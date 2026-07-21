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Büyükçekmece'de özel eğitim merkezinde çocuğa şiddet: Eğitmen gözaltına alındı
Büyükçekmece'de özel eğitim merkezinde çocuğa şiddet: Eğitmen gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Büyükçekmece'de özel bir eğitim merkezinde, öğrenme güçlüğü çeken 10 yaşındaki bir çocuğa şiddet uyguladığı öne sürülen eğitmen gözaltına alındı. Çocuğun... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Büyükçekmece'de faaliyet gösteren özel bir eğitim merkezinde, öğrenme güçlüğü çeken 10 yaşındaki erkek çocuğa şiddet uyguladığı öne sürülen eğitmen hakkında soruşturma başlatıldı.Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli H.İ.K.'yi Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Aile, çocuğun davranışlarındaki değişiklikten şüphelendiİddiaya göre, öğrenme güçlüğü çeken 2'nci sınıf öğrencisi B.B.T., bir süredir eğitim merkezine gitmek istemedi. Çocuğunun derslere korkarak girdiğini fark eden baba, durumdan şüphelenerek oğlunu sınıfa bıraktıktan sonra dersliğin penceresinden içeriyi izlemeye başladı.Aile, eğitim sırasında yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Yapılan çalışmaların ardından şüpheli H.İ.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürüyor.
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özel, eğitim, şiddet, büyükçekmece

Büyükçekmece'de özel eğitim merkezinde çocuğa şiddet: Eğitmen gözaltına alındı

12:46 21.07.2026
© FotoğrafBüyükçekmece'de özel eğitim merkezinde 10 yaşındaki çocuğa şiddet: Eğitmen gözaltına alındı
Büyükçekmece'de özel eğitim merkezinde 10 yaşındaki çocuğa şiddet: Eğitmen gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
© Fotoğraf
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Büyükçekmece'de özel bir eğitim merkezinde, öğrenme güçlüğü çeken 10 yaşındaki bir çocuğa şiddet uyguladığı öne sürülen eğitmen gözaltına alındı. Çocuğun eğitim merkezine gitmek istememesi üzerine durumdan şüphelenen ailenin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası polis harekete geçti.
İstanbul Büyükçekmece'de faaliyet gösteren özel bir eğitim merkezinde, öğrenme güçlüğü çeken 10 yaşındaki erkek çocuğa şiddet uyguladığı öne sürülen eğitmen hakkında soruşturma başlatıldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli H.İ.K.'yi Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aile, çocuğun davranışlarındaki değişiklikten şüphelendi

İddiaya göre, öğrenme güçlüğü çeken 2'nci sınıf öğrencisi B.B.T., bir süredir eğitim merkezine gitmek istemedi. Çocuğunun derslere korkarak girdiğini fark eden baba, durumdan şüphelenerek oğlunu sınıfa bıraktıktan sonra dersliğin penceresinden içeriyi izlemeye başladı.
Aile, eğitim sırasında yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Yapılan çalışmaların ardından şüpheli H.İ.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürüyor.
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