https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/esiyle-tartisti-kutulari-acinca-dehsetle-karsilasti-5-bebege-ait-oldugu-degerlendirilen-kalintilar-1107637187.html

Eşiyle tartıştı, kutuları açınca dehşetle karşılaştı: 5 bebeğe ait olduğu değerlendirilen kalıntılar buldu

Eşiyle tartıştı, kutuları açınca dehşetle karşılaştı: 5 bebeğe ait olduğu değerlendirilen kalıntılar buldu

Sputnik Türkiye

Fransa'nın Orange kentinde bir adam, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evdeki karton kutuları açınca beş bebeğe ait olduğu değerlendirilen insan... 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T15:29+0300

2026-07-29T15:29+0300

2026-07-29T15:29+0300

yaşam

fransa

orange

soruşturma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104175/51/1041755143_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e14444b30e4ab9eec61c649f8401d19.jpg

Fransa'nın güneyindeki Orange kentinde yaşanan olay ülkede büyük yankı uyandırdı. Bir adam, eşiyle evde bulunan karton kutular nedeniyle yaşadığı tartışmanın ardından kutuları kontrol ettiğinde beş bebeğe ait olduğu değerlendirilen insan kalıntıları buldu.Fransız savcılığı, olayla ilgili cinayet şüphesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.Tartışmanın ardından hastaneye kaldırıldıSavcılık açıklamasına göre, kimliği açıklanmayan 32 yaşındaki kadın, pazar günü evde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ertesi gün eşiyle evdeki kutuların içeriği nedeniyle tartışan kadın, yaşadığı karın ağrısı üzerine hastaneye kaldırıldı.Evde kalan 32 yaşındaki eşi ise tartışmaya konu olan karton kutuları açtığında beş bebeğe ait olduğu değerlendirilen kalıntıları buldu ve durumu hastane aracılığıyla yetkililere bildirdi.Otopsi yapılacakOlay yerine gelen polis ekipleri evde inceleme yaparken, ilk adli tıp değerlendirmesinde dört yeni doğan bebeğe ait kemikler ile bir bebeğe ait çürümüş cesedin bulunduğu belirtildi.Savcılık, kalıntılar üzerinde otopsi ve antropolojik laboratuvar incelemeleri yapılmasına karar verildiğini açıkladı. Yetkililer, elde edilecek bulgularla bebeklerin ölüm nedenleri ve olayın geçmişine ilişkin ayrıntıların netleşmesinin beklendiğini bildirdi.Anne henüz ifade vermediHastanede tedavisi süren kadının henüz soruşturmayı yürüten ekipler tarafından ifadesinin alınmadığı açıklandı. Polise ifade veren eş ise, eşinin geçmişte hamile kalmış olabileceğinden haberdar olmadığını söyledi.Savcılık ayrıca çiftin 8 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğunun durumunun çocuk koruma hizmetleri tarafından değerlendirilmesini isterken, yeni doğan bebeğin geçici koruma altına alınmasına karar verildi.Mahalle sakinleri ise çifti daha önce herhangi bir sorun yaşamayan "normal ve sakin insanlar" olarak tanımladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/game-of-thrones-ve-james-bond-oyuncusu-tom-chadbon-hayatini-kaybetti-1107636031.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, orange, soruşturma