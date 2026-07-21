https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/buyukcekmecede-ozel-egitim-merkezinde-cocuga-siddet-egitmen-gozaltina-alindi-1107425040.html

Büyükçekmece'de özel eğitim merkezinde çocuğa şiddet: Eğitmen gözaltına alındı

Büyükçekmece'de özel eğitim merkezinde çocuğa şiddet: Eğitmen gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Büyükçekmece'de özel bir eğitim merkezinde, öğrenme güçlüğü çeken 10 yaşındaki bir çocuğa şiddet uyguladığı öne sürülen eğitmen gözaltına alındı. Çocuğun... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T12:46+0300

2026-07-21T12:46+0300

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İstanbul Büyükçekmece'de faaliyet gösteren özel bir eğitim merkezinde, öğrenme güçlüğü çeken 10 yaşındaki erkek çocuğa şiddet uyguladığı öne sürülen eğitmen hakkında soruşturma başlatıldı.Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli H.İ.K.'yi Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Aile, çocuğun davranışlarındaki değişiklikten şüphelendiİddiaya göre, öğrenme güçlüğü çeken 2'nci sınıf öğrencisi B.B.T., bir süredir eğitim merkezine gitmek istemedi. Çocuğunun derslere korkarak girdiğini fark eden baba, durumdan şüphelenerek oğlunu sınıfa bıraktıktan sonra dersliğin penceresinden içeriyi izlemeye başladı.Aile, eğitim sırasında yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Yapılan çalışmaların ardından şüpheli H.İ.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürüyor.

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