarak tanımladı.