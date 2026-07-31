https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/kebapciya-silahli-saldiri-4-yarali-1107673442.html
Kebapçıya silahlı saldırı: 4 yaralı
Kebapçıya silahlı saldırı: 4 yaralı
Sputnik Türkiye
Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kebapçıya düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T00:20+0300
2026-07-31T00:20+0300
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Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki restorana motosikletle gelen iki şüpheliden biri iş yerine ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/kayip-fotografcisinin-cansiz-bedeni-ormanda-bulundu-dugun-cekimini-yaptigi-damat-tarafindan-1107661377.html
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adana, adana büyükşehir belediyesi, adana emniyet müdürlüğü, adana barosu, adana valiliği, adana kebap
adana, adana büyükşehir belediyesi, adana emniyet müdürlüğü, adana barosu, adana valiliği, adana kebap
Kebapçıya silahlı saldırı: 4 yaralı
Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kebapçıya düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.
Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki restorana motosikletle gelen iki şüpheliden biri iş yerine ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.