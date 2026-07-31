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Kebapçıya silahlı saldırı: 4 yaralı
Kebapçıya silahlı saldırı: 4 yaralı
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Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kebapçıya düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. 31.07.2026, Sputnik Türkiye
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Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki restorana motosikletle gelen iki şüpheliden biri iş yerine ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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adana, adana büyükşehir belediyesi, adana emniyet müdürlüğü, adana barosu, adana valiliği, adana kebap
adana, adana büyükşehir belediyesi, adana emniyet müdürlüğü, adana barosu, adana valiliği, adana kebap

Kebapçıya silahlı saldırı: 4 yaralı

00:20 31.07.2026
© AAAdana'da kebapçıya silahlı saldırı
Adana'da kebapçıya silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
© AA
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Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kebapçıya düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.
Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki restorana motosikletle gelen iki şüpheliden biri iş yerine ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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