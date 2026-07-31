https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/mersinde-markette-cocuga-siddet-uygulayan-supheli-yakalandi-1107698618.html
Mersin'de markette çocuğa şiddet uygulayan şüpheli yakalandı
Mersin'de markette çocuğa şiddet uygulayan şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir markette çocuğa yönelik şiddet olayına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı. 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T21:12+0300
2026-07-31T21:12+0300
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gözaltı kararı
gözaltı süresi
saldırı
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çocuk
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Barış Mahallesi'ndeki bir markette çocuğa şiddet uygulandığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı.Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.E. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olayda yaralanan M.A.D'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Şüpheli M.E'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adli makamlara sevk edileceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/buyukcekmecede-ozel-egitim-merkezinde-cocuga-siddet-egitmen-gozaltina-alindi-1107425040.html
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mersin, akdeniz, gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı süresi, saldırı, saldırı girişimi, çocuk, çocuk istismarı, çocuk büro amirliği
mersin, akdeniz, gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı süresi, saldırı, saldırı girişimi, çocuk, çocuk istismarı, çocuk büro amirliği
Mersin'de markette çocuğa şiddet uygulayan şüpheli yakalandı
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir markette çocuğa yönelik şiddet olayına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Barış Mahallesi'ndeki bir markette çocuğa şiddet uygulandığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı.
Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.E. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olayda yaralanan M.A.D'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Şüpheli M.E'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adli makamlara sevk edileceği bildirildi.