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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/metro-istanbul-duyurdu-6-metro-hattinda-sefer-saatleri-uzatildi-1107689882.html
Metro İstanbul duyurdu: 6 metro hattında sefer saatleri uzatıldı
Metro İstanbul duyurdu: 6 metro hattında sefer saatleri uzatıldı
Sputnik Türkiye
Metro İstanbul, 5. İstanbul Festivali kapsamında 1-16 Ağustos tarihleri arasında (3 ve 10 Ağustos hariç) M1A, M1B, M2, M4, M5 ve M6 metro hatlarında seferlerin... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T17:36+0300
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Metro İstanbul, 5. İstanbul Festivali kapsamında bazı metro hatlarında sefer saatlerinin uzatıldığını duyurdu.Yapılan açıklamaya göre, 1-16 Ağustos tarihleri arasında, 3 ve 10 Ağustos günleri hariç olmak üzere Yenikapı FestivalPark Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek festival nedeniyle M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Sultanbeyli ve M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü metro hatlarında seferler saat 00.30'a kadar devam edecek.Ayrıca, M4 ve M5 hatlarında işletilecek trenlerin Marmaray'ın son seferiyle bağlantıyı sağlayacak şekilde hareket edeceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/istanbulda-toplu-tasimaya-zam-geldi-metro-metrobus-taksi-ve-otobus-bileti-fiyatlari-ne-kadar-oldu-1107345072.html
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metro i̇stanbul, sefer, festival, i̇stanbul, i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett), i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul valiliği
metro i̇stanbul, sefer, festival, i̇stanbul, i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett), i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul valiliği

Metro İstanbul duyurdu: 6 metro hattında sefer saatleri uzatıldı

17:36 31.07.2026
© AAİstanbul metro
İstanbul metro - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
© AA
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Metro İstanbul, 5. İstanbul Festivali kapsamında 1-16 Ağustos tarihleri arasında (3 ve 10 Ağustos hariç) M1A, M1B, M2, M4, M5 ve M6 metro hatlarında seferlerin saat 00.30'a kadar uzatıldığını duyurdu.
Metro İstanbul, 5. İstanbul Festivali kapsamında bazı metro hatlarında sefer saatlerinin uzatıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, 1-16 Ağustos tarihleri arasında, 3 ve 10 Ağustos günleri hariç olmak üzere Yenikapı FestivalPark Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek festival nedeniyle M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Sultanbeyli ve M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü metro hatlarında seferler saat 00.30'a kadar devam edecek.
Ayrıca, M4 ve M5 hatlarında işletilecek trenlerin Marmaray'ın son seferiyle bağlantıyı sağlayacak şekilde hareket edeceği bildirildi.
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