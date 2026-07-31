https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/metro-istanbul-duyurdu-6-metro-hattinda-sefer-saatleri-uzatildi-1107689882.html
Metro İstanbul duyurdu: 6 metro hattında sefer saatleri uzatıldı
Metro İstanbul duyurdu: 6 metro hattında sefer saatleri uzatıldı
Sputnik Türkiye
Metro İstanbul, 5. İstanbul Festivali kapsamında 1-16 Ağustos tarihleri arasında (3 ve 10 Ağustos hariç) M1A, M1B, M2, M4, M5 ve M6 metro hatlarında seferlerin... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T17:36+0300
2026-07-31T17:36+0300
2026-07-31T17:36+0300
türki̇ye
metro i̇stanbul
sefer
festival
i̇stanbul
i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett)
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇stanbul valiliği
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Metro İstanbul, 5. İstanbul Festivali kapsamında bazı metro hatlarında sefer saatlerinin uzatıldığını duyurdu.Yapılan açıklamaya göre, 1-16 Ağustos tarihleri arasında, 3 ve 10 Ağustos günleri hariç olmak üzere Yenikapı FestivalPark Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek festival nedeniyle M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Sultanbeyli ve M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü metro hatlarında seferler saat 00.30'a kadar devam edecek.Ayrıca, M4 ve M5 hatlarında işletilecek trenlerin Marmaray'ın son seferiyle bağlantıyı sağlayacak şekilde hareket edeceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/istanbulda-toplu-tasimaya-zam-geldi-metro-metrobus-taksi-ve-otobus-bileti-fiyatlari-ne-kadar-oldu-1107345072.html
türki̇ye
i̇stanbul
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metro i̇stanbul, sefer, festival, i̇stanbul, i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett), i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul valiliği
metro i̇stanbul, sefer, festival, i̇stanbul, i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett), i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul valiliği
Metro İstanbul duyurdu: 6 metro hattında sefer saatleri uzatıldı
Metro İstanbul, 5. İstanbul Festivali kapsamında 1-16 Ağustos tarihleri arasında (3 ve 10 Ağustos hariç) M1A, M1B, M2, M4, M5 ve M6 metro hatlarında seferlerin saat 00.30'a kadar uzatıldığını duyurdu.
Metro İstanbul, 5. İstanbul Festivali kapsamında bazı metro hatlarında sefer saatlerinin uzatıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, 1-16 Ağustos tarihleri arasında, 3 ve 10 Ağustos günleri hariç olmak üzere Yenikapı FestivalPark Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek festival nedeniyle M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Sultanbeyli ve M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü metro hatlarında seferler saat 00.30'a kadar devam edecek.
Ayrıca, M4 ve M5 hatlarında işletilecek trenlerin Marmaray'ın son seferiyle bağlantıyı sağlayacak şekilde hareket edeceği bildirildi.