https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/metro-istanbul-duyurdu-6-metro-hattinda-sefer-saatleri-uzatildi-1107689882.html

Metro İstanbul duyurdu: 6 metro hattında sefer saatleri uzatıldı

Metro İstanbul duyurdu: 6 metro hattında sefer saatleri uzatıldı

Sputnik Türkiye

Metro İstanbul, 5. İstanbul Festivali kapsamında 1-16 Ağustos tarihleri arasında (3 ve 10 Ağustos hariç) M1A, M1B, M2, M4, M5 ve M6 metro hatlarında seferlerin... 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T17:36+0300

2026-07-31T17:36+0300

2026-07-31T17:36+0300

türki̇ye

metro i̇stanbul

sefer

festival

i̇stanbul

i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett)

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

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Metro İstanbul, 5. İstanbul Festivali kapsamında bazı metro hatlarında sefer saatlerinin uzatıldığını duyurdu.Yapılan açıklamaya göre, 1-16 Ağustos tarihleri arasında, 3 ve 10 Ağustos günleri hariç olmak üzere Yenikapı FestivalPark Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek festival nedeniyle M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Sultanbeyli ve M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü metro hatlarında seferler saat 00.30'a kadar devam edecek.Ayrıca, M4 ve M5 hatlarında işletilecek trenlerin Marmaray'ın son seferiyle bağlantıyı sağlayacak şekilde hareket edeceği bildirildi.

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Sputnik Türkiye

metro i̇stanbul, sefer, festival, i̇stanbul, i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett), i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul valiliği