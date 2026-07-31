https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/kebapciya-silahli-saldiri-4-yarali-1107673442.html

Kebapçıya silahlı saldırı: 4 yaralı

Kebapçıya silahlı saldırı: 4 yaralı

Sputnik Türkiye

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kebapçıya düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T00:20+0300

2026-07-31T00:20+0300

2026-07-31T00:20+0300

türki̇ye

adana

adana büyükşehir belediyesi

adana emniyet müdürlüğü

adana barosu

adana valiliği

adana kebap

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1f/1107673287_0:1:3637:2047_1920x0_80_0_0_04f6c39d35827ee67a2fa9c34a86bbc2.jpg

Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki restorana motosikletle gelen iki şüpheliden biri iş yerine ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/kayip-fotografcisinin-cansiz-bedeni-ormanda-bulundu-dugun-cekimini-yaptigi-damat-tarafindan-1107661377.html

türki̇ye

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adana, adana büyükşehir belediyesi, adana emniyet müdürlüğü, adana barosu, adana valiliği, adana kebap