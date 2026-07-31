https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/mersinde-markette-cocuga-siddet-uygulayan-supheli-yakalandi-1107698618.html

Mersin'de markette çocuğa şiddet uygulayan şüpheli yakalandı

Mersin'de markette çocuğa şiddet uygulayan şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir markette çocuğa yönelik şiddet olayına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı. 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T21:12+0300

2026-07-31T21:12+0300

2026-07-31T21:12+0300

türki̇ye

mersin

akdeniz

gözaltı

gözaltı kararı

gözaltı süresi

saldırı

saldırı girişimi

çocuk

çocuk istismarı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/01/1060655084_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_83699da9eb05f5d15bdd308c4bae779e.jpg

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Barış Mahallesi'ndeki bir markette çocuğa şiddet uygulandığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı.Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.E. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olayda yaralanan M.A.D'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Şüpheli M.E'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/buyukcekmecede-ozel-egitim-merkezinde-cocuga-siddet-egitmen-gozaltina-alindi-1107425040.html

türki̇ye

mersin

akdeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mersin, akdeniz, gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı süresi, saldırı, saldırı girişimi, çocuk, çocuk istismarı, çocuk büro amirliği